Hatalmas fa zuhant a vasúti pályára: teljesen megbénult a forgalom egy kiemelt szakaszon

A rádőlt fa nemcsak a vezetéket rongálta meg, hanem egy tartóoszlopban is kárt tett.

A fennakadás kezelésére a MÁV meghosszabbította a Székesfehérvár és Lepsény között járó pótlóbuszok útvonalát.

Ezek a járatok eredetileg pályakarbantartás miatt közlekedtek, de most átmenetileg Székesfehérvár és Szántód között szállítják az utasokat. A Siófok és Székesfehérvár közötti vonatok helyett szintén a teljes szakaszon pótlóbuszok járnak.

A baleset a távolsági forgalomra is kihat. A Budapest–Székesfehérvár–Nagykanizsa, valamint a keszthelyi vonalon utazóknak hosszabb utazási idővel kell számolniuk. A Tópart InterCity vonatok késése miatt a vasúttársaság Balatonszentgyörgyön autóbuszokkal biztosítja a csatlakozást Keszthely felé.

