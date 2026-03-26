Rendkívül gyorsan ereszkedett egy Wizz Air-gép Magyarország felett: kényszerleszállást hajtottak végre
Kényszerleszállást kellett végrehajtania a Wizz Air egyik járatának Budapesten, miutén az egyik utas rosszul lett a fedélzeten - számolt be Facebook-bejegyzésében a Tudásmorzsák a repülésről blog.

A szakmai oldal a Flightradar repülőgépkövető oldal adatai alapján arról írt, hogy a Wizz Air Iasi–Brüsszel járata, amely Szerencsnél fordult Budapest másodpercenként 24 métert süllyedt csütörtök reggel, amely igen gyors ereszkedésnek számít. Az oldal szerint a gyors leszállás és egyben útmegszakítás oka egy utas rosszulléte volt.

Utasrosszullét, avagy a "medical emergency" esetén a pilóták kiválasztják a kitérő repülőteret - általában a legközelebbi, megfelelő infrastruktúrával felszerelt légikikötőt -, majd az irányítás biztosítja nekik a lehető legrövidebb, várakozás nélküli utat

Eközben a fogadóreptéren riasztják az orvosi szolgálatot,majd a leszállás után egyből megkezdik a beteg ellátását. A beteg utas ellátása után a Wizz Air járata folytatta az útját, így egy órával a leszállás után a gép elindult Brüsszel felé.

Címlapkép forrása: Forrás: Földházi Árpád WizzAir

Ez nem is háború, hanem tőzsdézés

Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading... The post

Járműipar 2026

