200 százalékos a robbanás a kulcsfontosságú szektorban, mégis kínai cégek sora mehet csődbe

A kínai ipari vállalatok az év első két hónapjában kiugró, 15,2 százalékos profitnövekedést értek el az előző év azonos időszakához képest. Ez az eredmény a világ második legnagyobb gazdaságának élénkülésére utal, miközben a közel-keleti háború és a geopolitikai feszültségek továbbra is árnyékot vetnek a kilátásokra.

A kínai Nemzeti Statisztikai Hivatal pénteken közzétett adatai szerint az ipari nyereség növekedési üteme jóval meghaladta a tavalyi egész éves, mindössze 0,6 százalékos bővülést.

Az ágazatok közül a számítógépek, kommunikációs eszközök és egyéb elektronikai berendezések gyártása 200 százalékos, a színesfémkohászat és -feldolgozás pedig 150 százalékos profitnövekedést könyvelt el.

A gazdaság az év elején szilárdabb alapokról indult, mivel az exportot a mesterséges intelligenciához kapcsolódó technológiai kereslet hajtotta, az ipari termelés gyorsult, a kiskereskedelmi forgalom és a beruházások pedig fellendültek. "A gazdaságpolitikai intézkedések hatása a termelésben és a nyereségben is megjelenik, nem csupán egy rövid távú hangulatjavulásról van szó" – értékelte az adatokat a Reutersnek Hao Csou, a Guotai Haitong Securities hongkongi elemzője.

A profitmarzsok ugyanakkor továbbra is szűkek maradtak ezzel együtt: az emelkedő alapanyagköltségek és az éles piaci verseny szinte minden ágazatban nyomás alatt tartják a vállalatokat.

A termelői árak csökkenése még nem ért véget, ami a belföldi kereslet tartós gyengeségére utal. A verseny különösen az autóiparban és a napelemgyártásban éleződött ki. Az alkatrészköltségek, mindenekelőtt a memóriachipek drágulása tovább ronthatja a jövedelmezőséget.

A közel-keleti válság gazdasági következményei a következő hónapokban válhatnak érezhetővé. Hao Csou arra figyelmeztetett: ha az energiaárak tartósan magasak maradnak, a szállításigényes és az alapanyagokra érzékeny ágazatokat újabb költségnyomás érheti. Ennek következtében a nyereségesség helyreállása egyes szektorokban lelassulhat.

Lu Vej-ping, a Xiaomi elnöke kedden arra hívta fel a figyelmet, hogy a tartósan emelkedő költségek ciklusában egyes vállalatok "nagy veszteségeket szenvedhetnek el, vagy akár csődbe is mehetnek".

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images