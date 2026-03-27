A polgári Magyarország, ami nem lett

Előző héten fájó számok láttak napvilágot az ELTE kutatói, Kovách Imre és Szabó Andrea munkája nyomán. A felmérésükből kiderült: a magyar társadalom csupán 5 százaléka polgárosodott, míg 70 százalékuk nem, vagy csak gyengén polgárosodott.
A kutatás ezen eredményei hasonlóan érdekesek, mint az a nagy figyelmet kapó megállapítás, hogy 2021-ről 2025-re a magyar társadalom alsó rétegeibe tartozók aránya 31,5 százalékról 42,9 százalékra növekedett. Nem mintha a polgárosodásban hasonló lecsúszást láthattunk volna 2021 óta: az egyes csoportok szinte százalékra pontosan ugyanakkora részét teszik ki a társadalomnak, mint 5 éve. A fájó tehát nem a változás, hanem annak hiánya, és a reakciók azt mutatják, hogy lenne egyfajta kollektív igényünk arra, hogy legyen egy erős polgári réteg Magyarországon.
De mégis ki a polgár?
A fogalom nehezen megfogható – és talán éppen ez adja a vonzerejét. Szinte bármit beleláthatunk, amit értékesnek tartunk: műveltséget, önállóságot, közéleti aktivitást. A "polgár" szó hallatán egy olyan ember képe rajzolódik ki, aki könyveket olvas, színházba jár, társadalmi kérdésekben véleménye van, és részt is vesz a közössége életében.
Mintha mindenki értené – és mégsem ugyanazt értené alatta.
Nem véletlen, hogy a politika is előszeretettel használja a fogalmat. A Fidesz 1995-ben még a nevébe is beemelte, amikor Fidesz-Magyar Polgári Párttá alakult, és a "polgári Magyarország" jelszava hosszú időn át központi hívószó volt. De ma is visszatérő ígéret: Magyar Péter március 15-ei beszédében például arról beszélt, hogy egy olyan országot kell építeni, ahol mindenki polgár lehet.
A szociológiai elemzéshez azonban mérhető tulajdonságokra volt szükség. Kovách Imréék kutatása ezért megpróbálta konkrétan megragadni, mit is jelent ma polgárnak lenni Magyarországon.
A kép, ami így kirajzolódik, jóval összetettebb.
- Egyrészt van egy gazdasági dimenzió: a polgár nem pusztán alkalmazkodik a körülményekhez, hanem alakítja is azokat. Vállalkozik, rendelkezik valamilyen tulajdonnal, vagy legalábbis vállalkozói szemléletben gondolkodik.
- Másrészt közösségi szereplő: nem elszigetelten él, hanem kapcsolódik másokhoz. Részt vesz szervezetekben, fontos számára a közössége, és önmagát annak hasznos tagjaként látja.
- Harmadrészt autonóm: saját véleménye van, képes ellenállni a külső befolyásnak, részt vesz a közéletben, és nem fél a változástól. Ez a fajta önállóság talán a polgári lét legfontosabb eleme.
- És végül van egy életmódbeli dimenzió is: a polgár nemcsak túlél, hanem él is. Van ideje és lehetősége kulturális fogyasztásra, pihenésre, és – ami talán a legfontosabb – képes másokon is segíteni.
Fontos azonban, hogy a kutatás nem egy idealizált "tökéletes polgárt" keresett. Nem arról volt szó, hogy valaki minden kritériumnak megfelel-e, hanem arról, hogy ezek közül minél több jellemző jelen van az életében, így jöttek ki a fentebb ismertetett számok. Polgárnak lenni tehát nem egy "diszkrét" állapot, hanem egy "folytonos" skálán elfoglalt pozíció.
De hogyan lehetne több polgár Magyarországon?
A kérdés szinte magától adódik. Ha a társadalom mindössze töredéke tekinthető polgárosodottnak, ráadásul ez az arány évek óta alig változik, akkor kézenfekvőnek tűnik a feladat: valahogyan több polgárt kellene "csinálni".
Csakhogy ez valószínűleg rossz kérdés.
A polgárosodás nem olyan, mint egy készség, amit "csak" oktatással vagy kampányokkal egyszerűen át lehet adni. Nem attól lesz valaki autonóm, közösségi és cselekvőképes, hogy ezt elvárják tőle – hanem attól, hogy olyan környezetben él, ahol ennek van értelme.
A kérdés tehát inkább az, hogy milyen feltételek között tud egyáltalán kialakulni polgári működés.
Először is, kell hozzá egyfajta gazdasági biztonság. Aki folyamatos bizonytalanságban él, annak a rövid távú túlélés lesz az elsődleges szempontja, nem a közéleti részvétel vagy a közösségi szerepvállalás. A polgári lét egyik alapja éppen az, hogy az ember nem csak reagál a körülményekre, hanem képes tervezni is.
Másodszor, szükség van működő és kiszámítható intézményekre. Ha a szabályok nem egyértelműek, vagy nem mindenkire egyformán vonatkoznak, akkor az autonóm, felelős viselkedés helyét könnyen átveszi az alkalmazkodás és a kiskapuk keresése. Ilyen környezetben nem érdemes polgárként viselkedni.
Harmadszor, elengedhetetlen a bizalom – nemcsak az intézményekben, hanem egymásban is. A polgár nem elszigetelt egyén, hanem közösségi lény. Ha azonban a társadalom alapvetően bizalmatlan, akkor a közösségi részvétel helyett a visszahúzódás, az egyéni érdekkövetés válik racionális stratégiává.
És végül: kell tér az autonómiára. A polgári működés feltétele, hogy az egyén képes legyen saját véleményt formálni, döntéseket hozni, és ezek következményeit viselni. Ha azonban a társadalmi és politikai környezet inkább függőségeket termel, mint önállóságot, akkor ez az autonómia nehezen tud megerősödni.
Ebből a szempontból a polgárosodás nem kiindulópont, hanem következmény.
Nem az történik, hogy előbb lesznek polgárok, és majd ők alakítanak ki egy működőbb társadalmat – hanem fordítva: egy kiszámíthatóbb, biztonságosabb és együttműködőbb környezetben jelennek meg nagyobb számban a polgári attitűdök.
Ez talán azt is megmagyarázza, miért nem láttunk érdemi elmozdulást az elmúlt években. A polgárosodás nem egyéni döntések sorozata, hanem egy társadalmi-gazdasági rendszer állapotának lenyomata. És amíg ez nem változik, addig aligha várható, hogy tömegesen megjelenjen az a polgár, akiről annyian beszélnek – és akire láthatóan sokan vágynak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images. A polgár Szabó Andrea és Kovách Imre által kidolgozott fogalmának forrása az Integráció, egyenlőtlenség, polgárosodás. A magyar társadalom a 2020-as évek elején című, Kovách Imre által szerkesztett kötet.
