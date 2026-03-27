A túlélésért küzdenek a magyar cégek - Mutatjuk, mi jelentheti a kiutat a bizonytalanságból
A hazai kkv-szektor immár két éve tartós alkalmazkodási pályán mozog: a kedvezőtlen makrofeltételek közepette sok vállalkozás a működőképesség fenntartására rendezkedett be, miközben a világpiaci kiszámíthatatlanság az egyik legfőbb üzleti problémává vált – derül ki a kkv-k hangulatát, beruházási hajlandóságát és pénzügyi helyzetét negyedévente mérő VOSZ Barométer kutatásából. Ebben a helyzetben különösen felértékelődnek a stabilitást és a megújulást egyszerre támogató, kézzelfogható megoldások. Többek között ezekről lesz szó a Portfolio és a KAVOSZ országjáró rendezvénysorozatának, a Széchenyi Kártya Roadshow 2026 soproni állomásán, április 1-jén.

A VOSZ Barométer 2025 negyedik negyedévéről szóló kutatása alapján

a kkv-k jelentős része a kiszámíthatatlan környezetben az alkalmazkodásra és túlélésre koncentrál,

ami érthető, ugyanakkor hosszabb távon a versenyképesség szempontjából döntő, hogy ki tud-e alakulni a stabil működésből a tudatos megújulás felé vezető pálya.

Érdekes, hogy a vállalkozások mit tekintenek az ország gazdasági helyzetével kapcsolatban a legfontosabb problémának: a kutatás szerint ugyanis 2025-re a tervezhetőséget rontó strukturális tényezők váltak dominánssá. Érdemes összevetni a VOSZ Barométer 2023-as, 2024-es és 2025-ös eredményeit, a trendekből jól látszik, hogy

Lopakodó kibertámadások és a robotizáció formálják át az európai autóipart – Van esélyünk utolérni Kínát?

Március 31-én éjjel átmeneti korlátozások a Mol töltőállomásokon

A polgári Magyarország, ami nem lett

2023 óta csökkent az új üzleti lehetőségekkel való találkozás, a munkaerő-felvételi és az új beruházásra vonatkozó szándék aránya is, ami a vállalkozók tartós óvatosságát jelzi.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026
Finanszírozási útvonalak a kkv-k előtt! Hazai finanszírozási lehetőségeket bemutató országos INGYENES rendezvénysorozatunkon szó lesz támogatott hitelekről, kedvezményes forrásokról, kombinált konstrukciókról. Jöjjön el a következő vidéki állomásra, hallgassa meg a szakértőket és kérjen személyre szabott tanácsadást!
Sopronba érkezik a Széchenyi Kártya Roadshow 2026

Ebben a bizonytalan, nehezen tervezhető környezetben különösen felértékelődnek azok a kapaszkodók, amelyek egyszerre adnak naprakész információt és kézzelfogható megoldásokat a kkv-knak – ebben segíthet a Széchenyi Kártya Roadshow 2026. A Portfolio és a KAVOSZ országjáró rendezvénysorozatának április 1-jén, a Pannonia Hotelben megrendezésre kerülő soproni állomása azt a célt szolgálja, hogy a térség vállalkozásai első kézből kapjanak átfogó képet a hazai kkv-k előtt álló legfontosabb kihívásokról, a finanszírozási lehetőségekről és a gazdasági kilátásokról, valamint azokról a gyakorlati eszközökről, amelyek a stabil működés mellett a versenyképesség javítását és a fejlődést is támogatják.

Kiemelt témák:

  • Stabilitás és megújulás: stratégiai válaszok a hazai kkv-szektor kihívásaira.
  • Szakpolitikai irányok, kkv-fejlesztés: milyen állami fókuszok és eszközök segíthetik a kkv-kat).
  • Széchenyi Kártya / kkv-finanszírozás: forráslehetőségek és gyakorlati tudnivalók a KAVOSZ-tól.
  • Makrogazdasági kitekintés: Gazdasági kilátások Magyarországon - mit várhat a vállalkozói szektor 2026-ban?
  • Mesterséges intelligencia a gyakorlatban: AI használata a mindennapokban
  • Vállalati képzések, tudásfejlesztés: a Soproni Egyetem vállalatoknak szóló képzési kínálata.
  • Vállalatvezetői tapasztalatcsere: kerekasztal válságkezelési és versenyképességi tapasztalatok témában, helyi cégvezetőkkel.

Portfolio Blogger

Holdblog

Ez nem is háború, hanem tőzsdézés

Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading... The post

Trader

Fórum

Járműipar 2026

2026. március 26.

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

Káosz a tárgyalások körül, Trump rábólintott az irániak kérésére - Híreink a közel-keleti háborúról pénteken
Bedőlt hitelek: itt a történelmi rekord, emberemlékezet óta nem látott ilyet az ország
Váratlan fordulat: lakat kerül a balatoni élményfürdőre
