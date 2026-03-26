Megszólalt a vészcsengő: itt az újabb válság, jöhetnek a leállások
A közel-keleti konfliktus miatt megcsappanó héliumkínálat már érezhetően begyűrűzik a globális technológiai ellátási láncokba. A chipgyártók és más iparági szereplők alternatív beszerzési forrásokat keresnek, miközben az árak meredeken emelkednek.

A hélium a félvezetőgyártás több kulcsfontosságú lépésében is nélkülözhetetlen.

Hűtéshez, tömörségvizsgálathoz és precíziós megmunkálási folyamatokhoz egyaránt használják. Ez az alapanyag a földgázfeldolgozás mellékterméke, kínálata pedig földrajzilag erősen koncentrált. Az Amerikai Földtani Intézet (USGS) adatai szerint a világ termelésének közel egyharmadát Katar adja.

A héliumhiány valós fenyegetést jelent"

- mondta Cameron Johnson, a Tidal Wave Solutions ellátási láncokkal foglalkozó tanácsadó cég vezető partnere a sanghaji Semicon China konferencián. Hozzátette, hogy a vállalatoknak rövid távon meglehetősen kevés a mozgásterük. Legfeljebb lassíthatják a termelést, és a kritikus termékekre összpontosíthatnak. Elhúzódó hiány esetén a gyártók a termelés visszafogására kényszerülhetnek.

Ez az elektronikai ipartól kezdve az autógyártáson át az okostelefonok piacáig számos ágazatot érinthet.

A probléma már konkrét gyártókat is elért. Jerry Csang, a svájci VAT félvezetőipari alkatrészeket gyártó vállalat kínai értékesítési vezetője elmondta, hogy a közel-keleti konfliktus okozta héliumhiány már ténylegesen befolyásolja az ő cégük és más vállalatok termelését is. A helyzetet a szállítási késedelmek csak tovább súlyosbítják. A VAT jelenleg alternatív forrásokat keres, többek között az Egyesült Államokból próbálják beszerezni a szükséges nyersanyagot.

A zavar a tágabb ellátási láncokra is átterjed.

Csou Limin, a svéd Mycronic vállalat MRSI-részlegének képviselője szerint az Izraelből beszerzett egyes alapanyagok szállítása is késik. Ez meghosszabbítja az átfutási időket, ami végül a megrendelőket is hátrányosan érinti. Az Air Liquide francia ipari gázgyártó csoport egyik vezetője szintén rövid távú héliumhiányra figyelmeztetett.

Forrás: Reuters

Ez nem is háború, hanem tőzsdézés

Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading...

