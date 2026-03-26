Nyilvánosságra hozták a legrosszabb forgatókönyvet, ha az iráni háború még hónapokig eltart

Több százalékponttal lassíthatja a legnagyobb globális gazdasági erőcentrumok növekedését a magas olajár a Fitch Ratings csütörtökön Londonban bemutatott szektorelemzése szerint. A nemzetközi hitelminősítő az Oxford Economics Global Economic Model nevű makrogazdasági előrejelzési modell felhasználásával dolgozta ki az iráni háború lehetséges legrosszabb világgazdasági hatásairól összeállított szimulációs forgatókönyvét, amelynek kiinduló feltételezése az, hogy az iráni háború 2026 első felének végéig eltart.

Ennek a forgatókönyvnek a megvalósulása esetén a világgazdasági szinten megtermelt hazai össztermék (GDP) reálértéke az alapeseti előrejelzésnél 0,8 százalékkal alacsonyabb lenne az idei év négy negyedévére vetítve. A Fitch Ratings alapeseti - vagyis nem a legrosszabb következményekkel számoló - prognózisa alapján az amerikai gazdaság az idei év egészében 2,2 százalékkal, a kínai hazai össztermék 4,3 százalékkal, az euróövezeti GDP-érték átlagosan 1,3 százalékkal, a világgazdaság egészének teljesítménye 2,6 százalékkal növekedne.

A legkedvezőtlenebb forgatókönyv megvalósulása esetén ugyanakkor az Egyesült Államokban 1,5 százalékos, Kínában 4 százalék alatti, az euróövezetben nem egészen 1 százalékos gazdasági növekedés lenne várható.

A Fitch által alkalmazott modellszámítás azt mutatja, hogy a legrosszabb forgatókönyv legerőteljesebb negatív hatásai a kezdeti sokk után négy negyedévvel jelentkeznének. Ennek alapján e forgatókönyv megvalósulása esetén az amerikai gazdaság az idei negyedik negyedévben éves összevetésben számolva az alapeseti prognózisban szereplő 1,8 százalék helyett mindössze 0,6 százalékkal, az euróövezeti GDP 1,5 százalék helyett szintén 0,6 százalékkal,

a világgazdaság egésze 2,5 százalék helyett 1,7 százalékkal növekedne reálértéken.

A rossz forgatókönyv esetén a hitelminősítő által vizsgált húsz legnagyobb fejlett és feltörekvő gazdaságban - "Fitch 20" - az iráni háború kezdeti sokkjától számított négy negyedév elteltével a tizenkét havi összevetésben számolt infláció átlagosan 1,3 százalékponttal haladná meg az alapeseti előrejelzésben szereplő ütemet.

A Fitch 20-csoport átlagán belül Indiában, Törökországban és Lengyelországban lenne a legerőteljesebb az inflációs nyomás: ezekben a gazdaságokban az éves infláció 2,7, 2,2, illetve 2,1 százalékponttal lenne magasabb az alapeseti prognózisnál négy negyedév után.

Az Egyesült Államokban, 1,5, Kínában és az euróövezetben egyaránt 1,3 százalékpontot adna hozzá az alapesetben feltételezhető tizenkét havi inflációhoz a legkedvezőtlenebb forgatókönyv megvalósulása. A cég hangsúlyozza ugyanakkor: ezek a becslések nem tartalmazzák az egyes kormányok által az energiaárak emelkedéséből eredő infláció megfékezésére esetleg bevezetendő költségvetési intézkedéseket.

