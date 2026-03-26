Súlyos árat fizethet Magyarország az ukrán gázcsap elzárásáért: milliárdok és egy álom válhat semmivé

Orbán Viktor szerdán bejelentette, hogy Magyarország fokozatosan leállítja az Ukrajnába irányuló földgázszállításokat a Barátság olajvezeték körüli vita miatt. Nem sokkal később megérkezett a rendeletcsomag is, amellyel megnövelik hazánk stratégiai gázkészleteit, valamint egy jogilag megkérdőjelezhető lépéssel elzárják az Ukrajnába irányuló gázexportot. A lépés azonban messze túlmutat a technikai korlátozáson: egy összetett stratégiai döntésről van szó, amelynek jelentős, nem túl pozitív következményei lehetnek Magyarország számára. Az alábbiakban megvizsgáljuk, milyen jogi, gazdasági és rendszerszintű hatásokkal járhat az ukrán gázstop.

A lépésre azután szánta el magát a kormány, hogy 2026. január 27. óta nem érkezik kőolaj a Barátság vezetéken. Az ukrajnai olajcsomópontot ért orosz dróntámadás súlyos károkat okozott a szivattyúállomásokban és a vezérlőrendszerekben, ami miatt az ukrán Ukratransnafta felfüggesztette az exportot Magyarország és Szlovákia irányába. Míg az ukránok a technikai helyreállítás elhúzódásával indokolták a kiesést, a magyar és szlovák kormányok politikai motivációra hivatkoznak - bővebben:

A vita gyorsan eszkalálódott:

Február közepén Magyarország és Szlovákia összehangoltan leállította a gázolajexportot Ukrajnába.

Később Szlovákia bejelentette, hogy májustól kezdődően felfüggesztette az Ukrajnának nyújtott vészhelyzeti villamosenergia-kisegítést. Ezzel az ötlettel - az áramtranzit leállításával - hazánk is kacérkodott, de egyelőre nem lépte meg.

Ezen retorikai és gazdasági hadviselés legújabb lépcsőfoka Orbán Viktor szerdai bejelentése, miszerint Magyarország fokozatosan leállítja az Ukrajnába irányuló gázszállításokat. A miniszterelnök szerint ez lehetőséget ad arra, hogy a hazai gáztárolók feltöltöttsége növekedjen, ami különösen fontos a következő időszak ellátásbiztonsága szempontjából.

Magyarország biztonságos energiaellátása érdekében most újabb intézkedésre van szükség. Ezért a Magyarországról Ukrajnába irányuló gázszállításokat fokozatosan leállítjuk, és az így nálunk maradó gázmennyiséget itthon betároljuk

- tette hozzá.

A bejelentést követően szerda este megjelent a jogszabálycsomag, amely indokolása szerint az intézkedések közvetlen válaszként szolgálnak a magyar energiaellátást érintő ukrán lépésekre, különösen az olajszállítások akadályozására és a Török Áramlat infrastruktúráját érintő támadásokra.

Röviden összefoglalva:

Az ukrán gázstop ténylegesen leállítja az exportot, nem tiltással, hanem azzal, hogy a harmadik negyedévben (július-szeptember) nem enged kapacitásaukciókat az ukrán határponton , így a szállítás jogilag és technikailag ellehetetlenül.

, így a szállítás jogilag és technikailag ellehetetlenül. A csomag másik fő eleme 800 millió köbméter földgáz kötelező hazai betárolása , ami a magyar éves fogyasztás mintegy tizedének, a tárolói kapacitás több mint 10%-ának felel meg.

, ami a magyar éves fogyasztás mintegy tizedének, a tárolói kapacitás több mint 10%-ának felel meg. A többletterhet több szereplő között osztják szét: az MVM 400 millió köbmétert, az FGSZ 200 milliót, az MSZKSZ 100 milliót, a piaci kereskedőknek pedig összesen 100 millió köbmétert kell betárolniuk.

A kötelezettségek betartását a kormány veszélyhelyzeti jogrenddel biztosítja, kifejezetten a következő fűtési szezonra való felkészülés érdekében.

Már az elején érdemes rögzíteni:

a gázszállítások leghamarabb júliusban szűnhetnek meg.

Addig viszont nincs érdemi gázstop, a rendeletet vissza lehet vonni bármikor, az aukciókat pedig ki lehet írni.

Az aukció lényegében arról szól, hogy a határokon átnyúló gázvezetékek szabad kapacitását “elárverezik” a kereskedők között. Aki többet fizet, az kapja meg a jogot arra, hogy adott időszakban gázt szállítson azon a vezetéken. Ez segít eldönteni, ki és mennyi gázt tud ténylegesen átjuttatni két ország között.

