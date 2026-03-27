Asztalra csapott Donald Trump: egyszerűen felszólította a cégeket, hogy adják olcsóbban a terméküket

Donald Trump amerikai elnök pénteken felszólította a legnagyobb mezőgazdaságigép-gyártókat – köztük a John Deere-t, a Case-t és a Caterpillart –, hogy csökkentsék a traktorok és egyéb berendezések árát a gazdálkodók számára.

Trump egy, a Fehér Házban tartott rendezvényen ismertette elvárásait.

Azt akarom, hogy a John Deere, a Case és a Caterpillar – amelyek mind nagyszerű cégek – alacsonyabb traktor- és gépárak formájában adják ezt vissza a gazdáknak"

– fogalmazott az elnök.

A bejelentés hatására a Deere & Co. részvényei 2 százalékot estek, míg a Case anyavállalata, a CNH papírjai 1 százalékkal gyengültek. A Caterpillar árfolyama lényegében változatlan maradt.

Trump emellett több, a mezőgazdasági szektort célzó intézkedést is bejelentett. Közlése szerint az amerikai Kisvállalkozási Hivatal (SBA) új hitelgarancia-programot indít a gazdálkodók és az élelmiszer-beszállítók számára.

Az elnök a megújuló üzemanyagokra vonatkozó előírások frissítéséről is beszélt. Emellett jelezte, hogy a kongresszustól további pénzügyi támogatást kér a gazdák megsegítésére.

