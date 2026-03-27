200 százalékos a robbanás a kulcsfontosságú szektorban, mégis kínai cégek sora mehet csődbe
A kínai ipari vállalatok az év első két hónapjában kiugró, 15,2 százalékos profitnövekedést értek el az előző év azonos időszakához képest. Ez az eredmény a világ második legnagyobb gazdaságának élénkülésére utal, miközben a közel-keleti háború és a geopolitikai feszültségek továbbra is árnyékot vetnek a kilátásokra.
Vállalati Energiamenedzsment 2026
Energiahatékonyság, energiabeszerzés, megújuló energiatermelés – erről szól a Portfolio Vállalati Energiamenedzsment 2026, jöjjön el Ön is!
A kínai Nemzeti Statisztikai Hivatal pénteken közzétett adatai szerint az ipari nyereség növekedési üteme jóval meghaladta a tavalyi egész éves, mindössze 0,6 százalékos bővülést.

Az ágazatok közül a számítógépek, kommunikációs eszközök és egyéb elektronikai berendezések gyártása 200 százalékos, a színesfémkohászat és -feldolgozás pedig 150 százalékos profitnövekedést könyvelt el.

A gazdaság az év elején szilárdabb alapokról indult, mivel az exportot a mesterséges intelligenciához kapcsolódó technológiai kereslet hajtotta, az ipari termelés gyorsult, a kiskereskedelmi forgalom és a beruházások pedig fellendültek. "A gazdaságpolitikai intézkedések hatása a termelésben és a nyereségben is megjelenik, nem csupán egy rövid távú hangulatjavulásról van szó" – értékelte az adatokat a Reutersnek Hao Csou, a Guotai Haitong Securities hongkongi elemzője.

A profitmarzsok ugyanakkor továbbra is szűkek maradtak ezzel együtt: az emelkedő alapanyagköltségek és az éles piaci verseny szinte minden ágazatban nyomás alatt tartják a vállalatokat.

Még több Gazdaság

Tíz éve nem volt ilyen magas a munkanélküliség Magyarországon!

Nyilvánosságra hozták a legrosszabb forgatókönyvet, ha az iráni háború még hónapokig eltart

Váratlan fordulat: lakat kerül a balatoni élményfürdőre

A termelői árak csökkenése még nem ért véget, ami a belföldi kereslet tartós gyengeségére utal. A verseny különösen az autóiparban és a napelemgyártásban éleződött ki. Az alkatrészköltségek, mindenekelőtt a memóriachipek drágulása tovább ronthatja a jövedelmezőséget.

A közel-keleti válság gazdasági következményei a következő hónapokban válhatnak érezhetővé. Hao Csou arra figyelmeztetett: ha az energiaárak tartósan magasak maradnak, a szállításigényes és az alapanyagokra érzékeny ágazatokat újabb költségnyomás érheti. Ennek következtében a nyereségesség helyreállása egyes szektorokban lelassulhat.

Lu Vej-ping, a Xiaomi elnöke kedden arra hívta fel a figyelmet, hogy a tartósan emelkedő költségek ciklusában egyes vállalatok "nagy veszteségeket szenvedhetnek el, vagy akár csődbe is mehetnek".

Kapcsolódó cikkünk

A fokozódó feszültség miatt komoly bajba kerülhet a forint

Feltűnt egy AI-chip, amely komoly kihívója lehet az Nvidiának

Megugrott a kínai bankok részvényárfolyama: nagy horderejű szabályozói tervek a háttérben

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ez nem is háború, hanem tőzsdézés

Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading... The post

Ez is érdekelhet
Amerika háborús készültségre áll át, Irán szárazföldi támadásra készül – Híreink a közel-keleti helyzetről percről percre csütörtökön
Elromlott a hangulat: estek a tőzsdék, drágult az olaj, a Wall Street borús jövőt jósol
Itt a bejelentés: heteken belül leáll a Magyarországot szinte teljes egészében ellátó Török Áramlat gázvezeték
