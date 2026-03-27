Egy óriás lassú haldoklása: már nem sok van hátra Magyarország egyik ikonikus jelképének

Újabb állomásához érkezett a Mátrai Erőmű reorganizációja, illetve a hazai szén- és lignitfelhasználás kivezetése, miután az év elején jelentős szenes-lignites erőművi kapacitást vontak ki a villamosenergia-rendszerből. A lignit égetése rendkívül környezetszennyező, energiasűrűsége és felhasználásának gazdaságossága pedig alacsony, de mivel az ország számottevő lignitvagyonnal rendelkezik, amelyet felértékel a fosszilis importkitettség és az energiaválságok, ezért a lignitalapú termelés lehetősége stratégiai tartalékként továbbra is rendelkezésre áll majd a terv szerint. Miközben a lignit szerepe csökken, gyorsan terjednek a részben azt kiváltó akkumulátoros energiatárolók, amelyek hazai beépített teljesítőképessége már több mint megkétszereződött idén.

Az év első hónapjaiban folytatódott a magyar villamosenergia-termelési mix forrásszerkezetének átalakulása.

A legjelentősebb változást az jelenti a 2025 végi állapothoz képest, hogy

a hazai szenes-lignites erőművi bruttó beépített teljesítőképesség jelentősen, 242,3 megawattal (MW) 684 MW-ra csökkent,

miután 2022 végén még 1166,3 MW volt.

A rendszerirányító MAVIR adatai arról tanúskodnak, hogy újabb állomásához érkezett a Mátrai Erőmű lignit-tüzelésű blokkjainak termelésből való fokozatos kivonása. A kapacitáscsökkenés az erőmű hosszú távú reorganizációs folyamatának része, ami a Nemzeti Energia- és Klímaterv (NEKT) szerint az egyik fő dekarbonizációs feladat itthon.

Ennek során az erőművet alacsony(abb) szén-dioxid-kibocsátású technológiákra állítják át, és ezzel párhuzamosan, legkésőbb 2029-ig a szén- és a lignit-tüzelést is kivezetik a hazai villamosenergia-termelésből.

A régi blokkok helyét

egy 535 MW-os, kombinált ciklusú gázturbinás erőmű,

naperőművek összesen 200 MW kapacitással, valamint

egy vegyes (biomassza- és hulladék-) tüzelésű kiserőmű veszi át,

de a tervek között szerepel ipari energiatároló egység építése is.

A Mátrai Erőmű a hazai villamosenergia-rendszer stratégiai fontosságú alaperőműve, de egyben az üvegházhatású gázok (ÜHG) egyik legnagyobb magyarországi kibocsátója is (3,2 millió tonna szén-dioxid-egyenérték/év),

amely 2021-ben a teljes energiatermelő ágazat kibocsátásának 33%-át, ezzel a teljes hazai üvegházhatású gázkibocsátás 5%-át adta.

Emellett a lignitalapú energiatermelés jelentős egyéb légszennyezéssel, például kén-dioxid- és porterheléssel is jár, ami közvetlenül károsíthatja az emberi egészséget és a környezetet.

A szén-dioxid-kibocsátás drágulása, illetve Magyarország nemzetközi kibocsátáscsökkentési vállalásai, valamint az erőmű gazdaságosságának romlása miatt

a Mátrai termelése folyamatosan csökkent az utóbbi évtizedben.

A Magyarországon felhasznált villamos energia termelésében betöltött részaránya a 2010-es évek első felében jellemző megközelítőleg 14%-ról 2025-ig 3,1%-ra esett, és az elmúlt évek energiaválsága sem tudott fordítani a trenden. A HMKE és SCTE napelemek termelését is beszámítva az arány már a 3%-ot sem éri el.

Bár a lignites blokkok 3 éven belül leállnak, a NEKT-ben szereplő tervek szerint

a kormány biztosítani kívánja, hogy a lignitalapú termelés lehetősége stratégiai tartalékként továbbra is rendelkezésre álljon.

Az ország ugyanis számottevő lignitvagyonnal rendelkezik, amelyet jelentős hazai erőforrásként a jelenlegi kormányzati tervek a jövőben, a fenntarthatóságot is figyelembe véve, anyagában kívánnak hasznosítani. Ennek érdekében, a lignit környezetterhelését csökkentendő a NEKT a ma még nem elterjedt tisztaszén-technológiák alkalmazásának lehetőségét is vizsgálandónak tartja.

A lignit korszerű, tiszta hasznosításának egyelőre inkább csak elméleti lehetősége mellett nem csak az szól, hogy alkalmazásával mérsékelhető lenne a magas magyar energiaimport-kitettség, ezáltal fokozva az energiabiztonságot, hanem az is, hogy az időjárástól független stabil és egyben rugalmas termelést tenne lehetővé.

A rendelkezésre állás és a rugalmasság növelése kiemelten fontos az egyre nagyobb időjárásfüggő kapacitást integráló villamosenergia-rendszerben. Ez itthon a minimális szélerőmű-flottát nem számolva a nemzetközi összevetésben is jókora naperőmű-kapacitást jelenti, amely az idei évben újabb 140 MW-tal bővült, és már a 8 500 MW-ot közelíti.

A naperőművek termelésének kiegyensúlyozásához hozzájárulnak a földgáztüzelésű erőművek is, amelyek hazai beépített teljesítőképessége 2026 eddig eltelt két (lezárt) hónapjában 65,3 MW-tal 3 086,6 MW-ra bővült. Hasonló rendszerelőnyök jellemzik az akkumulátoros energiatárolókat is, azzal a kiegészítéssel, hogy az egyébként gyorsan fejlődő technológia korlátjaiból adódóan ezek csak rövidebb időtávú, napon belüli tárolást, illetve balanszírozást tesznek hatékonyan lehetővé.

Ezt viszont már a földgáztüzelésű erőművekkel versenyképes módon teszik, ráadásul azoknál gyorsabban telepíthetőek és tisztábban, nagyobb megújulóenergia-felhasználást lehetővé téve működnek. Mivel az akkumulátorok képesek választ adni a naperőművek terjedéséből eredő hálózati és rendszerszintű kihívások jó részére, így Magyarországon is jelentős igény mutatkozik irántuk, ami az állami támogatásokkal elősegített hazai telepítések alakulásában is tetten érhető.

A piaci, egyéb és maviros akkumulátoros energiatárolók hazai beépített teljesítőképessége az idei év eddig eltelt részében több mint megkétszereződött, és a 2025 végi 146 MW-ról március elejéig 348,2 MW-ra nőtt.

Mindemellett további kisebb változások is történtek a villamosenergia-mixben. A tüzelőolaj alapú kapacitás bruttó beépített teljesítőképessége 10,8 MW-tal 438,3 MW-ra nőtt, amely minimum az elmúlt évtized legmagasabb értéke; a biomasszás/biogázos kapacitás pedig 15,9 MW-tal 460,4 MW-ra, szintén új csúcsra bővült.

Ami a hazai termelésben betöltött arányukat illeti, az a jelenleg éppen árrobbanást elszenvedő földgáz kivételével valamennyi felsorolt forrás, sőt a Paksi Atomerőmű esetében is kisebb volt 2026 első két hónapjában, mint a tavalyi hasonló időszakban, a 0,2-2,6 százalékpontos csökkenéseket azonban ellensúlyozta a gáztüzelésű erőművek részarányának 6,3 százalékponttal közel 40%-ra való emelkedése, amely már az atomerőmű 42%-os értékét közelíti. Mindennek következtében az áramimport részaránya 31%-ra nőtt a január-februári időszakban az egy évvel ezelőtti 27,4%-ról.

