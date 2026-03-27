Flottapiaci átrendeződés – új vezető az MHC Mobility-nél

A hazai operatív lízing piacon jelenleg a szereplők száma meghaladja azt a szintet, amit a piac hosszú távon fenntarthatóan elbír. Zajlik egy konszolidációs folyamat, amelyet összeolvadások és felvásárlások jellemeznek, és amelyek során olyan cégek jönnek létre, mint az MHC Mobility, amely mára az ország meghatározó szereplőjévé vált. Az ambiciózus növekedési célok elérésének jegyében érkezett márciusban a vállalathoz Kövesdán Balázs, aki kereskedelmi vezetőként támogatja az üzleti stratégai megvalósítását. A vállalat három éven belül duplázná a kezelt flotta méretét.

A hazai operatív lízing piacon jelenleg a szereplők száma jelenleg meghaladja azt a szintet, amit a magyar piac hosszú távon fenntarthatóan elbír. Évekkel ezelőtt elkezdődött egy konszolidációs folyamat, amelynek eredményeként felvásárlások és összeolvadások útján új, széles szolgáltatás-palettával rendelkező entitások jöttek létre.

Ennek a folyamatnak az eredménye a magyarországi MHC Mobility is.

A hazai szervezet három különböző szakmai háttér találkozásából született meg: a 2008-ban alapított magyar tulajdonú Eurofleetből, a Fraikin nemzetközi flottakezelő vállalat magyar leányvállalatából, valamint a globális MHC Mobility pénzügyi és lízing szakértelméből.

„Az MHC Mobility ma stabilan a flottakezelők élmezőnyben szerepel itthon, és kifejezetten ambiciózus növekedési terveink vannak. Jelenleg mintegy 5000 járművet kezelünk, és hároméves távon a flotta megduplázása a cél” - nyilatkozta Lauscher András, az MHC Mobility cégvezetője a közelmúltban.

A növekedési stratégia megvalósítására érkezett a céghez márciusban Kövesdán Balázs kereskedelmi vezető. Balázsnak 20 éves tapasztalata van az operatív lízing iparágban. Dolgozott az ALD Automotive Magyarországnál (ma az Ayvens része) kereskedelmi- és marketing igazgatóként, ahol a kereskedelmi terület teljes átalakítását irányította. Előtte az Arval Magyarországnál key account manager pozíciótól az account és akvizíciós csapatok vezetéséig jutott.

„Az MHC Mobility az elmúlt időszakban jelentős pozíciókat épített ki a nagyvállalati ügyfélkörben: ma már a legnagyobb flottabeszerzési tendereknél is számolnak velünk. Ugyanakkor – a legtöbb élvonalbeli flottakezelőtől eltérően – a KKV szektor iránti fókuszunk alapvető része a működésünknek. Erős, történelmileg is meghatározó jelenlétünk van ebben a szegmensben, jól ismerjük a kisebb vállalkozások mobilitási igényeit, és versenyképes megoldásokat kínálunk számukra. A KKV szektor kiszolgálása gyorsaságot és rugalmasságot ad működésünknek, amelyet a nagyvállalati ügyfelek kiszolgálásában is kamatoztatunk” – mondta el Kövesdán Balázs.

