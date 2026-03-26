Nyakunkon az önvezető autók, de ki vállalja a felelősséget baleset esetén?

Magyarországon már zajlanak közúti autonóm járművek tesztelései, amelyek új jogi kérdéseket vetnek fel a kártérítési felelősség területén. Az autonómia szintje az emberi beavatkozás mértékétől függ - minél kevesebb emberi beavatkozásra van szükség, annál magasabb az autonómia foka. Az Autóipari Mérnökök Egyesülete által kidolgozott definíciós rendszer szerint a jelenlegi autonóm járművek nagyjából a 2-es és 3-as szint között helyezkednek el.
A magyar jog már ismeri a fejlesztési célú autonóm járművek fogalmát, amelyet az 5/1990-es KÖHÉM rendelet tartalmaz, meghatározva a közúti tesztelés feltételeit is.
Európai perspektíva és piaci kilátások
Az Európai Parlament összefoglalása szerint a közúti balesetek túlnyomó többsége emberi magatartásra vezethető vissza. A vezetéstámogató rendszerek, mint a sávelhagyásra figyelmeztető asszisztens vagy a vészfékező asszisztens már bizonyították hatékonyságukat a balesetek számának csökkentésében. 2030-ra világszerte 50 millió autonóm járművet prognosztizálnak.
A gépi önálló döntéshozatal miatt az emberi magatartásra modellezett kártérítési szabályok felülvizsgálata lehet szükséges"
- hangsúlyozta Dr. Hanis Dávid, az Oppenheim Ügyvédi Iroda partnere az Európai Parlament a felelősség kérdésének fontosságát kiemelve.
Veszélyes üzemi felelősség kérdései
A veszélyes üzemi felelősség egy szigorú kártérítési felelősségi alakzat, ahol az autóvezetés veszélyes üzem működtetésének minősül. A mentesüléshez azt kell bizonyítani, hogy a tevékenységi körön kívül eső elháríthatatlan ok okozta a kárt.
Az Európai Parlament klasszifikálta az autonóm járművek kárforrásait. Vannak hagyományos kárforrások, mint a műszaki vagy hardveres hibák, az utas vagy járművezető magatartása, valamint újszerű hibák, amelyek kifejezetten az autonóm járművekre jellemzőek: szoftveres hibák, hálózati hibák, program döntéséből származó kockázatok és kiberbűnözés vagy hackelés.
Az önvezető autóknál is ugyanazt kellene tudni bizonyítani a felelősség alóli mentesüléshez, ami egyébként szintén nem lesz egyszerű"
- magyarázta az előadó.
Az üzembentartó fogalmát illetően fontos változás, hogy míg korábban a bírósági gyakorlat alakította ki a fogalmi elemeket (felügyelet, irányítás, ellenőrzés, koordinálás), a mostani PTK érdekszempont alapú definíciót vezetett be. Ez alapján nehezebb lesz a mentesülés, hiszen az önvezető autó ugyanúgy a család érdekét szolgálja majd.
Termékfelelősségi reform 2026-ban
2024 végén megjelent az új termékfelelősségi irányelv, amely felváltotta a korábbi szabályozást. Magyarországon az új szabályok a PTK-ban 2026. december 9-től lesznek alkalmazandóak.
A jelenlegi szabályok szerint a termékhibát, a kárt és a kettő közötti okozati összefüggést a károsultnak kell bizonyítania. Az információs aszimmetria miatt ez rendkívül drága perléshez vezetett, ezért Magyarországon gyakorlatilag nem érvényesítettek termékfelelősségi alapon igényeket.
Az új szabályok vélelmeken keresztül igyekeznek leküzdeni ezt az információs aszimmetriát. Vélelmezni kell a termékhibát például a gazdasági szereplő passzivitása esetén, ha nem bocsátja rendelkezésre a releváns bizonyítékokat. Ugyanígy vélelem vonatkozik az okozatosságra is.
Gyártói mentesülési lehetőségek változása
A gyártók két mentesülési okot tudtak eddig hatékonyan alkalmazni. Az egyik, hogy a termék a forgalomba hozatal időpontjában hibátlan volt, és a hiba később keletkezett. Ez megmarad, de nem fog mentesülni a gyártó, ha a termék hibája a gyártó ellenőrzése alá tartozó kapcsolódó szolgáltatással függ össze.
A másik mentesülési ok a "state of art defence" volt, ha a gyártó bizonyította, hogy a hiba a tudomány és technika állása szerint nem volt felismerhető. Ez is megmarad, de kitágul az időhorizont - nem csak a forgalomba hozatal időpontja lesz releváns, hanem az ellenőrzés teljes időtartama.
