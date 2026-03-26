Megszólalt a vészcsengő: itt az újabb válság, jöhetnek a leállások

A hélium a félvezetőgyártás több kulcsfontosságú lépésében is nélkülözhetetlen.
Hűtéshez, tömörségvizsgálathoz és precíziós megmunkálási folyamatokhoz egyaránt használják. Ez az alapanyag a földgázfeldolgozás mellékterméke, kínálata pedig földrajzilag erősen koncentrált. Az Amerikai Földtani Intézet (USGS) adatai szerint a világ termelésének közel egyharmadát Katar adja.
A héliumhiány valós fenyegetést jelent"
- mondta Cameron Johnson, a Tidal Wave Solutions ellátási láncokkal foglalkozó tanácsadó cég vezető partnere a sanghaji Semicon China konferencián. Hozzátette, hogy a vállalatoknak rövid távon meglehetősen kevés a mozgásterük. Legfeljebb lassíthatják a termelést, és a kritikus termékekre összpontosíthatnak. Elhúzódó hiány esetén a gyártók a termelés visszafogására kényszerülhetnek.
Ez az elektronikai ipartól kezdve az autógyártáson át az okostelefonok piacáig számos ágazatot érinthet.
A probléma már konkrét gyártókat is elért. Jerry Csang, a svájci VAT félvezetőipari alkatrészeket gyártó vállalat kínai értékesítési vezetője elmondta, hogy a közel-keleti konfliktus okozta héliumhiány már ténylegesen befolyásolja az ő cégük és más vállalatok termelését is. A helyzetet a szállítási késedelmek csak tovább súlyosbítják. A VAT jelenleg alternatív forrásokat keres, többek között az Egyesült Államokból próbálják beszerezni a szükséges nyersanyagot.
A zavar a tágabb ellátási láncokra is átterjed.
Csou Limin, a svéd Mycronic vállalat MRSI-részlegének képviselője szerint az Izraelből beszerzett egyes alapanyagok szállítása is késik. Ez meghosszabbítja az átfutási időket, ami végül a megrendelőket is hátrányosan érinti. Az Air Liquide francia ipari gázgyártó csoport egyik vezetője szintén rövid távú héliumhiányra figyelmeztetett.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
