Sürgősen forrás kell a csernobili védőburkolat felújítására
A G7-országok külügyminiszterei a csernobili atomerőmű védőburkolatának felújításáról tárgyalnak, amelynek költsége mintegy 500 millió eurót tesz ki.

A Franciaországban zajló G7-találkozó csütörtöki napján Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter hangsúlyozta:

a szervezetnek vezető szerepet kell vállalnia a szükséges források előteremtésében.

Ezt az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal (EBRD) szoros együttműködésben tervezik megvalósítani. Odile Renaud-Basso, az EBRD elnöke pénteken, a kétnapos találkozó második napján csatlakozik az egyeztetésekhez.

A csernobili atomerőmű védőburkolata dróntámadások következtében sérült meg. Az ENSZ szakosodott szervezete, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) már tavaly jelezte, hogy

az építmény nem képes ellátni alapvető biztonsági funkcióját.

A szarkofágként is ismert védőburkolat elsődleges feladata, hogy megakadályozza a radioaktív anyagok környezetbe jutását az 1986-os katasztrófa helyszínén.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading...

