Hatalmas a baj egy egész kontinensen: megindult az éhezők viadala az olajért
Az ország stratégiai kőolajkészleteit főszabály szerint a hazai finomítóknak értékesítik – jelezte Japán kereskedelmi minisztere. A tokiói kormány egyelőre nem tervezi, hogy közvetlenül más ázsiai országoknak is eladjon a tartalékaiból. Ez az álláspont annak ellenére is szilárd, hogy több szomszédos ország is segítséget kért Tokiótól – számolt be a Bloomberg.
Akazava Rjószei pénteken hangsúlyozta, hogy a stratégiai kőolajtartalékokat törvényi előírás szerint Japán saját energiaellátásának biztosítására hozták létre.

Ennek megfelelően az értékesítés elsősorban a belföldi olajipari és finomítói vállalatokat célozza.

Hozzátette ugyanakkor, hogy az olajtermelő országokkal közösen fenntartott készletek esetében más megítélés érvényesülhet. Ezekben a helyzetekben mindig egyedi döntéseket hoznak.

Japán a hónap elején kezdte meg stratégiai készleteinek felszabadítását azután, hogy a Hormuzi-szoros gyakorlatilag átjárhatatlanná vált, ami megbénította az ország nyersolajimportjának egyik kulcsfontosságú útvonalát. Takaicsi Szanae miniszterelnök a héten egyeztetett Fatih Birollal, a Nemzetközi Energiaügynökség vezetőjével is, a tartalékok esetleges további, összehangolt piacra dobásáról.

Putyin kétségbe esett kérésbe ágyazott erős utalást küldött az orosz oligarcháknak: „adományozzatok!”

Egy óriás lassú haldoklása: már nem sok van hátra Magyarország egyik ikonikus jelképének

Amikor már nem mi vásárlunk online, hanem az AI: itt az agentic commerce

Más ázsiai országok szintén hasonló ellátási nehézségekkel küzdenek, akiknek Japán most hátat fordít.

Sajtóhírek szerint a Fülöp-szigetek és Vietnám is támogatást kért Japántól, amely a világ egyik legnagyobb kőolajtartalékával rendelkezik.

A szigetország saját nemzeti készletein túl Szaúd-Arábiával, az Egyesült Arab Emírségekkel és Kuvaittal is tart fenn közös tartalékokat. A három készlettípus közül a közösen birtokolt mennyiség a legkisebb. Ez januárban nyolcnapi fogyasztásnak felelt meg, ami eltörpül a 144 napra elegendő nemzeti készlet, valamint a magánszektor által tárolt 99 napnyi tartalék mellett.

Akazava Rjószei elmondta, hogy tisztában van a Fülöp-szigetek súlyos helyzetével, a miniszter azt is elismerte, hogy jelenleg egész Ázsia rendkívül nehéz körülményekkel néz szembe. Kiemelte továbbá, hogy a globális olajpiacon az ázsiai kereslet-kínálati egyensúly fenntartása rendkívül fontos. Ez nemcsak Japán saját energiabiztonsága miatt lényeges, hanem az ipari ellátási láncok működőképessége szempontjából is elengedhetetlen.

Japán eközben több fronton is igyekszik alternatív beszerzési forrásokat találni, sajtóértesülések szerint a kormány által támogatott Inpex vállalat azt tervezi, hogy a közép-ázsiai olajmezőiről elsősorban japán vevőknek szállít majd nyersolajat. Takaicsi Szanae miniszterelnök a Donald Trumppal március 19-én tartott csúcstalálkozója után újabb bejelentést tett. Ennek értelmében az Egyesült Államokból származó nyersolajimport növelésén dolgoznak.

Ez magában foglalhatja egy esetleges amerikai olajkészlet létrehozását is Japánban.

A japán fogyasztók terheit a kormány eközben ártámogatásokkal mérsékli: a benzin kiskereskedelmi ára ennek köszönhetően literenként 170 jen körül marad.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ez nem is háború, hanem tőzsdézés

Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading... The post

Járműipar 2026

Ez is érdekelhet
Káosz a tárgyalások körül, Trump rábólintott az irániak kérésére - Híreink a közel-keleti háborúról pénteken
Bedőlt hitelek: itt a történelmi rekord, emberemlékezet óta nem látott ilyet az ország
Kiderült, hogy miért függesztették fel a 100 milliárdos napelemes akkumulátoros programot
