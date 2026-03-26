Lecsapott az ítéletidő: kiadták a vörös riasztást, akadozik a közlekedés Horvátországban és Szlovéniában

MTI
A téli útviszonyok miatt nincs szabad útvonal a kamionok számára a horvát A6 Rijeka-Zágráb autópályán és a DC3 főúton a szárazföld és az Adriai-tenger partvidéke között, Szlovéniában pedig vörös riasztást adtak ki az északi területekre a várhatóan akár óránkénti 140 kilométeres sebességű széllökések miatt - közölte csütörtökön a Horvát Autóklub (HAK) és a szlovén környezetvédelmi ügynökség.

A HAK tájékoztatása szerint Horvátország nagy részén nedves és csúszós az útpálya, egyes helyeken jelentős mennyiségű víz gyűlhet össze az utakon, Gorski Kotar térségében és az ország északnyugati részén pedig havazás nehezíti a közlekedést.

Téli útviszonyok uralkodnak több útszakaszon Gorski Kotar és Lika térségében, a tengerparton pedig erős szél fúj, ezért egyes járműkategóriák számára korlátozásokat vezettek be.

A kedvezőtlen időjárás miatt több tengeri járat is szünetel.

Szlovéniában az ország északi részére a meteorológiai szolgálat a legmagasabb, vörös szintű riasztást adta ki az előrejelzett rendkívül erős szél miatt. Az egyes széllökések elérhetik az óránkénti 140 kilométeres sebességet, és fákat dönthetnek ki, tetőket rongálhatnak meg, valamint közlekedési és áramszolgáltatási zavarokat okozhatnak.

Gulyás Gergely bejelentette: Magyarország nem köt több gázszállítási szerződést Ukrajnával

Nagy-Britanniát sújtja leginkább a Perzsa-öbölben zajló háború gazdasági hatása

Pótlóbusz közlekedik a H6-os HÉV egy szakaszán hétvégén

A szlovén hatóságok közlése szerint a téli időjárás miatt a szlovén oldalon több határátkelőnél megtiltották a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek közlekedését.

Megérkezett az előrejelzés: errefelé kezdődik a havazás Magyarországon

Címlapkép forrása: Portfolio

Ez is érdekelhet
Súlyos árat fizethet Magyarország az ukrán gázcsap elzárásáért: milliárdok és egy álom válhat semmivé
Közeleg a váratlan katonai lépés: megindulhatnak a hadihajók, a világ egyik legerősebb hatalma beszállhat a háborúba
Kemény válasz érkezett Ukrajnából Orbán Viktor bejelentésére: Magyarország fizetné meg a gázblokád kegyetlen árát
