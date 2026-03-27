Amikor már nem mi vásárlunk online, hanem az AI: itt az agentic commerce

Az agentic commerce lényege, hogy a vásárlás folyamata a böngészés–kattintás–kosár–fizetés logikáról a „szándék megadása–delegálás–végrehajtás” modellre áll át. Fehér-Tóth Annamária a fejlődést egyfajta kereskedelmi verzióváltásként írta le: a fizikai boltos vásárlástól (Commerce 1.0) jutottunk el az online összehasonlításon át (Commerce 2.0) oda, hogy az ügynök „fürkészi a netet”, ajánlatot választ, és akár a tranzakciót is elvégzi.
A Commerce 3.0, ami tulajdonképpen az Agentic Commerce, itt már ezt egy AI ügynök csinálja helyettem, én csak megadom a szándékomat
– fogalmazott.
A Mastercardnál a jelenség egyik fontos hátterét az AI rendkívüli terjedési sebességében látják: a vendég példákkal érzékeltette, mennyivel gyorsabban épül be a technológia a mindennapokba, mint korábbi nagy innovációk. A beszélgetésben elhangzott az is, hogy a kártyabirtokosok körében már mérhető az AI-szolgáltatásokért fizetők köre, és ez a használat a cég tapasztalatai szerint gyorsan nő. A konklúzió:
az ügynök-alapú vásárlás nem sci-fi, hanem olyan irány, amelyre az ökoszisztémának – benne a fizetési szereplőkkel és a kereskedőkkel – már most fel kell készülnie.
A gyakorlati működéshez három tipikus use case-et emelt ki.
- Az első az egyszerű, egy kereskedőnél lefutó vásárlás (single merchant purchase), például „vegyél nekem egy cipőt”.
- A második a több kereskedőt és egymásra épülő döntéseket érintő, összetett feladat (multi-merchant purchase): például egy teljes spanyolországi utazás leszervezése repülőjeggyel, szállással, autóbérléssel és akár étteremfoglalással.
- A harmadik a késleltetett vásárlás, amikor az ügynök csak akkor lép, ha teljesül egy feltétel – tipikusan egy árküszöb elérése. „Megkérem az AI Agentemet, hogy ezt akkor vedd meg, hogyha 30 ezer forinttal elmegy az ára… és nekem tulajdonképpen nem is kell ott lennem a fizetés pillanatában” – mondta.
Az agentic commerce egyik nagy különbsége a mai ajánlórendszerekhez képest, hogy nem pusztán viselkedési mintákból próbál következtetni, hanem képes pontosítani a célt: visszakérdez, kontextust gyűjt, és ennek alapján optimalizál.
A legkritikusabb kérdések ugyanakkor ott kezdődnek, ahol az autonóm döntés találkozik a fizetéssel, a biztonsággal és a kereskedői oldallal. A vendég szerint a fizetés pillanata eddig is kulcsterület volt (checkout-optimalizáció), az ügynökök megjelenésével viszont a felhasználó számára „láthatatlanná” válhat a checkout – miközben a kereskedőknek új elvárásokhoz kell alkalmazkodniuk.
Emellett a legnagyobb kontrollkérdés a vásárlói szándék pontos rögzítése: hogyan ellenőrizhető, hogy az ügynök tényleg azt veszi, azt a mennyiséget, úgy, ahogy a felhasználó akarta – és mi történik vita vagy panasz esetén.
A teljes beszélgetés meghallgatható a Portfolio Checklist csütörtöki adásában (a 10. perctől):
A beszélgetést a Mastercard támogatta.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Történelmi mélypontra esett a születésszám
Továbbra is gyengék a demográfiai folyamatok.
Kiderült a sikeres fogyás titka: ezt az alapvető hibát követik el sokan a diéta során
Meglepő eredményt hozott egy friss kutatás.
A Kreml intenzív hibrid műveletet indított Magyarországon – dermesztő lépésekről érkeztek jelentések
Az április 12-i választások előtt aktivizálták magukat az oroszok: itt a Matrjoska.
Megszületett a paktum, de a legkényesebb részt kihagyták: itt a félmegoldás a kaotikus patthelyzetre Amerikában
Pénteken hajnalban szavazták meg.
Őrült tempóban pörgeti fel a rakétagyártást a védelmi nagyvállalat
A közel-keleti konfliktus és az ukrajnai háború miatt.
Teljesen eltemették őket, politikai krízis van, mégis kimászik az adóssághegy alól Európa káoszmestere
Sokkal gyorsabban csökkentették a költségvetési hiányt, mint bárki remélni merte volna.
Újabb döfést vitt be a JP Morgan a magánhitelalapoknak, miközben maga is elindított egy újat
Átvizsgálta hitelportfólióját a legnagyobb amerikai bank, majd döntést hozott.
Hirdetések áraszthatják el az ingyenes ChatGPT-t? Jól sikerültek az első tesztek
Az Egyesült Államokban vezették be először, újabb piacok jönnek.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Élelmezési kérdés is lehet a korallzátonyok helyreállítása
A világ népessége mára meghaladta a 8,3 milliárd főt, miközben sok régióban továbbra is komoly problémát jelent az alultápláltság. Az élelmiszerforrások egyre sz
A lakásvásárlások közel 40%-hoz kapcsolódhat Otthon Start hitel
Gulyás Gergely a mai kormányinfón elmondta, hogy eddig már 31 ezer esetben folyósításra került az Otthon Start hitel, mintegy 45 ezer fiatalt segítette saját lakásának megszerzésében a támog
Háborús energiaársokk: miért reagálhat másként a Fed és az EKB?
A közel-keleti konfliktus nyomán megugró olaj- és gázárak nemcsak az inflációs pályát, hanem a kamatvárakozásokat is újraírhatják. Vályi Bence azt mutatja be, miért vezethet ugyanaz az ene
Ez nem is háború, hanem tőzsdézés
Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading... The post
Kiállni a Kutyapárt mellett - TBSZ adóztatása
A Kutyapárt a magyar politika boxzsákja lett, ami teljesen érthető, hiszen már régóta lementek a Fidesznek kutyába. Ami változott, hogy mostanra a szavazóik nagy része észrevette, hogy a politi
Reklámadó 2026-tól: kiket érint, és milyen kötelezettségek térnek vissza?
A 2026-os év adóváltozásainak egyik meglepetése, hogy a jelenleg még felfüggesztés alatt álló reklámadó július 1-jétől ismét hatályba lép. A reklámadó újbóli alkalmazása nemcsak a kl
Kína rejtett jelenléte a nyugati államkötvénypiacokon
Kína nemcsak gazdasági, hanem geopolitikai eszközként is használja az állampapír-portfóliókat, az állami hitelezést és a működőtőke-befektetéseket.
„Ez jogilag nonszensz” – Mit csinál Magyarország az ukrajnai gázvezetékekkel?
Több kérdést is felvet a friss rendeletcsomag.
Concorde: Ezek lehetnek a legjobb befektetési stratégiák 2026-ban
Nagy Bertalan privátbanki üzletfejlesztési igazgatót kérdeztük.
Három befektetői tanulság az iráni háborúból
Trump négy dolgot figyel a piacokon – Nekünk mire kell?
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.