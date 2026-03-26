Most jönnek rá a horvátok, hogy milyen súlyosan érintheti őket a háború

Az ágazat képviselői szerint a korai foglalási adatok ugyan stabilak, de egyértelmű tendencia rajzolódik ki: a turisták egyre inkább az utolsó pillanatra halasztják a döntésüket. Antonia Urlić, az Impresia Luxury Hotels Association ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a 17 luxusszállodát tömörítő lánc egyelőre nem tapasztal jelentős visszaesést. Vendégeik főként az Egyesült Államokból, az Egyesült Királyságból, Németországból és Ausztriából érkeznek, ám rendkívül óvatosan figyelik a geopolitikai fejleményeket. Hozzátette, hogy márciusban még korai lenne messzemenő következtetéseket levonni.

A globális helyzet miatt idén különösen sok last minute foglalásra számítanak.

Ez a tendencia a szervezett utazások piacán is érzékelhető. Boris Žgomba, az Uniline utazásszervező csoport igazgatóságának elnöke szerint a húsvéti foglalások ugyan szilárdak, mivel ilyenkor döntően európai vendégek érkeznek. Alapvetően azonban inkább a kivárás jellemzi a piacot.

Az ágazatra az áremelkedés is jelentős nyomást gyakorol.

A globális energiaárak növekedése miatt a légitársaságok már most útvonalakat és kapacitásokat módosítanak. Zoran Šašić, az e-Tours Travel igazgatóságának elnöke arról számolt be, hogy egyes járatokat ritkítottak. Ennek következtében az utasokat más légitársaságokhoz irányítják át, ami a magasabb kihasználtság miatt tovább emeli a repülőjegyek árát.

Horvátországnak emellett éles versennyel kell szembenéznie a többi mediterrán célponttal.

Tonči Glavina turisztikai és sportminiszter szerint a konkurens országok csomagajánlatokkal, kedvezményekkel és promóciós akciókkal igyekeznek nagyobb szeletet kihasítani az európai piacból. Ezzel próbálják ellensúlyozni a közel-keleti válság miatti esetleges veszteségeiket.

A miniszter szerint Horvátország akkor zárhat sikeres szezont, ha versenyképes ajánlatokkal és erős értékesítési kampányokkal válaszol a kihívásokra. Ugyanakkor figyelmeztetett: ha a globális infláció számottevően emelkedik, az jelentősen visszafoghatja a keresletet. Ebben az esetben ugyanis a turisták kevesebbet fognak költeni a nyaralásukra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images