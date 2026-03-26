Meglépték, amire senki sem számított: mindent bevetnek a pusztító kór megfékezésére

Brazília újabb 180 nappal meghosszabbította a madárinfluenza miatt tavaly kihirdetett országos állategészségügyi vészhelyzetet. A döntést annak ellenére hozták meg, hogy a kereskedelmi gazdaságokban azóta nem észleltek újabb eseteket.

Az agrárminisztérium közleménye szerint a lépés megelőző jellegű. A cél az, hogy a tárca

továbbra is biztosítani tudja a járványkitörések gyors megfékezéséhez és felszámolásához szükséges feltételeket.

A világ legnagyobb baromfiexportőrének számító dél-amerikai ország 2025 májusában erősítette meg a madárinfluenza megjelenését egy kereskedelmi baromfitelepen. A gócot sikerült elszigetelni, és további fertőzéseket nem mutattak ki a kereskedelmi állományokban. Ennek köszönhetően a legfontosabb felvásárló országok időközben feloldották a brazíliai baromfitermékekre vonatkozó kereskedelmi korlátozásokat.

Forrás: Reuters

