Ezen szorong egyre több cégvezető: lépni vagy még várni az AI-val?

A piacon egyre élesebb különbségek rajzolódnak ki. Vannak cégek, amelyek tudatosan építenek adatvezérelt működésre, és célzott technológiai fejlesztésekkel próbálnak hatékonyságot növelni, miközben másoknál ezek a lépések még csak tervezési szinten sem jelennek meg.

A Demján Sándor Tőkeprogram tapasztalatai szerint a finanszírozott vállalkozások közel ötöde már kifejezetten digitalizációs, automatizációs vagy AI-alapú fejlesztésekre fordítja a bevont forrásokat. A beruházások fókusza egyértelműen

az üzleti működés javítása, gyorsabb kiszolgálás, hatékonyabb folyamatok, jobb döntéstámogatás.

A konkrét példák jól mutatják, milyen irányba mozdul a piac. A Trovet Hungary Kft. CRM-rendszer bevezetésével és saját online értékesítési platform kialakításával gyorsítja a nagykereskedelmi partnerek kiszolgálását. A TAM CERT Kft. AI-alapú megfelelőségértékelő és projektmenedzsment rendszert fejleszt, miközben energetikai szakértői szolgáltatásait is digitalizálja. A Közép-magyarországi Hulladékfeldolgozó Kft. folyamatait automatizálja, és új feldolgozóüzemet épít, míg a Nemesfém Kft. automatizált szeparáló és finomító technológiákkal, valamint digitalizált működéssel növeli a hatékonyságát. Ezek a lépések már nem kísérleti projektek,

a digitalizáció és az AI egyre inkább a napi működés része, és közvetlen hatással van a versenyképességre.

Ennek ellenére a hazai kkv-szektorról továbbra sincs pontos kép. Nem világos, hogy milyen eszközök terjedtek el széles körben, vagy mennyire általános az AI használata. Erre keresi a választ a Portfolio és az MKIK Tőkealapkezelő kutatása, amely a vállalkozások digitalizációs és mesterséges intelligenciával kapcsolatos terveit, valamint a finanszírozást vizsgálja.

A válaszadás anonim és önkéntes. A válaszokat 2026. március 13. és 30. között várjuk, az eredményeket pedig később publikáljuk.

A cikk megjelenését az MKIK Tőkealapkezelő támogatja.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images