Váratlan fordulat: lakat kerül a balatoni élményfürdőre

A döntés hátterében a dráguló üzemeltetés és a fürdő leromlott állapota áll. Iváncsics Zsolt polgármester tájékoztatása szerint a komplexum alig két hónap alatt 40-50 millió forintos hiányt termelt volna. Ebbe az összegbe a bérköltségeket és a halaszthatatlan javításokat is beleszámolták. A bevételek meg sem közelítik a kiadásokat, hiszen pusztán a személyzet fizetése 15 millió forintot tenne ki. A képviselő-testület ezért a szakértőkkel egyetértésben a zárvatartás mellett határozott, hogy elkerüljék a település költségvetésének felelőtlen megterhelését.

A pénzügyi nehézségek mellett a létesítmény elöregedése is komoly problémát jelent. A fürdő a harmincéves gépészet, az elavult informatikai rendszer, valamint a felújításra szoruló burkolatok miatt technológiailag korszerűtlenné vált. Tovább rontja a helyzetet a fűtetlen medencék és a modern csúszdák hiánya, így

a komplexum már nem tudja kielégíteni a balatoni vendégek aktuális elvárásait.

A kényszerpihenő azonban nem jelenti a fürdő végleges bezárását, mivel az önkormányzat ezt az időszakot újratervezésre szánja. Olyan tőkeerős bérlőt vagy üzemeltetőt keresnek, aki hajlandó elvégezni a szükséges korszerűsítéseket. A leállás ráadásul nem jár elbocsátásokkal, az állandó dolgozókat ugyanis a település más területein foglalkoztatják tovább.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images