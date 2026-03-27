Hatalmas fa zuhant a vasúti pályára: teljesen megbénult a forgalom egy kiemelt szakaszon
Fa dőlt a felsővezetékre a viharos időjárás miatt, ezért teljesen leállt a vonatforgalom Lepsény és Szántód között. A várhatóan péntek éjszakáig tartó helyreállítási munkálatok ideje alatt pótlóbuszokkal kell utazni. Az érintett dél-balatoni vonalakon jelentősen megnő a menetidő - írta a MÁV-csoport.

A rádőlt fa nemcsak a vezetéket rongálta meg, hanem egy tartóoszlopban is kárt tett.

A fennakadás kezelésére a MÁV meghosszabbította a Székesfehérvár és Lepsény között járó pótlóbuszok útvonalát.

Ezek a járatok eredetileg pályakarbantartás miatt közlekedtek, de most átmenetileg Székesfehérvár és Szántód között szállítják az utasokat. A Siófok és Székesfehérvár közötti vonatok helyett szintén a teljes szakaszon pótlóbuszok járnak.

A baleset a távolsági forgalomra is kihat. A Budapest–Székesfehérvár–Nagykanizsa, valamint a keszthelyi vonalon utazóknak hosszabb utazási idővel kell számolniuk. A Tópart InterCity vonatok késése miatt a vasúttársaság Balatonszentgyörgyön autóbuszokkal biztosítja a csatlakozást Keszthely felé.

Váratlan csavar a friss jelentésben: a háború teljesen átírta, mi vár a pénztárcánkra a következő években

Rossz hír érkezett Magyarországról, csalódottak az elemzők

A túlélésért küzdenek a magyar cégek - Mutatjuk, mi jelentheti a kiutat a bizonytalanságból

Ez is érdekelhet
Káosz a tárgyalások körül, Trump rábólintott az irániak kérésére - Híreink a közel-keleti háborúról pénteken
Kiderült, mi történt az éjszaka: hatalmas veszteséget szenvedett Irán hadereje a kulcsfontosságú komplexum lebombázása után
Váratlan fordulat: lakat kerül a balatoni élményfürdőre