A helyzet értékeléséhez azonban még sok szempontot meg kell vizsgálni.

Nem jó, de nem is tragikus

Magyarország gázstopja igen kényes időszakban jön, és az ukrán földgázellátás egyik fontos pillérét szedi ki, ha élesedik júliusban.

2025-ben Ukrajna földgázimportjának közel fele Magyarországon keresztül érkezett, ami éves szinten 3,2 milliárd köbméter gáz

- ez a volumen a teljes ukrán gázfogyasztás körülbelül 10 százaléka.

Összehasonlításképpen: a háborút megelőzően a magyarországi import gyakorlatilag nulla volt, 2022-től azonban évről évre jelentősen növekedett. Az elmúlt pár évben ugrásszerű emelkedés következett be, elsősorban az orosz, energetikai infrastruktúrát célzó támadások következtében.

Bár sose jön jókor egy ellátási útvonal kiesése, az export leállítása a téli időszakban, a fűtési szezon közepén sokkal rosszabbul érintette volna Ukrajnát. Ha a magyarországi útvonal kiesik, a fizikai pótlást elsősorban Szlovákia udja átvenni (ami ebben a helyzetben nem túl szerencsés), mivel ott találhatók a legnagyobb kihasználatlan kapacitások.

Stratégiai alternatívaként a Déli Gázfolyosó (Görögország–Bulgária–Románia) léphet előre: a Transzbalkáni vezetéken keresztül érkező azeri gáz és a görög LNG-terminálok forrásai közvetlenül, Magyarország érintése nélkül is eljuthatnak Ukrajnába, amennyiben a román-ukrán határkeresztező pontok technikai feltételeit maximálisan kihasználják.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 05. 29. Magyarország ebből most kimaradt: fontos gázegyezmény született a régiónkban

Szárazra ürítve

De kanyarodjunk rá Magyarországra: a hivatalos kormányzati indoklás szerint a szállítások leállítása elengedhetetlen a hazai tárolók feltöltéséhez. Ezért először nézzük meg, hogyan állunk: a töltöttségi adatok alapján a hazai tárolói szintek valóban alacsonyabbak a korábbi évek átlagánál, a 2026. március 23-i állapot szerint a teljes töltöttség 33 százalék,

ami jelentősen elmarad az elző évekhez képest.

A nehezén már túlvagyunk: elérkezett a gáztárolói völgyidőszak.

Ez a csökkenés részben a rendkívül hideg januárnak tudható be: az FGSZ adatai szerint január elején a gázfogyasztás átlépte az óránkénti 2,8 millió köbméter/órát, ami már igen magas, napi 60 millió köbméter feletti gázfelhasználást jelent.

Egyensúlytalanság is akad a rendszerben: miközben a piaci alapú gázkereskedelmet és a lakossági fogyasztást közvetlenül kiszolgáló MFGT-tárolók (Zsana, Hajdúszoboszló, Pusztaederics és Kardoskút) töltöttsége a fűtési szezon végére nagyon alacsony, mindössze 18%-os szintre apadt, addig a biztonsági készletek jelentős tartalékai javítják az összképet. A HEXUM által üzemeltetett Szőreg-1 stratégiai tároló 67%-os telítettsége érdemben felfelé húzza a statisztikákat.

Rendben, a tárolói szintek még indokolhatják is a lépést, akkor hol itt a probléma?

Kapcsolódó cikkünk 2026. 01. 21. Kijózanító adatok: így darálja be a magyar gáztartalékokat a január

A megbízhatóság, mint piaci tőke elvesztése

A probléma természetesen az, hogy ez a gáz nem Magyarországé, hanem Ukrajnáé. Attól még, hogy a magyar állam "lefoglalja", nem lesz az övé.

Márpedig a nemzetközi energiapiacokon a megbízhatóság a legfontosabb valuta

- ami különösen igaz az elmúlt éveket jellemző, kiszámíthatatlan energiapiaci környezetben.

Ahogy láthattuk, a téli időszakban felhasznált, betárolt földgáz jelentős része nem állami készlet, hanem kereskedelmi szereplők tulajdona, amelyet piaci alapon vesznek, adnak el vagy éppen helyeznek el a tárolókban. Egy kvázi exporttilalom ebbe a magánjogi viszonyrendszerbe avatkozik be: de facto vis maior helyzetet kényszerít ki az eladó és a vevő között, függetlenül attól, hogy a szerződéses felek teljesíteni kívánnának. Ez nemcsak kötbér- és kártérítési láncreakciót indíthat el, hanem rendszerszintű bizalomvesztést is okoz.

Ami azért hatalmas probléma, mert

Magyarország hosszú távú energiastratégiájának egyik fontos pillére a regionális „gázhub” szerep betöltése.



