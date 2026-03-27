Elementáris erejű vihar tombol Magyarországon, mutatjuk, mikor csillapodik az ítéletidő

A Balaton déli partján folyamatosan kicsaptak a hullámok a partra. Az erős északi-északnyugati szél annyira felkorbácsolta a vizet, hogy a vízpermet a parthoz közeli fákat is elérte.

A mérőműszerek több helyen is extrém értékeket rögzítettek. Éjszaka Fonyódon, majd hajnalban Sárospatakon egyaránt 129 kilométer/órás széllökést mértek. Királyegyházán 120, Keszthelyen pedig 116 kilométer/órás sebességgel süvített a szél.

A Dunántúl nagy részén a mért értékek megközelítették a 100 kilométer/órát.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, kettészakad az ország pénteki időjárása. A Nyugat-Dunántúlon viharos széllel, tartós esővel és 5 fok körüli maximumokkal már a telet idézi az időjárás, addig keleten akár 20 fok is lehet, jóval kevesebb csapadékkal

A viharos szél a hétvégén is meghatározó marad az ország több pontján.

Érezhető csillapodásra csak a jövő héten lehet számítani.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images