Barátság vezeték: meglepő jelentést tettek az EU-s tényfeltáró delegációról

Továbbra sem jutottak el a Barátság kőolajvezeték sérült ukrajnai szakaszához azok az uniós szakértők, akik már Kijevben tartózkodnak, és a helyszíni állapotfelmérésre várnak – számolt be az UA News.
Az Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke által bejelentett, március 17. óta Kijevben várakozó küldöttség feladata az lenne, hogy technikai becslést adjon a károk mértékéről, valamint a szükséges javítások költségéről, ám az ukrán hatóságok egyelőre nem adtak engedélyt a hozzáférésre.
Ez azért különösen fontos fejlemény, mert a tényfeltáró delegáció munkájának elhúzódása közvetlenül késlelteti a helyreállítási terv elkészítését is.
Brüsszelben azt hangsúlyozzák, hogy a pontos műszaki vizsgálat nélkül nem lehet megbízhatóan meghatározni sem a rekonstrukció ütemét, sem annak költségigényét, miközben a vezeték kulcsszerepet játszik a térség energiaellátásában.
A mostani bizonytalanságot fokozza, hogy az ukrán fél nem adott hivatalos magyarázatot arra, miért nem engedik még a helyszínre a szakértőket, csak megismételték a korábbi kijelentésüket, hogy a folyamatos orosz támadások miatt nem biztosítható a szemle.
A támogatások belengetésével és a delegáció helyszínre küldésével Ursula von der Leyen célja az volt, hogy a lehető leggyorsabban újrainduljon az olajszállítás Magyarország és Szlovákia felé, miután egy orosz csapás miatt leállt a tranzit. Volodimir Zelenszkij ukrán korábban arról beszélt, hogy a helyreállítás nagyjából másfél hónapot vehet igénybe.
A helyszíni ellenőrzés azonban már korábban is vitákat váltott ki: a március 18-ra tervezett uniós misszió előtt Magyarország és Szlovákia azt követelte, hogy ne kizárólag uniós szakértők, hanem saját szakembereik is részt vehessenek a károk felmérésében, miközben Budapest és Pozsony képviselői végül nem kerültek be a delegációba. Robert Fico szlovák miniszterelnök eközben azt állította, hogy még az EU ukrajnai nagykövetét sem engedték a helyszínre, bár ezt később Ukrajna vitatta, és az Európai Bizottság sem erősítette meg egyértelműen.
A vita időközben messze túlnőtt a műszaki részleteken: Orbán Viktor március 11-én műholdfelvételekre hivatkozva megkérdőjelezte a károk súlyosságát, amire Zelenszkij azzal reagált, hogy a föld alatti sérülések ilyen módon nem láthatók. Közben Magyarország és Szlovákia különféle energetikai ellenlépéseket helyezett kilátásba, míg Kijev ezt energetikai zsarolásként értelmezte, és azt üzente partnereinek, hogy követeléseiket inkább Oroszországgal szemben fogalmazzák meg. De a legnagyobb nemzetközi feszültséget az okozza, hogy a decemberi csúcson hiába támogatta minden tagállam, hogy 90 milliárd eurónyi közös hitelt folyósítanak Ukrajnának – amelynek finanszírozásából, a magyar, a szlovák és a cseh fél kimaradna –, Orbán Viktor és Robert Fico megvétózták a már egyszer megszavazott döntést.
