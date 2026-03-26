Körforgásos gazdaság az autóiparban: a nyersanyagokat már nem a bányában, hanem a roncstelepen érdemes keresni

AgroFuture 2026 Napirenden a legfajsúlyosabb fenntarthatósági és innovációs kérdések, amelyek döntően meghatározzák a hazai agrárvállalkozások jövőjét és életképességét.

A zöldülés és a megtérülés már nagyon régen nem vagy-vagy kapcsolat, ez a kettő dolog nem nagyon működik már egymás nélkül

– hangsúlyozta Buru Éva. Az ESG szakértő szerint a járműipar 16 százalékos globális szén-dioxid-kibocsátása mutatja, milyen mértékű problémával áll szemben a szektor.

Buru Éva, a Moore Hungary ESG Advisory Directora.

A Boston Consulting Group és a Világgazdasági Fórum tavalyi jelentése szerint a zöld átmenet összesen 5 billió dolláros gazdasági értéket képvisel a világgazdaságban, amely csak növekedni fog a jövőben.

Az autógyártók fenntarthatósági jelentéseinek elemzése alapján három fő mintázat rajzolódik ki: a dekarbonizáció és kibocsátáscsökkentés Scope 1-2-3-ban, az életciklus-elemzések, valamint egy különleges kihívás a luxusautógyártók számára – hogyan őrizzék meg a belső égésű motorok örökségét. A kibocsátáscsökkentés legnagyobb része a Scope 3-ban keletkezik, amire a gyártóknak nagyon kevés ráhatásuk van. Ez különösen releváns problémát jelent az autóipar számára az adatgyűjtés terén.

A Toyota példája kiemelkedő a körforgásos gazdaság területén: tavaly 1 milliárd dollár értékben vásároltak meg egy működő roncstelepet Amerikában, mert felismerték, hogy a jövőben a nyersanyagokat nem a bányákban, hanem a roncstelepeken kell majd keresni. Angliai gyáraik mellett szétszerelő üzemeket működtetnek ugyanezzel a céllal.

A Volvo digitális akkumulátor útlevelet fejlesztett ki, amely felhő alapú rendszerben követi az akkumulátorcellák teljes életútját. Ez lehetővé teszi, hogy pontosan lássák, milyen anyagok vannak bennük, és ha változik a szabályozási környezet, azonnal reagálni tudjanak. Szintén a Volvónál belső karbonárazást is alkalmaznak: minden autóba kerülő alkatrésznél – legyen szó ajtópanelről vagy kormányról – kiszámítják az alapanyagok legyártásának és szállításának karbonlábnyomát. Ezt beépítik tervezési rendszereikbe, így felkészülnek a szigorodó szabályozásra, és a mérnököket arra ösztönzik, hogy már a tervezés során keressenek alacsonyabb kibocsátású megoldásokat.

Kutatások szerint azok a vállalatok, amelyek jól integrálják a fenntartható teljesítményt üzleti működésükbe, 6 százalékkal jobb EBITDA-t érnek el, míg reputációjuk 31 százalékos javulást mutat.

Az ESG szakértő szerint a zöldülést új működési modellként kell kezelni, nem költségként.

A nulla eurós energiapozíció

"A folyamatosan változó energiapiacon a legjobb műszaki megoldás egyben a legjobb gazdasági megoldás is" – hangsúlyozta előadásában Berényi Gábor, a Smart Solar Kft. ügyvezetője, amelyben bemutatta, hogyan lehet spot árazással és termelő-tároló berendezésekkel akár nulla eurós energiapozíciót is kialakítani.

Berényi Gábor, a Smart Solar Kft. ügyvezetője.

A szakértő szerint a hagyományos energiabeszerzési módszerek mellett egy újfajta megközelítés, a spot ár megfelelő műszaki konfigurációval "teljesen új dimenziókat tud megnyitni". Az előadó három fő energiabeszerzési modellt mutatott be. A legegyszerűbb a hosszú távú pozíció, amikor több évre előre vásárolnak villamos energiát fix áron. Azonban 2022-ben "nagyon sok ilyen hosszú távú pozíciót, szerződést adtak vissza a kereskedők". A második lehetőség a részmennyiség hedge-elése, amely nagyobb rugalmasságot, de nagyobb kockázatot is jelent.

Bármilyen pozícióval, bármilyen futamidővel, bármilyen modellel mindenki futja a kockázatot, hiszen nem tudhatja azt, hogy milyen irányban lesz változás

– fogalmazott a szakértő, utalva arra, hogy a globális folyamatok, például a közel-keleti események egyértelműen kihatnak a villamosenergia-árára.

