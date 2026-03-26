Pótlóbusz közlekedik a H6-os HÉV egy szakaszán hétvégén

Karbantartás miatt a H6-os HÉV a március 28-29-i hétvégén csak a Közvágóhíd és Soroksár, Hősök tere, valamint Szigetszentmiklós-Gyártelep és Tököl, illetve Ráckeve között közlekedik, a kimaradó szakaszon pótlóbusz közlekedik - tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön az MTI-t.

Közleményük szerint pótlóbusz jár majd H6-os jelzéssel Soroksár, Hősök tere és Szigetszentmiklós között, Szigetszentmiklós-Gyártelep érintésével, H6A jelzéssel Soroksár, Hősök tere és Szigetszentmiklós-Gyártelep között.

A H6-os HÉV Szigetszentmiklós-Gyártelep és Tököl között mindkét irányban a Közvágóhíd irányú peronnál állnak meg.

Szigetszetnmiklós alsó, József-Attila-telep és Szigetszentmiklós HÉV-állomások térségéből a főváros felé érdemes a 38-as, a 238-as autóbuszokat és a 673-as, a 674-es és a 676-os Volán-járatokat igénybe venni - hívta fel a figyelmet a társaság.

