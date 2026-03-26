Nagy-Britanniát sújtja leginkább a Perzsa-öbölben zajló háború gazdasági hatása

Az OECD friss előrejelzése szerint az Egyesült Királyság GDP-növekedését fél százalékponttal rontották, ami a fejlett világ egyik leggyengébb teljesítményét vetíti előre 2026-ra. Az energiaárak emelkedése különösen érzékenyen érinti a szigetországot.

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) a Perzsa-öbölben kirobbant fegyveres konfliktus óta először adott átfogó gazdasági értékelést, és ebben Nagy-Britannia járt a legrosszabbul a fejlett országok közül.

A szervezet 0,5 százalékponttal vágta meg a brit GDP-re vonatkozó 2026-os előrejelzését: mindössze 0,7 százalékos növekedést vár, ami a tagországok közül a legnagyobb mértékű rontás.

Az eurózóna és Dél-Korea szintén jelentős visszaesést szenvedett el az előrejelzésekben, de kisebb mértékben.

Az Egyesült Államok ezzel szemben kifejezetten jól jön ki a helyzetből, sőt az ottani növekedési kilátások javultak is az elmúlt hetek eseményeinek hatására. A különbség oka elsősorban az energiapiaci kitettségben keresendő: míg az Egyesült Királyság importra szorul, és különösen érzékeny a gázárak alakulására, addig az USA jelentős szénhidrogén-exportőr, így számára az áremelkedés inkább bevételt jelent.

Az OECD széles körben rontotta növekedési előrejelzéseit a nyersolaj és a kapcsolódó termékek, például a dízelolaj, a repülőgép-üzemanyag és a műtrágyák drágulása miatt.

Ezek az áremelkedések a fogyasztói árakban is megjelennek majd, az élelmiszertől kezdve más alapvető termékekig.

A szervezet figyelmeztetett, hogy a konfliktus időtartama és kiterjedése rendkívül bizonytalan, de egy elhúzódó magas energiaár-időszak érdemben növeli a vállalati költségeket, emeli az inflációt, és visszafogja a növekedést. További kockázatként említette az amerikai vámokat, amelyek szintén fékezik a globális gazdaságot. Emellett arra is kitért, hogy ha a mesterséges intelligenciába fektetett beruházások a vártnál alacsonyabb hozamot termelnek, az a pénzpiacok szélesebb átárazódásához, a kereslet gyengüléséhez és pénzügyi stabilitási kockázatokhoz vezethet.

A pénzpiacok jelenleg két kamatemelést áraznak be a Bank of England részéről 2026-ra, hogy megakadályozzák az olaj- és gázárak beépülését a gazdaság egészébe.

Az OECD szerint azonban a jegybank inkább kivárna, mivel a jelenlegi 3,75 százalékos kamatszintet elég szigorúnak tartja, figyelembe véve a munkaerőpiac gyengeségeit.

A szervezet az Egyesült Királyságban 4 százalékos inflációt vár, szemben a jelenlegi 3 százalékos éves rátával.

Rachel Reeves pénzügyminiszter a jelentésre reagálva hangsúlyozta, hogy a közel-keleti háborút nem az Egyesült Királyság kezdte, és nem is csatlakozott hozzá, de az hatással lesz az országra. Hozzátette, hogy a kormány gazdasági terve, a regionális növekedés ösztönzése, a mesterséges intelligencia és az innováció felkarolása, valamint az EU-val való szorosabb kapcsolat kiépítése alkalmas arra, hogy megvédje az ország és a családok pénzügyi helyzetét a globális instabilitástól.

