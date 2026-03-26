  • Megjelenítés
Meglépte a szomszédos ország: változatos módszerrel törnék le az üzemanyagárakat
Gazdaság

Meglépte a szomszédos ország: változatos módszerrel törnék le az üzemanyagárakat

Az osztrák parlament alsóháza megszavazta azt a törvénytervezetet, amely az Öböl-térségben zajló konfliktus miatt megugrott üzemanyagárak mérséklését célozza, írja a Reuters.

Az osztrák parlament alsóháza elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely

a megugrott üzemanyagárak mérséklését hivatott elérni.

Az Irán elleni izraeli és amerikai katonai csapások, valamint Teherán ezt követő fenyegetése a Hormuzi-szoros hajóforgalmának blokkolásáról jelentős olajáremelkedést váltott ki. A szoroson halad át a globális olaj- és gázszállítmányok nagyjából egyötöde, így a nyugati kormányok sorra keresik a megoldásokat a fogyasztókra nehezedő terhek enyhítésére.

Az osztrák hárompárti kormánykoalíció a magasabb üzemanyagárakból származó adótöbbletet a benzin és a gázolaj jövedéki adójának csökkentésével juttatná vissza az autósoknak. Emellett maximálnák a finomítók és az üzemanyag-kiskereskedők árrését is. A kormány közlése szerint

az intézkedések a jövő hónaptól literenként mintegy 10 eurócenttel mérsékelhetik az árakat.

A törvénytervezet elfogadásához kétharmados többségre volt szükség, amelyet az ellenzéki Zöldek támogató szavazata tett lehetővé. A párt elnöke, Leonore Gewessler ugyanakkor a szavazás előtt tartott sajtótájékoztatóján hatástalannak nevezte a tervezett lépéseket. Kiemelte, hogy a kiskereskedők egyszerűen tovább fogják emelni az árakat. Gewessler felszólította a kormányt a jogszabálycsomag átdolgozására. Hozzátette: pártja nem kíván bűnbakká válni amiatt, hogy a kabinet nem képes valódi árcsökkentést elérni.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Fórum

Konferencia ajánló

Járműipar 2026

Járműipar 2026

2026. március 26.

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility