Meglepő kutatást tettek közé: 23 Celsius-foknál a legalacsonyabb a halálozás

A kutatást az Amerikai Kardiológiai Kollégium (ACC) éves tudományos kongresszusán mutatták be New Orleansben. A vizsgálatban 819 egyesült államokbeli helyszín havi hőmérsékleti adatait és szív- és érrendszeri halálozási mutatóit elemezték 2000 és 2020 között.

Az eredmények szerint 23 Celsius-foknál a legalacsonyabb a halálozás.

Ettől az értéktől bármelyik irányba eltérve nő a kockázat. Az összefüggés azonban erősen aszimmetrikus, hiszen a hideg sokszorosan nagyobb hatást gyakorol a szervezetre.

A számok önmagukért beszélnek

A hideg időjáráshoz évente mintegy negyvenezer többlet szív- és érrendszeri haláleset volt köthető, ami az összes ilyen jellegű halálozás 6,3 százalékát teszi ki. Húsz év alatt ez nagyjából nyolcszázezer áldozatot jelent. Ezzel szemben a meleg időjárás évi kétezer többlethalálesettel függött össze. Ez az összes szív- és érrendszeri halálozásnak mindössze 0,33 százaléka, ami két évtized alatt összesen körülbelül negyvenezer esetet jelent.

A hideg hatásmechanizmusa jól ismert

A szervezetben gyulladásos folyamatokat indít el és érszűkületet okoz, ami növeli a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Különösen veszélyeztetettek az idősek, valamint a cukorbetegséggel, szívelégtelenséggel vagy krónikus vesebetegséggel élők. Az ő számuk az Egyesült Államokban folyamatosan növekszik.

A tanulmány vezetője, Pedro Rafael Vieira de Oliveira Salerno, a New York-i Mount Sinai Icahn Orvostudományi Egyetemének rezidense hangsúlyozta, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos egészségügyi felkészülés során a hőhullámok mellett a hideg időszakok veszélyeit is figyelembe kell venni.

A kórházaknak és a mentőszolgálatoknak is számítaniuk kell a megnövekedett betegforgalomra a hidegebb hónapokban.

