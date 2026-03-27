Elementáris erejű vihar tombol Magyarországon, mutatjuk, mikor csillapodik az ítéletidő
Orkán erejű szélvihar tombolt az ország több pontján. A Dunántúlon és északkeleten a 100-120 kilométer/órát meghaladó széllökések miatt riasztások vannak érvényben. A szeles időjárás a hétvégén is kitart, ami jelentősen rontja a hőérzetet - írta az Időkép.

A Balaton déli partján folyamatosan kicsaptak a hullámok a partra. Az erős északi-északnyugati szél annyira felkorbácsolta a vizet, hogy a vízpermet a parthoz közeli fákat is elérte.

A mérőműszerek több helyen is extrém értékeket rögzítettek. Éjszaka Fonyódon, majd hajnalban Sárospatakon egyaránt 129 kilométer/órás széllökést mértek. Királyegyházán 120, Keszthelyen pedig 116 kilométer/órás sebességgel süvített a szél.

A Dunántúl nagy részén a mért értékek megközelítették a 100 kilométer/órát.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, kettészakad az ország pénteki időjárása. A Nyugat-Dunántúlon viharos széllel, tartós esővel és 5 fok körüli maximumokkal már a telet idézi az időjárás, addig keleten akár 20 fok is lehet, jóval kevesebb csapadékkal

Örülhetnek a vonattal utazók: 160 km/h-ra emelik a sebességet

Elárulta a Kreml, mi történt valójában Putyin titkos találkozóján

Flottapiaci átrendeződés – új vezető az MHC Mobility-nél

A viharos szél a hétvégén is meghatározó marad az ország több pontján.

Érezhető csillapodásra csak a jövő héten lehet számítani.

Kapcsolódó cikkünk

Ítéletidőről ír Orbán Viktor - Több ezer magyar otthonban állt le a fűtés Magyarországon

Hatalmas fa zuhant a vasúti pályára: teljesen megbénult a forgalom egy kiemelt szakaszon

Kihirdették a vörös riasztást: lezárások vannak a brutális havazás és szélvihar miatt Horvátországban, van, ahol 80 centi hó hullott

Ez is érdekelhet
Káosz a tárgyalások körül, Trump rábólintott az irániak kérésére - Híreink a közel-keleti háborúról pénteken
Kiderült, mi történt az éjszaka: hatalmas veszteséget szenvedett Irán hadereje a kulcsfontosságú komplexum lebombázása után
Egy óriás lassú haldoklása: már nem sok van hátra Magyarország egyik ikonikus jelképének
