A túlélésért küzdenek a magyar cégek - Mutatjuk, mi jelentheti a kiutat a bizonytalanságból

A VOSZ Barométer 2025 negyedik negyedévéről szóló kutatása alapján
a kkv-k jelentős része a kiszámíthatatlan környezetben az alkalmazkodásra és túlélésre koncentrál,
ami érthető, ugyanakkor hosszabb távon a versenyképesség szempontjából döntő, hogy ki tud-e alakulni a stabil működésből a tudatos megújulás felé vezető pálya.
Érdekes, hogy a vállalkozások mit tekintenek az ország gazdasági helyzetével kapcsolatban a legfontosabb problémának: a kutatás szerint ugyanis 2025-re a tervezhetőséget rontó strukturális tényezők váltak dominánssá. Érdemes összevetni a VOSZ Barométer 2023-as, 2024-es és 2025-ös eredményeit, a trendekből jól látszik, hogy
2023 óta csökkent az új üzleti lehetőségekkel való találkozás, a munkaerő-felvételi és az új beruházásra vonatkozó szándék aránya is, ami a vállalkozók tartós óvatosságát jelzi.
Sopronba érkezik a Széchenyi Kártya Roadshow 2026
Ebben a bizonytalan, nehezen tervezhető környezetben különösen felértékelődnek azok a kapaszkodók, amelyek egyszerre adnak naprakész információt és kézzelfogható megoldásokat a kkv-knak – ebben segíthet a Széchenyi Kártya Roadshow 2026. A Portfolio és a KAVOSZ országjáró rendezvénysorozatának április 1-jén, a Pannonia Hotelben megrendezésre kerülő soproni állomása azt a célt szolgálja, hogy a térség vállalkozásai első kézből kapjanak átfogó képet a hazai kkv-k előtt álló legfontosabb kihívásokról, a finanszírozási lehetőségekről és a gazdasági kilátásokról, valamint azokról a gyakorlati eszközökről, amelyek a stabil működés mellett a versenyképesség javítását és a fejlődést is támogatják.
Kiemelt témák:
- Stabilitás és megújulás: stratégiai válaszok a hazai kkv-szektor kihívásaira.
- Szakpolitikai irányok, kkv-fejlesztés: milyen állami fókuszok és eszközök segíthetik a kkv-kat).
- Széchenyi Kártya / kkv-finanszírozás: forráslehetőségek és gyakorlati tudnivalók a KAVOSZ-tól.
- Makrogazdasági kitekintés: Gazdasági kilátások Magyarországon - mit várhat a vállalkozói szektor 2026-ban?
- Mesterséges intelligencia a gyakorlatban: AI használata a mindennapokban
- Vállalati képzések, tudásfejlesztés: a Soproni Egyetem vállalatoknak szóló képzési kínálata.
- Vállalatvezetői tapasztalatcsere: kerekasztal válságkezelési és versenyképességi tapasztalatok témában, helyi cégvezetőkkel.
Előadók
- Csonka László – ügyvezető, Csonka és Fiai Kft.
- Harrer-Abosi Beatrix – Harrer Kft.
- Hirschler László – ügyvezető, Hirschler Automotive Kft.
- Hunyadi László – kis- és középvállalkozások fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár, Nemzetgazdasági Minisztérium
- Madár István – vezető elemző, Portfolio Csoport
- Magas Ádám – alelnök, Soproni Kereskedelmi és Iparkamara
- Prof. Dr. Széles Zsuzsanna – dékán, egyetemi tanár, Soproni Egyetem (Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar)
- Szepes Zsolt – társalapító, work2flow.ai
- Tóth Ferenc – alelnök, VOSZ Győr-Moson-Sopron Vármegyei Szervezet
- Ubraknovics Pál – ügyvezető, Ubrankovics Gerenda és Készházgyártó Kft.
- Végh Richárd – vezérigazgató, KAVOSZ Zrt.
