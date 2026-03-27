200 százalékos a robbanás a kulcsfontosságú szektorban, mégis kínai cégek sora mehet csődbe

A kínai Nemzeti Statisztikai Hivatal pénteken közzétett adatai szerint az ipari nyereség növekedési üteme jóval meghaladta a tavalyi egész éves, mindössze 0,6 százalékos bővülést.
Az ágazatok közül a számítógépek, kommunikációs eszközök és egyéb elektronikai berendezések gyártása 200 százalékos, a színesfémkohászat és -feldolgozás pedig 150 százalékos profitnövekedést könyvelt el.
A gazdaság az év elején szilárdabb alapokról indult, mivel az exportot a mesterséges intelligenciához kapcsolódó technológiai kereslet hajtotta, az ipari termelés gyorsult, a kiskereskedelmi forgalom és a beruházások pedig fellendültek. "A gazdaságpolitikai intézkedések hatása a termelésben és a nyereségben is megjelenik, nem csupán egy rövid távú hangulatjavulásról van szó" – értékelte az adatokat a Reutersnek Hao Csou, a Guotai Haitong Securities hongkongi elemzője.
A profitmarzsok ugyanakkor továbbra is szűkek maradtak ezzel együtt: az emelkedő alapanyagköltségek és az éles piaci verseny szinte minden ágazatban nyomás alatt tartják a vállalatokat.
A termelői árak csökkenése még nem ért véget, ami a belföldi kereslet tartós gyengeségére utal. A verseny különösen az autóiparban és a napelemgyártásban éleződött ki. Az alkatrészköltségek, mindenekelőtt a memóriachipek drágulása tovább ronthatja a jövedelmezőséget.
A közel-keleti válság gazdasági következményei a következő hónapokban válhatnak érezhetővé. Hao Csou arra figyelmeztetett: ha az energiaárak tartósan magasak maradnak, a szállításigényes és az alapanyagokra érzékeny ágazatokat újabb költségnyomás érheti. Ennek következtében a nyereségesség helyreállása egyes szektorokban lelassulhat.
Lu Vej-ping, a Xiaomi elnöke kedden arra hívta fel a figyelmet, hogy a tartósan emelkedő költségek ciklusában egyes vállalatok "nagy veszteségeket szenvedhetnek el, vagy akár csődbe is mehetnek".
Forrás: Reuters
