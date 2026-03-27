Elárulta a Kreml, mi történt valójában Putyin titkos találkozóján

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pénteken reagált a sajtóhírekre, miszerint egy orosz oligarchákkal tartott találkozón Vlagyimir Putyin azt kérte volna, hogy adjanak pénzt a háború folytatására. Azt állította, hogy nem igaz, miszerint Putyin ilyen kéréssel fordult volna az üzleti élet szereplőihez.

Peszkov szerint az üzletemberekkel tartott közelmúltbeli találkozón egyetlen személy ajánlott fel önként egy "igen jelentős összeget" az államnak, saját kezdeményezésből.

Ez teljes mértékben az ő kezdeményezése volt, nem Putyin elnöké, bár az államfő természetesen üdvözölte az ilyen felajánlást

– tette hozzá a szóvivő, hangsúlyozva, hogy a pénzt nem háborús célokra szánták.

A cáfolat a The Bell nevű független orosz hírportál korábbi értesülésére érkezett válaszul.

A lap névtelen forrásokra hivatkozva azt írta, hogy Putyin zárt ajtók mögött kért segítséget az üzletemberektől. A cél az volt, hogy segítsenek betömni az orosz háborús költségvetésen tátongó egyre nagyobb lyukakat. A források szerint Putyin egyúttal jelezte: Moszkva addig folytatja a háborút, amíg meg nem szerzi a teljes ellenőrzést a kelet-ukrajnai Donbász régió felett.

Az orosz államháztartásra egyre nagyobb nyomás nehezedik. A védelmi költségvetés 13 100 milliárd rubelre (mintegy 130 milliárd euróra) duzzadt, ami egyetlen év alatt 42 százalékos növekedést jelent. Makszim Resetnyikov gazdasági miniszter felvetette egy újabb különadó bevezetésének lehetőségét a rubel esetleges további gyengülése esetére. Moszkva már 2023-ban is beszedett a nagyvállalatoktól egy egyszeri rendkívüli adót, amellyel mintegy 320 milliárd rubeles (körülbelül 3 milliárd eurós) bevételre tett szert. Januárban ráadásul a kormány a költségvetési bevételek növelése érdekében 22 százalékra emelte az általános forgalmi adót.

