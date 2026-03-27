  • Megjelenítés
Elárulta a Kreml, mi történt valójában Putyin titkos találkozóján
Gazdaság

Portfolio
A Kreml cáfolta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök arra kérte volna az ország leggazdagabb üzletembereit, hogy finanszírozzák az Ukrajna elleni háborút. Eközben az orosz védelmi kiadások az elmúlt egy évben 42 százalékkal emelkedtek - írta a Politico.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pénteken reagált a sajtóhírekre, miszerint egy orosz oligarchákkal tartott találkozón Vlagyimir Putyin azt kérte volna, hogy adjanak pénzt a háború folytatására. Azt állította, hogy nem igaz, miszerint Putyin ilyen kéréssel fordult volna az üzleti élet szereplőihez.

Peszkov szerint az üzletemberekkel tartott közelmúltbeli találkozón egyetlen személy ajánlott fel önként egy "igen jelentős összeget" az államnak, saját kezdeményezésből.

Ez teljes mértékben az ő kezdeményezése volt, nem Putyin elnöké, bár az államfő természetesen üdvözölte az ilyen felajánlást

– tette hozzá a szóvivő, hangsúlyozva, hogy a pénzt nem háborús célokra szánták.

Még több Gazdaság

Flottapiaci átrendeződés – új vezető az MHC Mobility-nél

Lépett a kormány: hárommilliárdos támogatást kap egy magyar cég, fontos beruházás valósul meg

Ettől tartottunk: megjósolták milyen lesz a nyár a régiónkban

A cáfolat a The Bell nevű független orosz hírportál korábbi értesülésére érkezett válaszul.

Kapcsolódó cikkünk

Putyin kétségbeesett kérésbe ágyazott erős utalást küldött az orosz oligarcháknak: „adományozzatok!”

A lap névtelen forrásokra hivatkozva azt írta, hogy Putyin zárt ajtók mögött kért segítséget az üzletemberektől. A cél az volt, hogy segítsenek betömni az orosz háborús költségvetésen tátongó egyre nagyobb lyukakat. A források szerint Putyin egyúttal jelezte: Moszkva addig folytatja a háborút, amíg meg nem szerzi a teljes ellenőrzést a kelet-ukrajnai Donbász régió felett.

Az orosz államháztartásra egyre nagyobb nyomás nehezedik. A védelmi költségvetés 13 100 milliárd rubelre (mintegy 130 milliárd euróra) duzzadt, ami egyetlen év alatt 42 százalékos növekedést jelent. Makszim Resetnyikov gazdasági miniszter felvetette egy újabb különadó bevezetésének lehetőségét a rubel esetleges további gyengülése esetére. Moszkva már 2023-ban is beszedett a nagyvállalatoktól egy egyszeri rendkívüli adót, amellyel mintegy 320 milliárd rubeles (körülbelül 3 milliárd eurós) bevételre tett szert. Januárban ráadásul a kormány a költségvetési bevételek növelése érdekében 22 százalékra emelte az általános forgalmi adót.

Kapcsolódó cikkünk

Putyin megkongatta a vészharangot: "a zavarok kezdenek az új valósággá válni"

Putyin súlyos pénzügyi csapdába került: milliárdokat kell előteremtenie, különben összeomlik a rendszer

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ez nem is háború, hanem tőzsdézés

Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading... The post

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Járműipar 2026

Járműipar 2026

2026. március 26.

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Káosz a tárgyalások körül, Trump rábólintott az irániak kérésére - Híreink a közel-keleti háborúról pénteken
Kiderült, mi történt az éjszaka: hatalmas veszteséget szenvedett Irán hadereje a kulcsfontosságú komplexum lebombázása után
Egy óriás lassú haldoklása: már nem sok van hátra Magyarország egyik ikonikus jelképének
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility