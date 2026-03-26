Soha nem volt még ilyen nehéz az európai autóipar versenyképességének fenntartása - folytatódik a Portfolio Járműipar 2026 konferencia

"Az autóipar nem energiát fogyaszt, hanem kockázatot visel" – hangsúlyozta Tóth András István, az E.ON Hungária Csoport megoldásértékesítési igazgatója a Járműipar 2026 konferencián, rámutatva arra, hogy az energia az elmúlt években a korábbi stabil költségből volatilis tényezővé vált, amely közvetlenül befolyásolja a cégek nyereségességét és versenyképességét.

Az energiaszektor alapvető átalakuláson ment keresztül az elmúlt években.

Ez nem környezetvédelem, ez fenntarthatóság. Ez nem áramszünet, ez megbízhatóság. És ez nem árszint, ez megfizethetőség"

– fogalmazott Tóth András István. Az energia hatása közvetlenül megjelenik az eredménykimutatásokban, a működési stabilitásban és a versenyképességben is.

A partnerekkel folytatott beszélgetések során egyértelművé vált, hogy a vállalatok nem szeretnének energiapiaci szakértők lenni. Nem abban kívánnak versenyezni, hogy ki tudja leghatékonyabban beszerezni az energiát, hanem a termékminőségben, a gyártási hatékonyságban és az ellátási láncok stabilitásában.

Három alapvető tényező változott meg a világban: az árak nemcsak magasak, hanem kiszámíthatatlanok is. Bár a tavalyi évben egy pillanatra csökkent a volatilitás a piacokon, az elmúlt hetek eseményei megmutatták, hogy illúzió volt visszatérni a régi normalitásba.

Másodszor, nem csak az a kérdés, hogy van-e áram, hanem az, hogy mikor és milyen feltételekkel. Harmadszor, az ESG ma már nem csak buzzword, hanem olyan követelmény, amit bankok finanszírozási feltételként támasztanak.

Magyarországon több mint 8 gigawatt beépített napelemes kapacitás van, amely már meghaladja a hagyományos erőművi kapacitásokat. Ez azonban kockázatot is jelent, mivel bármikor okozhat olyan szintű áramszünetet, mint amit Spanyolországban láthattak a tavalyi évben.

Az E.ON beruházóként jelenik meg partnereknél – a Bosch hatvani gyárában és a BMW debreceni gyárában is E.ON beruházásban valósultak meg a naperőművek.

A cél az, hogy a kockázat egy része áthelyezhető legyen a szakértő szolgáltatóhoz.

"Az energia nemcsak termék lehet, hanem szolgáltatás" – hangsúlyozta az igazgató. A fókusz nem azon van, hogy milyen technológiát telepítenek vagy mennyi pénzt tesznek egy-egy eszközbe, hanem azon, hogyan kezelik a kockázatot. A technológia ma már nem szűk keresztmetszet – mindenki számára elérhetőek a napelemes rendszerek, az energiatárolás, hőszivattyús rendszerek. Egy BYD akkumulátor például nem csak energiatároló eszköz, hanem opció a kockázatok csökkentésére.

A döntések 10-20-30 éves időtávon hatnak, nem az a cél, hogy egy évre a legolcsóbb áramot vásárolják meg. Ezen az időtávon az a fontos, hogy valami mennyire kiszámítható, kontrollálható és kockázatmentes. Egy hagyományos beszállító energiát ad, egy partner viszont kockázatot kezel. Az árvolatilitás nem tűnt el, a hálózati terhelés egyre kritikus, és az elektrifikáció már nem trend, hanem valóság.

Ma a legtöbb vállalat saját maga viseli a kockázatot – árkockázatot, ellátási kockázatot, reputációs kockázatot. Ezek már nem kezelhetők csak beszerzési eszközökkel, strukturált megoldásokra van szükség.

A döntés elhalasztása is döntés"

– figyelmeztetett Tóth András István. Az E.ON szelektív a projektválasztásban, mivel ők is kockázatokat vállalnak, és nem minden partnerrel tudnak együtt dolgozni.

"Az energia nem az önök core bizniszük, de egyre nagyobb hatással van az önök core bizniszére. A kérdés nem az, hogy kell-e vele foglalkozni, hanem a hogyan, kivel és mikor" – zárta előadását az E.ON megoldásértékesítési igazgatója.

Minden eddiginél fontosabb a rugalmasság és versenyképesség

A vezetői kerekasztalon a magyarországi autóipari csúcsszereplők 2025-ös eredményeikről, a versenyképesség fenntartásáról és a beszállítói láncok legnagyobb kockázatairól beszéltek. A hangsúly a stabil működésen, a rugalmasságon, a digitalizáción és a beszállítók fejlesztésén volt.

Krisztián Róbert, a Magyar Suzuki Zrt. vezérigazgató-helyettese 2025-öt nehéz évnek nevezte a stagnáló európai piac miatt, ezért a stabil és költséghatékony működést, valamint a versenyképesség megtartását helyezték előtérbe. Lezártak egy 9 milliárd forintos beruházási programot, amely automatizációra, digitalizációra, MI-használatra és energiahatékonyságra fókuszált. Mérföldköveket is ünnepeltek:

22. éve piacvezetők Magyarországon, legördült az 500 ezredik esztergomi hibrid Suzuki és az egymilliomodik Vitara;

a beszállítók fejlesztését pedig „azonos szintre felhúzó” auditokkal és helyszíni támogatással erősítik.

Dobra Zoltán, AUDI HUNGARIA Zrt. Gyárirányítás/Központi Funkciók Járműgyártás vezetője rekordévről számolt be: először lépték át a 200 ezer legyártott autót, emellett több mint 1,5 millió hajtásláncot készítettek Győrben. A teljesítményt két új modell (Q3 és Q3 Sportback) sikerével és a vevői igényekhez igazodó, többféle hajtáslánc (köztük plug-in hibrid) piaci elfogadottságával magyarázta. A jövő kulcsaként a váratlan ellátási lánc-sokkokra való felkészülést, a rugalmasságot és az IT-rendszerek integrációját emelte ki, mert az adatáramlás gyorsítása közvetlenül javítja a reakcióidőt és a termelési döntések minőségét.

Csanaki Jenő, az Opel Szentgotthárd Kft. termelési igazgatója a Stellantis-csoporton belüli portfólióváltozások után a gyár fő pillérének a 1.2-es turbómotor gyártását nevezte, amelyből 2020 óta már 2 millió készült, összességében pedig 1992 óta több mint 12 millió motor. Jelezte, hogy a kapacitást „kifacsarták” (heti 20 műszak), és belső fejlesztésekkel a korábbi évi 350 ezres szintről 460–475 ezres éves kapacitásra tudtak felmenni.

Egy új turbómotor-gyártás indítása megtörtént, de a plug-in hibrid kereslet gyengébben alakul; közben az elektromos hajtásmodul-gyártás előkészítése zajlik, 2026-ra próbagyártást, 2027 végére pedig sorozatgyártás-indítást terveznek, miközben a beszállítói rugalmasságot a gyakori átütemezések komoly próbatételként érintik.

Jeremy Wang, a BYD Europe regionális országigazgatója elmondta, hogy gőzerővel dolgoznak a szegedi gyár beindításán és termelés felfuttatásán, ugyanakkor kissé meglepte a vállalatot, hogy míg Kínában 9 hónap alatt fel lehet építeni egy szegedihez hasonló gyárat, Európában - elsősorban adminsiztratív okok miatt - ez sokkal hosszabb ideig tart. Az már eldőlt, hogy az első modell, amit gyártani fognak a BYD Dolphin Surf, amely kiemelkedő ár-érték arányával erős piaci pozíciókat alakíthat ki.

Kifejezetten nyitottak a lokális együttműködésre, a Szegedi Tudományegyetemmel is tudoményos együttműködések kezdődnek, a munkaerő döntő részben magyar, és a hazai beszállítókkal való partnerséget is szívesen fogadják. Ehhez azonban jó minőség, rugalmasság, agilitás, versenyképes árazás és nyitott szemléletre van szükség.

