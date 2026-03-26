Újra kísért 2022 réme: globális élelmiszerdrágulást szabadít el az iráni háború

Az iráni háború hatása nemcsak az olajárak emelkedésében, hanem a globális élelmiszerpiacokon is egyre erősebben érezhető. A műtrágyaellátás akadozása és az energia drágulása olyan láncreakciót indíthat el, aminek a következményei akár két számjegyű élelmiszerinflációban csapódhatnak le.

A műtrágya a modern mezőgazdaság egyik legfontosabb termelési tényezője, mivel a növényeket olyan alapvető tápanyagokkal látja el – elsősorban nitrogénnel, foszforral és káliummal –, amelyeket a talaj önmagában gyakran nem tud elegendő mennyiségben biztosítani a magas terméshozamok fenntartásához.

A nemzetközi szervezetek becslései szerint ma a globális élelmiszertermelés mintegy 40–50%-a függ a műtrágya-használattól.

Enélkül a búzához, a kukoricához és a rizshez hasonló alapvető élelmiszernövények terméshozama drasztikusan csökkenne. A műtrágya hatással van a betakarítás minőségére és időzítésére, a takarmány rendelkezésre állása révén az állattenyésztésre, és végső soron a globális élelmiszerárakra és az élelmezésbiztonságra is.

Ezért is különösen aggasztó, hogy az iráni háború mekkora fennakadásokat okoz ennek az alapvető fontosságú anyagnak a termelésében és elosztásában.

A konfliktus miatt több kulcsfontosságú gyár megsérült vagy leállt. Katar Ras Laffan-i LNG- és műtrágyatermelő üzemét március 2-án támadás érte, ami 112 milliárd köbméter LNG-termelés és a kapcsolódó ammónia-előállítás leállását eredményezte. A katari, az Egyesült Arab Emírségekbeli, a szaúd-arábiai, az iráni és a jordániai nagy műtrágyagyárak a támadások és a bizonytalan biztonsági helyzet miatt csökkentették vagy felfüggesztették a termelést. A Hormuzi-szoros lezárása azt jelenti, hogy a becslések szerint a világ műtrágyakereskedelmének egyharmada leállt, és havonta 3-4 millió tonna nem jut el a piacokra – összegzett az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet (FAO).

Az ellátási zavarok csak súlyosbítják a helyzetet egy olyan piacon, ahol a kínálat már eddig is szűkös volt. Európa már korábban is visszafogta a műtrágyatermelését, hiszen az előállítási költségek 60-80 százalékát a gáz teszi ki, ami a 2022-es energiaválság nyomán jelentősen megdrágult. Néhány fő exportőr, mint Kína, már korábban is korlátozták a kivitelük mennyiségét, most azonban az a hír járja, hogy még tovább szigorítottak a szabályokon. Oroszország eközben éppen tegnap jelentette be, hogy egy hónapig ő sem ad engedélyt az exportra.

Mekkora drágulás jöhet?

Az árak ennek megfelelően kilőttek.

Mostanra a közel-keleti granulált karbamid (urea) ára tonnánként 620 USD fölé emelkedett, ami 120 dolláros (+24 százalékos) emelkedést jelent február végéhez képest.

Más referencia-műtrágyaárak is emelkedtek. A diammónium-foszfát tonnánkénti ára 655 dollárra emelkedett, ami körülbelül 5 százalékos emelkedést jelent ugyanebben az időszakba.

Egyes regionális műtrágyaárak még ennél is meredekebb emelkedést mutattak. Egyiptomban a karbamid ára napok alatt 28 százalékkal ugrott meg, elérve a tonnánkénti 625 dollárt.

Összességében a globális műtrágyaárak 2026 első felében várhatóan átlagosan körülbelül 15–20 százalékkal magasabbak lesznek, mint egy évvel korábban, amennyiben a válság továbbra is fennáll a FAO becslése szerint.

Az urea tonnánkénti árának alakulása a háború kitörése óta.

A diammónium-foszfát műtrágya jegyzésének alakulása a háború kitörése óta.

Készülőben az élelmiszerársokk

Az IMF szerint a műtrágyaárak változásának körülbelül 45%-a általában négy negyedéven belül közvetlenül átszűrődik a globális élelmiszerárakba. Mindenképpen érdemes azonban kitérni a magasabb energiaárak miatti hatásra is, hiszen az előbb említett elemzés alapján az olajárak 1 százalékos emelkedése 0,2 százalékkal emeli az élelmiszerárak szintjét. Azt persze nehéz jelenleg megjósolni, hogy az olajárak hogyan fognak alakulni. Mindenesetre az látszik, hogy a Brent olaj hordónkénti ára a háború kitörése előtti 70 dollárról mostanra 100 dollárra szökött fel, ami egy 43 százalékos ugrást jelent.

