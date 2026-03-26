Nyakunkon az önvezető autók, de ki vállalja a felelősséget baleset esetén?

A magyarországi autonóm járművek tesztelése új jogi kihívásokat vet fel a kártérítési felelősség területén, ahol a jelenlegi szabályozás alkalmas ugyan a károk kezelésére, de 2026 decemberétől szigorúbb termékfelelősségi szabályok lépnek életbe - mondta Dr. Hanis Dávid, az Oppenheim Ügyvédi Iroda partnere a Portfolio Járműipar 2026 konferencián.

Magyarországon már zajlanak közúti autonóm járművek tesztelései, amelyek új jogi kérdéseket vetnek fel a kártérítési felelősség területén. Az autonómia szintje az emberi beavatkozás mértékétől függ - minél kevesebb emberi beavatkozásra van szükség, annál magasabb az autonómia foka. Az Autóipari Mérnökök Egyesülete által kidolgozott definíciós rendszer szerint a jelenlegi autonóm járművek nagyjából a 2-es és 3-as szint között helyezkednek el.

A magyar jog már ismeri a fejlesztési célú autonóm járművek fogalmát, amelyet az 5/1990-es KÖHÉM rendelet tartalmaz, meghatározva a közúti tesztelés feltételeit is.

Európai perspektíva és piaci kilátások

Az Európai Parlament összefoglalása szerint a közúti balesetek túlnyomó többsége emberi magatartásra vezethető vissza. A vezetéstámogató rendszerek, mint a sávelhagyásra figyelmeztető asszisztens vagy a vészfékező asszisztens már bizonyították hatékonyságukat a balesetek számának csökkentésében. 2030-ra világszerte 50 millió autonóm járművet prognosztizálnak.

A gépi önálló döntéshozatal miatt az emberi magatartásra modellezett kártérítési szabályok felülvizsgálata lehet szükséges"

- hangsúlyozta  Dr. Hanis Dávid, az Oppenheim Ügyvédi Iroda partnere az Európai Parlament a felelősség kérdésének fontosságát kiemelve.

Veszélyes üzemi felelősség kérdései

A veszélyes üzemi felelősség egy szigorú kártérítési felelősségi alakzat, ahol az autóvezetés veszélyes üzem működtetésének minősül. A mentesüléshez azt kell bizonyítani, hogy a tevékenységi körön kívül eső elháríthatatlan ok okozta a kárt.

Dr. Hanis Dávid
Oppenheim Ügyvédi Iroda, ügyvéd, partner
dr. Hanis Dávid, ügyvéd, partner (Oppenheim Ügyvédi Iroda) tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végezte 2009-ben. Egyetemi tanulmányai alatt részt vett a Pan
Az Európai Parlament klasszifikálta az autonóm járművek kárforrásait. Vannak hagyományos kárforrások, mint a műszaki vagy hardveres hibák, az utas vagy járművezető magatartása, valamint újszerű hibák, amelyek kifejezetten az autonóm járművekre jellemzőek: szoftveres hibák, hálózati hibák, program döntéséből származó kockázatok és kiberbűnözés vagy hackelés.

Az önvezető autóknál is ugyanazt kellene tudni bizonyítani a felelősség alóli mentesüléshez, ami egyébként szintén nem lesz egyszerű"

- magyarázta az előadó.

Az üzembentartó fogalmát illetően fontos változás, hogy míg korábban a bírósági gyakorlat alakította ki a fogalmi elemeket (felügyelet, irányítás, ellenőrzés, koordinálás), a mostani PTK érdekszempont alapú definíciót vezetett be. Ez alapján nehezebb lesz a mentesülés, hiszen az önvezető autó ugyanúgy a család érdekét szolgálja majd.

Termékfelelősségi reform 2026-ban

2024 végén megjelent az új termékfelelősségi irányelv, amely felváltotta a korábbi szabályozást. Magyarországon az új szabályok a PTK-ban 2026. december 9-től lesznek alkalmazandóak.

A jelenlegi szabályok szerint a termékhibát, a kárt és a kettő közötti okozati összefüggést a károsultnak kell bizonyítania. Az információs aszimmetria miatt ez rendkívül drága perléshez vezetett, ezért Magyarországon gyakorlatilag nem érvényesítettek termékfelelősségi alapon igényeket.

Az új szabályok vélelmeken keresztül igyekeznek leküzdeni ezt az információs aszimmetriát. Vélelmezni kell a termékhibát például a gazdasági szereplő passzivitása esetén, ha nem bocsátja rendelkezésre a releváns bizonyítékokat. Ugyanígy vélelem vonatkozik az okozatosságra is.

Gyártói mentesülési lehetőségek változása

A gyártók két mentesülési okot tudtak eddig hatékonyan alkalmazni. Az egyik, hogy a termék a forgalomba hozatal időpontjában hibátlan volt, és a hiba később keletkezett. Ez megmarad, de nem fog mentesülni a gyártó, ha a termék hibája a gyártó ellenőrzése alá tartozó kapcsolódó szolgáltatással függ össze.

Járműipar 2026
2026. március 26-27-én Debrecenben találkoznak a legjelentősebb hazai OEM-ek, vevők és beszállítók – erős szakmai program, állófogadás, gyárlátogatás, networking és szálláslehetőség!
Információ és jelentkezés

A másik mentesülési ok a "state of art defence" volt, ha a gyártó bizonyította, hogy a hiba a tudomány és technika állása szerint nem volt felismerhető. Ez is megmarad, de kitágul az időhorizont - nem csak a forgalomba hozatal időpontja lesz releváns, hanem az ellenőrzés teljes időtartama.

Jövőbeli perspektívák

A jövő egyik lehetséges útja az autonóm járművekből álló flották működtetése, amelyek már működnek például az Egyesült Államokban taxitársaságoknál. Ezek új perspektívákat nyithatnak a városi közlekedésben, taxiszolgáltatásban és szállítmányozásban, valamint ipari méretű tesztüzemet biztosítanak statisztikai adatokkal.

A felelősség egyszerűbb lesz: a gyártó termékfelelősségi alapon fog felelni a károsultakkal szemben, a flottaüzemeltető pedig üzembentartónak fog minősülni.

"A mostani magyar felelősségi rendszerek teljesen alkalmasak arra, hogy az önvezető járművek működéséből eredő károkat kezeljék" - összegezte az előadó, hozzátéve, hogy vélhetően ugyanúgy veszélyes üzemi felelősségnek fog minősülni az önvezető autók üzemeltetése, míg termékfelelősség alapján 2026. december 9-től a gyártóknak nehezebb lesz mentesülniük.

