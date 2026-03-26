Nagy változás jön a gyógyszerfelírásban: hamarosan a patikában is írhatnak fel receptet

Bár a Magyar Orvosi Kamara korábban betegbiztonsági okokra hivatkozva tiltakozott a javaslat ellen, a kormányzat a betegek kényelmével és a megszakítás nélküli terápiával indokolja a döntést. Az új jogszabály értelmében a közforgalmú gyógyszertárakban dolgozó gyógyszerészek és

a speciális képzettségű ápolók kizárólag elektronikus formában írhatnak fel társadalombiztosítási támogatással rendelkező készítményeket.

Erre azonban szigorúan csak akkor van lehetőségük, ha az adott gyógyszert a kezelőorvos korábban már elrendelte a beteg számára.

A felírásnak szigorú keretei vannak, és az új jogosítvány gyakorlását a gyógyszertár vezetőjének vagy a beteg háziorvosának kell jóváhagynia. A gyógyszerész vagy az ápoló kizárólag abban az esetben állíthat ki receptet, ha a betegnek éppen nincs érvényes orvosi vénye. További feltétel, hogy

a háziorvos vagy a szakorvos az elmúlt fél évben már legalább 120 napra elegendő mennyiséget felírt az adott gyógyszerből, amelyet a páciens ki is váltott.

Kiemelt szabály, hogy az orvost nem lehet folyamatosan megkerülni.

Ha a beteg a gyógyszerésztől vagy az ápolótól kapott receptet, a következő alkalommal ismét a kezelőorvosához kell fordulnia az ismételt felírásért.

Emellett a patikus vagy az ápoló egyszerre legfeljebb 30 napi adagot írhat fel. Amennyiben a gyógyszerből csak ennél nagyobb kiszerelés létezik, akkor a legkisebb elérhető csomagolást rendelhetik el.

További fontos korlátozás, hogy a kábítószernek és a pszichotróp anyagnak minősülő készítményekre ez az engedély egyáltalán nem vonatkozik.

A rendelet 180 nap múlva lép hatályba. Ennek köszönhetően a gyakorlati bevezetésig, azaz szeptember végéig, a szabályozás részletei még módosulhatnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images