Nemrég az UBS készített egy elemzést, ami a műtrágya és az energia drágulásának hatását is igyekszik megbecsülni. Elemzésük szerint az energiaárak alakulása a globális műtrágyaárak változásának közel felét magyarázza: az energiaárak minden 1 százalékpontos emelkedése esetén a műtrágyaárak általában körülbelül 0,7 százalékponttal emelkednek. A műtrágyaárak viszont a globális élelmiszerárak ingadozásának körülbelül 30%-át teszik ki, ezek 1 százalékpontos emelkedése pedig az élelmiszerárak körülbelül 0,2 százalékpontos emelkedésével jár együtt. Az energiaárak közelmúltbeli emelkedése alapján az UBS becslése szerint a globális műtrágya-infláció éves szinten körülbelül 48%-ra gyorsulhat, szemben a jelenlegi körülbelül 32%-kal és a februári végi mindössze 8%-kal.

Ez azt jelentené, hogy a globális élelmiszerárak éves szinten körülbelül 12%-kal emelkednének.

Ha ezt az általános inflációra vetítjük, akkor ez körülbelül 0,5 százalékponttal növelheti az inflációt a fejlett gazdaságokban, és akár 2,4 százalékponttal a feltörekvő piacokon. Eközben a magasabb energiaárak közvetlen inflációs hatását önmagában körülbelül 1,8 százalékpontra becsülik. Az UBS hangsúlyozza, hogy ezek csak elsődleges hatások – a gyengébb gazdasági növekedés részben ellensúlyozhatja a nyomást –, de ha az energiaárak magasak maradnak, akkor a feltörekvő piacokon az élelmiszer-infláció közvetett sokkhatása még nagyobb is lehet, mint az energiaáraké.

Újabb 2022?



A 2022-es ukrajnai háború gazdasági hatásait egy kettős, azonnali sokk jellemezte: egyszerre sérült a mezőgazdasági késztermékek és a termeléshez szükséges inputok elérhetősége. Oroszország és Ukrajna kulcsszereplők voltak a világ agrárpiacán, a búza, kukorica, árpa és napraforgóolaj jelentős exportőrei. A háború kitörésekor ezeknek a termékeknek egy része azonnal kiesett a globális piacról. Emellett a szankciók és kereskedelmi zavarok korlátozták Oroszország földgáz- és műtrágyaexportját, ami megnehezítette más országok számára a termelés gyors növelését. Mindez egy olyan időszakban történt, amikor a világ éppen kilábalt a járványból, ezért a kereslet erős volt, a 2021 végi kedvezőtlen időjárás miatt pedig a globális gabonakészletek már eleve alacsonyabb szinten álltak. A magas kereslet és az azonnali kínálati sokk együtt gyors és jelentős élelmiszer-inflációhoz vezetett.

A mostani közel-keleti konfliktus viszont elsősorban az energia- és műtrágyapiacokon okoz súlyos zavarokat, miközben a globális élelmiszerpiac dinamikája alapvetően eltérő – emelte ki a FAO. A Közel-Kelet nem számít meghatározó exportőrnek az alapvető gabonák vagy olajos magvak piacán, így a háború nem vont ki közvetlenül nagy mennyiségű kész élelmiszert a globális kínálatból. Sőt, a régió országai hagyományosan nettó élelmiszer-importőrök, ezért a konfliktus és a blokádok inkább a globális kereslet egy részének kiesését jelentik.

Mekkora részét teszi ki az élelmiszer az inflációs kosárnak az egyes országokban? Forrás: Reuters. Magyarországon mintegy egyharmados az arány.

A feltörekvő országokban azért okozhat jóval nagyobb károkat az infláció, mert az élelmiszerek súlya jóval nagyobb a fogyasztói kosárban, mint a fejlett országokban, és a gazdák pénzügyi tartalékai is korlátozottabbak. Amennyiben a műtrágyaellátás tartósan akadozik, az nemcsak magasabb árakat, hanem tényleges ellátási problémákat is okozhat.

Most minden attól függ, hogy mennyire húzódik el az iráni háború és maradnak tartósan magasak az energiaárak. Ha tényleg egy elhúzódó, súlyos szcenárió felé tartunk – ahogyan azt keddi cikkünkben jeleztük –, akkor éppen egy újabb globális élelmiszer-inflációs ciklus kezdetét látjuk.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images