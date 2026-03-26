Olyan fordulat történt a magyar dohánypiacon, amilyet ritkán látni

A magyar dohánypiac látványos fordulóponthoz érkezett: a legális forgalom már nemcsak reálértéken, hanem nominálisan is csökkent a legutóbbi negyedévben. A háttérben egyre erősebb az alternatív termékek térnyerése és az illegális beszerzés szerepe. A fogyasztók egy része új típusú eszközök felé fordul. Eközben a hagyományos termékek piaca csak látszólag stabil, a felszín alatt folyamatos az átrendeződés. A különböző dohánykategóriák közötti mozgások miatt a teljes kép jóval összetettebb, mint amit egyetlen adat mutatna.

A legális hazai dohányforgalom gyorsuló ütemben esett egész 2025-ben, de az utolsó negyedévre eljutottunk oda, hogy nem csak reálértéken fogyasztottak kevesebbet a magyarok, de nominálisan is. Ez azért meglepő, mert mindez egy közel 8,7 százalékos inflációs környezetben történt.

A tavalyi utolsó negyedévben legális dohánytermékekre 315 747 milliárd forintot fordítottak a magyarok, amely 0,14 százalékkal kevesebb, mint az egy évvel korábbi adat. Ezt korrigálva az inflációval kiderül, hogy 8,2 százalékkal fogyasztottak kevesebbet az emberek éves összevetésben.

Fontos ugyanakkor, hogy a dohánypiac sokszínűsége miatt nem lehet egyszerűen úgy értelmezni a változást, hogy a fogyasztók „kevesebbet szívtak”. A különböző termékkategóriák egymást helyettesíthetik, így az egyes termékek forgalma nem feleltethető meg közvetlenül egymásnak.

A grafikonon látszik, hogy a dohányfogyasztásban csökkenő és emelkedő időszakok váltogatták egymás, de 2025 kiemelkedik az eddigiek közül.

Illegális piac és új termékek

A fogyasztási trendek alakulásában szerepet játszik az is, hogy egyre nagyobb teret nyer az illegális piac, miközben folyamatosan jelennek meg új típusú, alternatív termékek, például az Elfbarhoz vagy Pocobarhoz hasonló, gyakran ízesített elektronikus eszközök. Az ezekhez használt folyadékok dohányterméknek minősülnek, így – a hagyományos cigarettákhoz hasonlóan – jövedéki adó terheli őket. Magyarországon dohányterméket kizárólag dohányboltban lehet értékesíteni, ugyanakkor az ízesítési tilalom miatt ezek a termékek ott sem érhetők el.

Cigarettapiac: egyelőre nincs fordulat

A NAV szabadforgalmi adatai alapján a hagyományos cigaretták éves forgalma továbbra is nagyjából 5,5–6 milliárd szál között alakul. Bár 2025-ben kisebb visszaesés látható, ez még nem tekinthető trendfordulónak. Fontos, hogy ez az adat nem a tényleges fogyasztást, hanem a dohányboltokba került – és jövedéki adóval terhelt – mennyiséget mutatja. A 2026 eleji adóemelés miatt a kereskedők előre felhalmozhatták az alacsonyabb adókulcs mellett beszerezhető készleteket, ami torzíthatja a képet. Ez a jelenség minden adóemelés előtt megfigyelhető.

Finomra vágott dohány: tartós visszaesés

Látványosan visszaesett a finomra vágott dohány forgalma. Ez a termék 2016-ig – a cigaretta jelentős drágulásáig – a legfontosabb helyettesítőnek számított. Akkoriban évente akár 7 millió kilogramm is fogyott belőle, mára azonban a volumen alig haladja meg a 3 millió kilogrammot.

Szivarkák: olcsó alternatíva, növekvő kereslet

Ezzel szemben a szivarkák piaca tovább bővül, bár a kategória rendkívül heterogén. A prémium termékek mellett ide tartoznak az olcsóbb, cigarettát helyettesítő alternatívák is, amelyek vonzóbbak lehetnek azok számára, akik nem szeretnék megfizetni a dobozonként 2000 forint körüli cigarettaárat. A növekedés ellenére a szivarkák volumene továbbra is jóval elmarad a cigarettáétól, ugyanakkor már meghaladta az évi 800 millió szálat.

Füst nélküli termékek: lassú, de stabil bővülés

A füst nélküli dohánytermékek piaca is bővül. Ide tartoznak azok a termékek, amelyek használata nem jár égéssel, például a rágódohány, az orron át fogyasztott dohány vagy más, szájon keresztül alkalmazott megoldások. A forgalom kisebb ingadozások mellett emelkedő trendet mutat, jelenleg évi mintegy 2100 kilogramm körül alakul.

Hevített dohány

Külön kategóriát képviselnek a hevített dohánytermékek (pl. IQOS, glo) amelyekről csak viszonylag rövid idősor áll rendelkezésre. A jogszabályi definíció 2023 februárjában vált egyértelművé: ezek olyan dohányrudak vagy kapszulák, amelyek speciális eszközzel, égés nélkül, hevítéssel állítanak elő belélegezhető aeroszolt.

A legális piacon éves szinten már mintegy 3,5 milliárd darab fogy ezekből a termékekből.

Bár ez még elmarad a cigaretták forgalmától, középtávon akár átrendeződés is bekövetkezhet. A kereslet alakulását ugyanakkor jelentősen befolyásolta az ízesített termékek uniós tiltása. Az EU megszüntette a hevített dohánytermékek korábbi kivételezett státuszát, a tagállamoknak pedig 2023 októberéig kellett alkalmazniuk az új szabályokat. Magyarországon átmeneti időszak volt érvényben: a 2024. július 7-ig készletezett ízesített termékek kifutásig értékesíthetők maradtak. Az intézkedés hatása 2025-ben már széles körben érzékelhetővé vált, ami visszafoghatta a keresletet, de azóta látszik, hogy ezt kiheverte a piac.

E-cigaretta: megtorpant a növekedés

Az elektronikus cigaretták utántöltő folyadékainak legális piaca is veszített lendületéből. Ebben szerepet játszik a hevített dohánytermékek erősödő versenye, valamint az is, hogy a fogyasztók egy része nem hazai csatornákon keresztül szerzi be ezeket a termékeket, például online vásárlással. Az ízesített termékek tilalma is erősíthette a feketekereskedelmet. A jelenlegi volumen alig több, mint 10 millió milliliter évente.

