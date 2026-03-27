Baljós figyelmeztetés a Fed-elnöktől: tartósan magas inflációt hozhat az iráni háború

A philadelphiai Fed elnöke, Anna Paulson arra figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államokban évek óta a jegybanki cél felett ragadt infláció komoly kockázatot jelent. Az iráni háború nyomán megugró nyersanyagárak hatása ugyanis a megszokottnál is tartósabbá válhat.

Paulson a San Franciscó-i Fed konferenciáján kifejtette, hogy a gazdasági szereplők – legyen szó vállalkozásokról vagy háztartásokról – öt-hat éve folyamatosan az árak alakulására fókuszálnak. Ez a viselkedés felerősíti az egyébként átmeneti jellegű kínálati sokkokat.

Valamivel nagyobb a kockázata annak, hogy a magasabb üzemanyag- és műtrágyaárak gyorsabban és tartósabban épülnek be az inflációs várakozásokba"

– fogalmazott a jegybankár.

A Fed-vezető ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a hosszú távú inflációs várakozások jelenleg szilárdan a 2 százalékos cél körül rögzültek, ami "rendkívül értékes". Hozzátette azonban, hogy ezek a várakozások sérülékenyek is lehetnek. A gyenge, új munkahelyeket alig teremtő munkaerőpiac önmagában nem valószínű, hogy inflációs nyomást generál.

A Michigani Egyetem legfrissebb felmérése szerint az egyéves inflációs várakozás márciusban 3,8 százalékra ugrott a februári 3,4 százalékról.

Ezzel szemben az ötéves mutató enyhén, 3,3-ról 3,2 százalékra mérséklődött. A Fed döntéshozói elsősorban a hosszabb távú várakozásokat figyelik, mivel a rövidebb távúak jellemzően változékonyabbak.

A jegybank jelenleg kivár, amíg az amerikai–izraeli–iráni konfliktus gazdasági hatásairól tisztább kép alakul ki. A háború jelentős energiaár-emelkedést okoz, ami szinte biztosan felhajtja a teljes inflációt. A maginflációs folyamatokra gyakorolt hatás azonban kevésbé egyértelmű. A Fed hagyományosan nem reagál kamatmódosítással az ilyen típusú sokkokra, ám a jelenlegi helyzet súlyossága felülírhatja ezt a megközelítést.

Paulson a mesterséges intelligencia gazdasági hatásaira is kitért. Kiemelte, hogy egy esetleges, MI által vezérelt termelékenységnövekedés komoly dilemmát okozna a jegybank számára, különösen a cél felett ragadt inflációs környezetben. Mint mondta, ha az infláció a kétszázalékos célnál tartana, türelmesebb lenne. A jelenlegi helyzetben azonban a gazdasági túlfűtöttség kockázatát nagyobb súllyal venné figyelembe a monetáris politikai döntéseknél.

Forrás: Reuters

