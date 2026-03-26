Sürgősen forrás kell a csernobili védőburkolat felújítására

A G7-országok külügyminiszterei a csernobili atomerőmű védőburkolatának felújításáról tárgyalnak, amelynek költsége mintegy 500 millió eurót tesz ki.

A Franciaországban zajló G7-találkozó csütörtöki napján Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter hangsúlyozta:

a szervezetnek vezető szerepet kell vállalnia a szükséges források előteremtésében.

Ezt az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal (EBRD) szoros együttműködésben tervezik megvalósítani. Odile Renaud-Basso, az EBRD elnöke pénteken, a kétnapos találkozó második napján csatlakozik az egyeztetésekhez.

A csernobili atomerőmű védőburkolata dróntámadások következtében sérült meg. Az ENSZ szakosodott szervezete, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) már tavaly jelezte, hogy

az építmény nem képes ellátni alapvető biztonsági funkcióját.

A szarkofágként is ismert védőburkolat elsődleges feladata, hogy megakadályozza a radioaktív anyagok környezetbe jutását az 1986-os katasztrófa helyszínén.

Forrás: Reuters

