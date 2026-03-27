  • Megjelenítés
Asztalra csapott Donald Trump: egyszerűen felszólította a cégeket, hogy adják olcsóbban a terméküket
Gazdaság

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök pénteken felszólította a legnagyobb mezőgazdaságigép-gyártókat – köztük a John Deere-t, a Case-t és a Caterpillart –, hogy csökkentsék a traktorok és egyéb berendezések árát a gazdálkodók számára.

Trump egy, a Fehér Házban tartott rendezvényen ismertette elvárásait.

Azt akarom, hogy a John Deere, a Case és a Caterpillar – amelyek mind nagyszerű cégek – alacsonyabb traktor- és gépárak formájában adják ezt vissza a gazdáknak"

– fogalmazott az elnök.

A bejelentés hatására a Deere & Co. részvényei 2 százalékot estek, míg a Case anyavállalata, a CNH papírjai 1 százalékkal gyengültek. A Caterpillar árfolyama lényegében változatlan maradt.

Még több Gazdaság

Baljós figyelmeztetés a Fed-elnöktől: tartósan magas inflációt hozhat az iráni háború

Háború Iránban: Riasztó kognitív disszonancia uralja a piacokat

Hozzányúlnak az üzemanyagárakhoz: literenként 39 forintnyi támogatást fizetne a portugál kormány

Trump emellett több, a mezőgazdasági szektort célzó intézkedést is bejelentett. Közlése szerint az amerikai Kisvállalkozási Hivatal (SBA) új hitelgarancia-programot indít a gazdálkodók és az élelmiszer-beszállítók számára.

Az elnök a megújuló üzemanyagokra vonatkozó előírások frissítéséről is beszélt. Emellett jelezte, hogy a kongresszustól további pénzügyi támogatást kér a gazdák megsegítésére.

Kapcsolódó cikkünk

Káosz a tárgyalások körül, Trump rábólintott az irániak kérésére - Híreink a közel-keleti háborúról pénteken

Megjött a vészjósló figyelmeztetés Doktor Végzettől: hatalmasat téved, aki békét vár Trumptól, súlyos árat fizethetünk érte

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: 2026 CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Meta - kereskedés

2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva

Holdblog

Ez nem is háború, hanem tőzsdézés

Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading... The post

Konferencia ajánló

Járműipar 2026

Járműipar 2026

2026. március 26.

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Ukrajna megállapodott: a világ egyik legerősebb országával lépett szövetségre
Káosz a tárgyalások körül, Trump rábólintott az irániak kérésére - Híreink a közel-keleti háborúról pénteken
Egy óriás lassú haldoklása: már nem sok van hátra Magyarország egyik ikonikus jelképének
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility