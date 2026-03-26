Megérkezett az előrejelzés: errefelé kezdődik a havazás Magyarországon
Megérkezett az előrejelzés: errefelé kezdődik a havazás Magyarországon

A mai nap folyamán borult, csapadékos időre van kilátás Magyarországon. A HungaroMet előrejelzése szerint csütörtökön előbb a Nyugat-Dunántúl hegyvidékein, estétől pedig a nyugati síkabb tájakon is havas eső, majd havazás váltja az esőt.
AgroFood 2026
A hazai élelmiszeripar tematikus szakmai konferenciája: középpontban a hatékonyság, a versenyképesség és az üzleti siker
Információ és jelentkezés

Az előrejelzéseknek megfelelően csütörtökön már érezteti a hatását Magyarországon az a mediterrán ciklon.

A HungaroMet szerint a csapadék délutántól, estétől éri majd el hazánkat.

A meteorológiai szolgálat Facebook-bejegyzésében arról ír, hogy a keleti megyékben szakadozottabb lesz a felhőzet, rövidebb-hosszabb napos időszakok is lehetnek, és ott inkább csak kevés helyen lehet zápor, illetve egy-egy helyen esetleg az ég is megdörrenhet.

A Dunántúlon tartós, kiadós esőre lehet számítani, a nyugati megyékben pedig késő délutántól halmazállapotot válthat a csapadék és havas esőre, havazásra lehet készülni.

Kép forrása: HungaroMet

Dunától keletre inkább záporok kialakulására van kilátás. A Viharsarokban délies marad a légáramlás, másutt egyre többfelé fordul északiasra a szél, mely főként a Dunántúlon meg is erősödik, kiemelten a Nyugat-Dunántúlon viharossá fokozódik, ahol akár a 90 km/h-t meghaladó széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke

a nyugati országrészben 4 és 12, a Dunától keletre 12 és 20 Celsius-fok között valószínű.

Késő estére 1 és 12 fok közé süllyed a hőmérséklet.

Címlapkép forrása: Portfolio

Járműipar 2026

Járműipar 2026

2026. március 26.

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

