Ettől tartottunk: megjósolták milyen lesz a nyár a régiónkban

A 2026-os nyár előrejelzéséhez a szakemberek a modelladatokat összehasonlították a korábbi, hasonló La Niña–El Niño átmenettel jellemezhető évek időjárásával. A légköri mintázat jellemzője az alacsony légnyomás Kelet-Kanada és az Egyesült Államok keleti fele felett, valamint a magas légnyomás Nyugat-Kanada térségében. Ez a felállás az északi és keleti amerikai területeken a normálishoz közeli, vagy annál hűvösebb nyári hőmérsékleteket valószínűsít. Ezzel szemben a nyugati, északnyugati és déli államokban az átlagosnál melegebb nyár várható. A csapadék terén az északkeleti és délnyugati területeken az átlagosnál több esőre van kilátás, miközben a csendes-óceáni északnyugati partvidék és a déli államok időjárása szárazabbnak ígérkezik.
Európában az előrejelzések és a korábbi analóg évek adatai egyaránt sajátos kettősségre utalnak. A kontinens nyugati felén az Atlanti-óceán felől érkező hűvösebb légtömegek hatására az átlagoshoz közeli hőmérséklet alakulhat ki.
Ezzel szemben Közép- és Kelet-Európában az átlagosnál melegebb nyár valószínű.
A csapadék tekintetében a legtöbb modell Európa nagy részén az átlagosnál több esőt jelez. Ez a többlet valószínűleg a délnyugat-európai, illetve a kelet-atlanti alacsonynyomású rendszerek hatásával magyarázható.
Arról már korábban is írtunk, hogy érkezik a szuper El Nino, sőt erről beszélt a Portfolio Checklistben Ürge-Vorsatz Diána, a Közép-európai Egyetem professzora és az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének alelnöke is.
A különböző meteorológiai modellek egybehangzó előrejelzései egyértelműen az El Niño gyors kialakulását vetítik előre a nyár folyamán. A becslések alapján egyre valószínűbb, hogy az esemény eléri a szuper El Niño küszöbét. Ehhez a tengerfelszín hőmérsékleti anomáliájának tartósan a +2 °C-os szezonális átlag felett kell maradnia. A jelenség várhatóan a 2026/2027-es téli időszakban éri el a csúcspontját, ami egybeesik a legerőteljesebb légköri hatások időszakával.
Az El Niño egyik legismertebb következménye az atlanti hurrikánszezonra gyakorolt fékező hatása. A jelenség magasabb légnyomást, erősebb szélnyírást és stabilabb légkört hoz a trópusi Atlanti-óceán fölé, ami megnehezíti a trópusi viharok szerveződését és erősödését. A szeptemberre vonatkozó hosszú távú előrejelzés az atlanti fő hurrikánképződési zónában (MDR) az átlagosnál magasabb légnyomást és jelentősen kevesebb csapadékot mutat. Ez egyértelműen mérsékeltebb hurrikánaktivitásra utal. Az El Niño így egyfajta természetes pajzsként működik az Egyesült Államok partvidéke számára. Ez azonban nem jelent teljes védelmet, hiszen egy-egy trópusi ciklon még a legerősebb El Niño-időszakok idején is képes kifejlődni.