Ez a törekvés a kiváló földrajzi elhelyezkedésre, az elosztóhálózat fejlettségére és a hatalmas, 6,33 milliárd köbméteres tárolókapacitásra épülne.

A gáztranzit politikai okokból történő korlátozása azonban alapjaiban rendíti meg ezt a státuszt. A magyar döntés azt üzeni a piacnak, hogy a magyarországi hálózaton lekötött kapacitások bármikor áldozatul eshetnek a geopolitikai csatározásoknak.

Ez hosszú távon elriasztja a nemzetközi kereskedőket a magyar útvonal használatától.

Ha a bizalom elvész, azt utólag rettentően nehéz lesz visszaszerezni. Könnyen előfordulhat, hogy emiatt a kereskedők inkább a drágább, de stabilabb osztrák, bolgár hubokat választják, ami Magyarországot végérvényesen leradírozná a gázelosztói térképről.

Ráadásul ha ez nem lenne elég, Magyarország mint EU-tagállam és az Energiaközösség résztvevője, szigorú nemzetközi szerződéses kötelezettségek alatt áll. A szerződés kifejezetten tiltja a tagok közötti kiviteli korlátozásokat, emiatt az export egyoldalú korlátozása közvetlen szerződésszegésnek minősülhet az Energiaközösségi jog keretein belül, ami alapján akár uniós kötelezettségszegési eljárás is szóba jöhet.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 10. 28. Nem a hiány, hanem a bizonytalanság korát éljük most a gázpiacon

Nagyvonalú lemondás

A földgázszállítások leállítása nem csupán politikai üzenet és jogi kockázat, hanem komoly pénzügyi hatásokkal járó gazdasági döntés is, amely érinti az állami költségvetést, a rendszerüzemeltetőt és a magánkereskedőket egyaránt.

Az FGSZ számára Ukrajna stratégiai fontosságú exportpiac. A gázszállítási szerződésekben foglalt kilépési díjak (exit fees) jelentős bevételt termelnek a magyar rendszerirányítónak. A szállítások leállításával a VIP Bereg csatlakozási ponton lekötött kapacitások kihasználatlanul maradnának.

Az hálózatüzemeltető tarifakalkulátora alapján az ukrán gáztranzitból befolyó összegek nagyrészt a kapacitáslekötési díjakra épül, amelyet a forgalmi díj egészít ki. Az elmúlt 1 év forgalmi és kapacitáskihasználtsági adatait vizsgálva azt kaptuk, hogy az éves forgalmi díj nagyságrendileg 1 milliárd forint, míg a kapacitásdíj 5-6 milliárd forint között alakult,

így a közvetlen teljes bevétel 6-7 milliárd forint lehetett az ukrán szállításokon,



ami egy gázstop esetén kiesne a földgázhálózat-üzemeltető büdzséjéből.

A bevételkiesés elsősorban az ukrajnai kilépési pont kapacitás- és forgalmi díjaiból adódik, de tágabb értelemben a rendszerbe belépő tranzitvolumenek elmaradása - hiszen valahol be is kell hozni azt a gázmennyiséget, amelyet keletre szállítanak - a belépési oldali bevételeket is erodálja, így a végösszeg biztosan magasabb lenne.

Nyertes nem igazán van

Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a földgázexport korlátozása nem csupán fizikai molekulák visszatartása, hanem egy piaci jelzés: Magyarország hajlandó a kereskedelmi és jogi kereteket geopolitikai eszközként kezelni. Ez viszont közvetlenül ássa alá azt a bizalmi infrastruktúrát, amelyre a regionális gázhub-ambíció épül.

Emellett mai árakon számolva (TTF) a 800 millió köbméter költsége összesen mintegy 420 millió euró,

azaz körülbelül 165 milliárd forint lehet.

A gazdasági következmények több szinten jelentkezhetnek. A kötelező betárolás jelentős költségeket generál: a földgáz beszerzése, a tárolási díjak és a finanszírozási költségek együttesen komoly terhet jelentenek, különösen a versenypiaci szereplők számára. Ezek a költségek nagy valószínűséggel beépülnek az ipari gázárakba a továbbhárításon keresztül, ami növeli a vállalatok működési költségeit és ronthatja a versenyképességet. Emellett a megnövekedett likviditási igény a kisebb kereskedők kiszorulásához vezethet, ami a piac koncentrációját erősítheti.

Egy ilyen lépés költsége nem azonnal, hanem fokozatosan jelentkezik: elmaradó tranzitbevételekben, elpártoló kereskedőkben, dráguló finanszírozásban és szűkülő mozgástérben. Miközben Ukrajna számára a kiesés rövid távon fájdalmas,

Magyarország számára a reputációs és piaci veszteségek tartósabbnak bizonyulhatnak.

