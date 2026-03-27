Amikor már nem mi vásárlunk online, hanem az AI: itt az agentic commerce

Az online vásárlás következő nagy fordulata az lehet, amikor a keresést, az összehasonlítást és akár a fizetést is egy AI-ügynök végzi el helyettünk – a mi szándékunk és preferenciáink alapján. A Portfolio AI Business 2026 konferencián Fehér-Tóth Annamáriát, a Mastercard Solutions Architect Managerét kérdeztük arról, miben több az agentic commerce a mai ajánlórendszereknél, milyen vásárlási forgatókönyvek körvonalazódnak, és miért válik kritikus ponttá a tranzakció pillanata akkor is, ha a felhasználó már „nem is találkozik” a checkouttal.

Az agentic commerce lényege, hogy a vásárlás folyamata a böngészés–kattintás–kosár–fizetés logikáról a „szándék megadása–delegálás–végrehajtás” modellre áll át. Fehér-Tóth Annamária a fejlődést egyfajta kereskedelmi verzióváltásként írta le: a fizikai boltos vásárlástól (Commerce 1.0) jutottunk el az online összehasonlításon át (Commerce 2.0) oda, hogy az ügynök „fürkészi a netet”, ajánlatot választ, és akár a tranzakciót is elvégzi.

A Commerce 3.0, ami tulajdonképpen az Agentic Commerce, itt már ezt egy AI ügynök csinálja helyettem, én csak megadom a szándékomat

– fogalmazott.

A Mastercardnál a jelenség egyik fontos hátterét az AI rendkívüli terjedési sebességében látják: a vendég példákkal érzékeltette, mennyivel gyorsabban épül be a technológia a mindennapokba, mint korábbi nagy innovációk. A beszélgetésben elhangzott az is, hogy a kártyabirtokosok körében már mérhető az AI-szolgáltatásokért fizetők köre, és ez a használat a cég tapasztalatai szerint gyorsan nő. A konklúzió:

az ügynök-alapú vásárlás nem sci-fi, hanem olyan irány, amelyre az ökoszisztémának – benne a fizetési szereplőkkel és a kereskedőkkel – már most fel kell készülnie.

A gyakorlati működéshez három tipikus use case-et emelt ki.

Az első az egyszerű, egy kereskedőnél lefutó vásárlás (single merchant purchase), például „vegyél nekem egy cipőt”.

A második a több kereskedőt és egymásra épülő döntéseket érintő, összetett feladat (multi-merchant purchase): például egy teljes spanyolországi utazás leszervezése repülőjeggyel, szállással, autóbérléssel és akár étteremfoglalással.

A harmadik a késleltetett vásárlás, amikor az ügynök csak akkor lép, ha teljesül egy feltétel – tipikusan egy árküszöb elérése. „Megkérem az AI Agentemet, hogy ezt akkor vedd meg, hogyha 30 ezer forinttal elmegy az ára… és nekem tulajdonképpen nem is kell ott lennem a fizetés pillanatában” – mondta.

Az agentic commerce egyik nagy különbsége a mai ajánlórendszerekhez képest, hogy nem pusztán viselkedési mintákból próbál következtetni, hanem képes pontosítani a célt: visszakérdez, kontextust gyűjt, és ennek alapján optimalizál.

A legkritikusabb kérdések ugyanakkor ott kezdődnek, ahol az autonóm döntés találkozik a fizetéssel, a biztonsággal és a kereskedői oldallal. A vendég szerint a fizetés pillanata eddig is kulcsterület volt (checkout-optimalizáció), az ügynökök megjelenésével viszont a felhasználó számára „láthatatlanná” válhat a checkout – miközben a kereskedőknek új elvárásokhoz kell alkalmazkodniuk.

Emellett a legnagyobb kontrollkérdés a vásárlói szándék pontos rögzítése: hogyan ellenőrizhető, hogy az ügynök tényleg azt veszi, azt a mennyiséget, úgy, ahogy a felhasználó akarta – és mi történik vita vagy panasz esetén.

A teljes beszélgetés meghallgatható a Portfolio Checklist csütörtöki adásában (a 10. perctől):

KÖVESS MINKET

A beszélgetést a Mastercard támogatta.

A címlapkép illusztráció.