Jövőbeli perspektívák
A jövő egyik lehetséges útja az autonóm járművekből álló flották működtetése, amelyek már működnek például az Egyesült Államokban taxitársaságoknál. Ezek új perspektívákat nyithatnak a városi közlekedésben, taxiszolgáltatásban és szállítmányozásban, valamint ipari méretű tesztüzemet biztosítanak statisztikai adatokkal.
A felelősség egyszerűbb lesz: a gyártó termékfelelősségi alapon fog felelni a károsultakkal szemben, a flottaüzemeltető pedig üzembentartónak fog minősülni.
"A mostani magyar felelősségi rendszerek teljesen alkalmasak arra, hogy az önvezető járművek működéséből eredő károkat kezeljék" - összegezte az előadó, hozzátéve, hogy vélhetően ugyanúgy veszélyes üzemi felelősségnek fog minősülni az önvezető autók üzemeltetése, míg termékfelelősség alapján 2026. december 9-től a gyártóknak nehezebb lesz mentesülniük.
Megszólalt a vészcsengő: itt az újabb válság, jöhetnek a leállások
Az alternatív beszerzési források sem jelentenek megoldást.
Harold James: Donald Trump nem tudja megoldani a válságot, amit ő okozott
A Princeton Egyetem professzorának cikke.
Mindenki ettől tartott: félelmetes szövetséges csatlakozhat a rezsimhez, globális krízis fenyeget
Készen állnak csatlakozni.
Hornung Ágnes lett az Országos Betétbiztosítási Alap ügyvezető igazgatója
A Magyar Bankszövetség főtitkárának a személyi javaslatát egyhangúlag támogatta az igazgatótanács.
Megdöbbentő szövetséggel mentek neki Ursula von der Leyen legújabb alkujának
Nincs válogatás a Bizottság vezetője ellen vívott csatákban.
Kimondták, amitől sokan tartottak: jelentős drágulás jön az Egyesült Államokban az iráni háború miatt
Súlyos üzenetet kaptak a kormányok is.
Felbukkantak Amerika B-2 Spirit lopakodó bombázói, de van itt valami furcsaság
Valami nagyon nem stimmel.
Eljött a fordulat, amitől sokan rettegtek: Putyin állítólag meggondolta magát Ukrajnával kapcsolatban, döntött a háború folytatásáról
Az iráni háború miatt teljesen új helyzetbe került Oroszország.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
A lakásvásárlások közel 40%-hoz kapcsolódhat Otthon Start hitel
Gulyás Gergely a mai kormányinfón elmondta, hogy eddig már 31 ezer esetben folyósításra került az Otthon Start hitel, mintegy 45 ezer fiatalt segítette saját lakásának megszerzésében a támog
Háborús energiaársokk: miért reagálhat másként a Fed és az EKB?
A közel-keleti konfliktus nyomán megugró olaj- és gázárak nemcsak az inflációs pályát, hanem a kamatvárakozásokat is újraírhatják. Vályi Bence azt mutatja be, miért vezethet ugyanaz az ene
Ez nem is háború, hanem tőzsdézés
Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading... The post
Kiállni a Kutyapárt mellett - TBSZ adóztatása
A Kutyapárt a magyar politika boxzsákja lett, ami teljesen érthető, hiszen már régóta lementek a Fidesznek kutyába. Ami változott, hogy mostanra a szavazóik nagy része észrevette, hogy a politi
Reklámadó 2026-tól: kiket érint, és milyen kötelezettségek térnek vissza?
A 2026-os év adóváltozásainak egyik meglepetése, hogy a jelenleg még felfüggesztés alatt álló reklámadó július 1-jétől ismét hatályba lép. A reklámadó újbóli alkalmazása nemcsak a kl
Kína rejtett jelenléte a nyugati államkötvénypiacokon
Kína nemcsak gazdasági, hanem geopolitikai eszközként is használja az állampapír-portfóliókat, az állami hitelezést és a működőtőke-befektetéseket.
Inflációs meglepetések: miért maradt el idén az év eleji átárazás?
Februárban a hazai infláció a vártnál is alacsonyabb lett. Regős Gábor azt vizsgálja, mi állhat az elmúlt hónapok inflációs meglepetései mögött. The post Inflációs meglepetések: miért m
Concorde: Ezek lehetnek a legjobb befektetési stratégiák 2026-ban
Nagy Bertalan privátbanki üzletfejlesztési igazgatót kérdeztük.
Három befektetői tanulság az iráni háborúból
Trump négy dolgot figyel a piacokon – Nekünk mire kell?
Begyűrűzik az iráni válság: ismét dörömbölhet az infláció
A kamatpálya is kiszámítahatatlanná vált.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.