A spot árazás esetében a napi áringadozások jelentős lehetőségeket rejtenek. Berényi szerint a 2025-ös év minden negyedórás értékének súlyozott átlaga alapján a hajnali órákban 80-90 euró, reggel van egy csúcs, majd a naperőművek bekapcsolódásával 60 euró környékére csökken az ár, az esti csúcsidőszakban (STP) pedig körülbelül 200 euróra emelkedik.

"Ennél az árazásnál lehetőség van 60 eurós pozíció kialakítására spot piacon" – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy napon belül akár 0 eurós pozíció is kialakítható. Ehhez azonban meg kell oldani azt a problémát, amikor este 9-10 órakor 220-250, vagy akár 600-700 euró a villamos energia értéke.

A megoldást egy helyben termelő és tárolóképességgel rendelkező berendezés nyújtja, amely lehetővé teszi, hogy napon belül lehessen pozíciót nyitni és zárni. A napi átlagok helyett a negyedórás napi top 16 magas és legalacsonyabb 16 energiaár közötti különbség 3-4-szer nagyobb gapeket mutat, amelyeket a termelés és tárolás optimalizálásával ki lehet használni.

A szakértő példaként említett egy győri partnernél megvalósított egyedülálló napkövető rendszert, amely nem azért került a tetőre, mert a legtöbb napelemet úgy tudták felhelyezni, hanem mert "a napelemeknek a mozgása és a villamos energiának az időértéke alapján több értéket tud megtermelni, mint hogyha háromszor nagyobb tetőterületet délivel vagy keleti-nyugatival telepítünk napelemmel".

Az energiahatékonyság már nem a költségsorok tizedik helyén szerepel, hanem stratégiai kérdéssé vált a járműipari beszállítóknál

- hangzott el a konferencia fenntarthatósági szekciójának, Kepka György, az Energy Hub kereskedelmi igazgatója moderálásával zajló panelbeszélgetésen.

Tisza-Kiss László, a az AGC Glass Hungary Kft. ügyvezető igazgatója.

Tisza-Kiss László, az AGC Glass Hungary ügyvezető igazgatója elmondta, hogy az üvegfeldolgozó cégnél már van főállású energetikus, aki a gyártási vezetőkkel szoros összhangban együtt dolgozik.

Klér Zoltán, a Simon Plastic pénzügyi vezetője.

Klér Zoltán, a Simon Plastics pénzügyi vezetője személyes tapasztalatait osztotta meg: "5-6 évvel ezelőtt a bevételünkhöz viszonyítva 0,6%-os részarányt képviselt az energiaköltség, majd 2022 év végén 7,5%-ra emelkedett ez a részarány.

Bódi Szilvia, a DS Smith Packaging Hungary Cluster SMI Managere beszámolt arról, hogy az elmúlt két évben több mint 30, majdnem 35 millió eurót költöttek beruházásokra három gyárukban - Nagykátán, Füzesabonyban és Győrben - energiahatékonysági és költséghatékonysági célokkal.

Bódi Szilvia, a DS Smith Packaging Hungary Cluster SMI Managere.

Az AGC Glass Hungary 64 projektet azonosított, ebből 24-26-ot megvalósított, 11 van folyamatban. Tisza-Kiss László kiemelte: "A sűrített levegős rendszerünkből a veszteséghőt használjuk fel arra, hogy az üveg mosásához használt vizet előfűtsük vele. Ezzel évente 60 ezer eurós költségcsökkentést tudtunk elérni."

Tóth Zoltán az E.ON Hungária csoport egyedi energiamegoldások értékesítésért felelős vezetője elmondta, hogy 5-6 évvel ezelőtt kezdődtek a naperőműves beruházások, amelyek eleinte "presztízsértékkel" indultak, de mára már "önmagában is rentábilis" megoldássá váltak.

Tóth Zoltán, a E.ON Hungária Csoport EIS értékesítési osztályvezetője.

A Simon Plastics napelemrendszereket telepített mindkét betáplálási pontjára, és energiatárolót is tervez, amelynek engedélyeztetése tavaly június óta folyik az E.ON-nál.

Klér Zoltán felhívta a figyelmet arra, hogy míg 2019-ben az európai átlagtól 35%-kal volt drágább Magyarországon az energia ára, 2024-re ez 40%-ra nőtt, és Magyarország a harmadik legdrágább helyre került Európában. "Amikor versenyképességről beszélünk, ez a 40% különbség iszonyatos versenyhátrány" - fogalmazott.

A konferencián végzett szavazás eredménye szerint a résztvevők többsége a turbulens időszak ellenére is energiahatékonysági beruházásokat tervez, nem várja meg az árak normalizálódását.

