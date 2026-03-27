Drasztikus lépés az európai nagyhatalomtól: rengeteg olajat öntenek a piacra

Franciaország megkezdte stratégiai kőolajkészleteinek felszabadítását. A lépés a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) által az iráni háború miatt elrendelt vészhelyzeti intézkedés része.

Roland Lescure francia pénzügyminiszter pénteken közölte, hogy az ország eddig 580 ezer hordó kőolajat szabadított fel. Ez az általuk vállalt mennyiség mintegy 4 százalékát jelenti.

Franciaország összesen 14,6 millió hordó piacra bocsátására tett ígéretet az IEA-tagállamok összehangolt akciójának részeként. A nemzetközi program keretében

összesen 400 millió hordónyi olajat tesznek elérhetővé a piacon, ami a szervezet történetének eddigi legnagyobb ilyen jellegű piaci beavatkozása.

Lescure hozzátette, hogy hétfőn 11 órakor a G7-országok pénzügy- és energiaügyi miniszterei a jegybankelnökökkel közösen tartanak egyeztetést. A G7 soros elnöki tisztségét idén Franciaország tölti be.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: zhengzaishuru via Getty Images