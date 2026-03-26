Megérkezett a havazás Magyarországra: kiadták a riasztásokat az ítéletidő miatt
Viharos széllel és jelentős lehűléssel érkezett meg az a frontrendszer a Dunántúlra, amely nagy mennyiségű csapadékot hoz hazánkba a következő napokban. A Kőszegi-hegységben már megjelentek az első hópelyhek. Az Időkép előrejelzése szerint a következő huszonnégy órában a hegyekben vastag hótakaró várható, késő estére pedig akár a síkvidékeken is havazhat. A HungaroMet az erős szélre való tekintettel riasztást adott ki a Nyugat-Dunántúl több járására is, a havazás miatt Veszprém vármegyére pedig elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

Északnyugaton jócskán visszaesett a hőmérséklet csütörtökön. A szeles, esős időjárás miatt egyre többfelé van szükség esernyőre és esőkabátra.

A Kőszegi-hegységben található Kendig-csúcson már fagypont közelébe hűlt a levegő, így a csapadékba egyre több hópehely vegyül.

Kép forrása: Időkép

Mindez azonban csak a kezdet. A Nyugat-Dunántúl felett intenzívebbé váló csapadékzóna a hegyvidék fölé érve komolyabb havazást hoz csütörtök délutántól, estétől kezdve. Ennek köszönhetően

a következő huszonnégy órában vastagabb hóréteg is kialakulhat a magasabban fekvő területeken.

A lehűlés hamarosan az alacsonyabb térségeket is eléri. Ezért a késő esti órákban már a síkvidékeken is előfordulhat havas eső vagy havazás.

A HungaroMet az erős szélre való tekintettel első fokú (sárga) riasztást is kiadtott a Nyugat-Dunántúl több járására.

Kép forrása: HungaroMet

A kiadós esőzések miatt Vas, Győr-Moson-Sopron és Veszprém vármegyékre másodfokú figyelmeztetés van érvényben. Veszprémben a nagy mennyiségű hó miatt elsőfokú figyelmeztető előrejelzést adtak ki.

Kép forrása: HungaroMet
