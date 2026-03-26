Történelmi összevetésben is alacsony volt a drágulás év elején Magyarországon, most azonban ennek vége lehet

Az év első hónapjainak áralakulása általában megbízhatóan jelzi előre az egész éves inflációs folyamatokat – jelentette ki az MNB a csütörtökön megjelent Inflációs jelentésében.
Ebből a szempontból az idei év kiemelten kedvezően indult.
- Januárban 2,1 százalékra, majd februárra egészen 1,4 százalékra mérséklődött az éves áremelkedés üteme.
- Ha az év első két hónapját egyben vizsgáljuk, a teljes fogyasztói kosár mindössze 0,4 százalékkal drágult az előző év decemberéhez képest.
Az inflációs célkövetés több mint két évtizeddel ezelőtti hazai bevezetése óta csupán négy alkalommal fordult elő ennyire visszafogott év eleji átárazás.
A kedvező számok mögött nagyrészt az üzemanyagok és az élelmiszerek áralakulása áll. Az üzemanyagokért februárban kevesebbet kellett fizetni, mint tavaly év végén. Eközben az élelmiszerek ára a két hónap alatt csupán minimális, 0,3 százalékos emelkedést mutatott. Ezt a folyamatot a világpiaci tendenciák is segítették, különösen a tejtermékek árának globális csökkenése. Szintén mérsékelt maradt a szolgáltatások átlagos drágulása. A vendéglátás és a lakbérek áremelkedése sem haladta meg a korábbi, stabilabb évekre jellemző mértéket.
Bár a legtöbb ágazatban lassult az áremelkedés, néhány területen eltérő folyamatok zajlottak. A távközlési szolgáltatásoknál például idén elmaradtak a korábbi évekre jellemző januári árcsökkenések.
A fő kivételt azonban az iparcikkek jelentették. Ezek történelmi összevetésben is az átlagnál nagyobb mértékben drágultak az év elején. Ezen belül különösen az elektronikai eszközök ára ugrott meg. Mindezt egyértelműen a mesterségesintelligencia-beruházások robbanásszerű növekedése és az emiatt fellépő, globális szintű chiphiány magyarázza. A drágulás ugyanakkor nem korlátozódott kizárólag a technológiai eszközökre. A sportszerek, a bútorok, a használt autók és a tisztítószerek ára is emelkedett januárban.
Ha megnézzük, hogy milyen fő indokok álltak az év eleji kedvező inflációs dinamikák mögött – élelmiszerárak és üzemanyagok árának alakulása –, akkor azt láthatjuk, hogy ez a két termékkör az, ami az egyik leginkább kitett az iráni háború hatásainak. A Donald Trump amerikai elnök és az izraeli kormányfő által kirobbantott konfliktus tehát éppen azokat a tényezőket írhatja át, amiknek köszönhetően több év után ismét sikerült az árstabilitás közelébe kerülni Magyarországon. Az, hogy végre éppen véget ért a 2022 utáni globális élelmiszer-áremelkedési ciklus, sok-sok magyar háztartásnak jelentett fellélegzést – a legnagyobbat az alacsony jövedelmű rétegeknek, hiszen ők a forrásaik nagyobb részét költik élelmiszerre, mint a tehetősebbek. Ha azonban nem sikerül gyorsan stabilizálni a közel-keleti helyzetet, az hamar egy újabb élelmiszer-áremelkedési ciklust fog magával hozni a műtrágya és az energia drágulása miatt – igaz, a várható hatás egyelőre kisebbnek tűnik, mint 2022-ben.
