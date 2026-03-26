Olyan dologra volt képes egy AI-rendszer, amire eddig még soha - Ez teljesen átírhatja a játékszabályokat
A Nature folyóirat a héten egy olyan tudományos dolgozatot közölt, amelyet teljes egészében egy mesterséges intelligenciára épülő rendszer állított elő. Az "AI-tudós" a kutatási ötlettől a kísérletek végrehajtásán át a kézirat megírásáig szinte mindent maga csinált. Az így létrejövő tanulmány átment egy akadémiai szintű lektorálási folyamaton is. A lépés komoly kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogyan alakíthatja át az automatizálás a tudományos kutatás folyamatát - számolt be a Nature.
A tokiói Sakana AI vállalat által fejlesztett "The AI Scientist" ("Az AI-tudós") nevű rendszer képes önállóan elvégezni a tudományos munkafolyamat szinte minden lépését. A publikálás során a szakirodalom feldolgozásától, a hipotézisek felállításán és a kísérletezésen át, a megírásig képes volt végigvinni a folyamatot.

A Nature-ben megjelent "Towards end-to-end automation of AI research" ("Az AI-kutatás teljes körű automatizálása felé") tanulmány szerint a rendszer egy negatív eredményt tartalmazó dolgozatot készített, amelyben azt mutatta ki, hogy egy adott technika nem javította a mesterséges neurális hálózatok tanulását. A munka sikeresen átment egy rangos gépi tanulási konferencia szakmai műhelyének első körös bírálatán, bár a fő konferenciaszekció elfogadási küszöbét már nem érte el.

A Nature szerkesztői nem magát az eredményt, hanem annak létrejöttének módját tartották közlésre érdemesnek. A szakértői bírálat nyomán a végleges tanulmány a 2024-es előzetes publikációhoz képest már részletesebben tárgyalja a rendszer korlátait. Emellett több etikai szempontot tartalmaz, és árnyaltabban fogalmaz az automatizálás mértékéről is, hiszen a legígéretesebb kimeneteket végül emberek szűrték le az AI által megírt tanulmányból.

A publikáció fő célja, hogy a tudományos közösség megismerje az ilyen eszközök működését és gyengeségeit.

Az AI-alapú kutatási asszisztensek időközben elszaporodtak, mára már a főbb fejlesztők, többek között a Google, az OpenAI és az Anthropic egyaránt kísérletezik a kutatási folyamatok automatizálásával. Tavaly egy olyan elméleti fizikai előzetes publikáció is megjelent, amelyben az OpenAI GPT-5 modellje érdemi szerepet játszott. Ezt a munkát egy független szakértő "folyóirat-szintű kutatásnak" minősítette. Mindez óriási technológiai eredmény, ugyanakkor a modellek továbbra is alapvető problémákkal küzdenek. Hajlamosak nem létező adatokat és hamis hivatkozásokat generálni, emellett nehezen mérik fel saját megbízhatóságukat. További korlátjuk, hogy jelenleg főként elméleti vagy kódolásalapú kutatásokban alkalmazhatók.

A tudományos közösség számára az egyik legnagyobb kockázatot az jelenti, hogy a nagy nyelvi modellek tömeges, olcsó és gyors publikációtermelésre képesek, akár teljesen kitalált, mégis hitelesnek tűnő adatok felhasználásával.

Még a valós adatokon dolgozó rendszerek is könnyen végezhetnek automatizált p-érték manipulációt.

Ez azt jelenti, hogy addig csiszolják az elemzéseket, amíg statisztikailag szignifikáns eredményt nem kapnak. Ez a jelenség a konferenciák, folyóiratok és pályázati rendszerek bírálói kapacitását is túlterhelheti anélkül, hogy valódi tudományos előrelépést hozna.

A Nature szerkesztőségi állásfoglalása további veszélyekre is figyelmeztet. Rendkívül nehéz nyomon követni, hogy egy modell milyen forrásokból merít, ami mások szellemi tulajdonának kisajátításához vezethet. Az AI segítségével felduzzasztott publikációs listák felboríthatják a kutatói alkalmazási és előléptetési döntéseket. Emellett a pályakezdő kutatók elveszíthetik azokat a feladatokat, amelyek a tudóssá váláshoz elengedhetetlenek, ugyanis azokat gyakran az AI végzi már el.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

