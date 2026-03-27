Hétvégén lecsap a kemény tél: mínusz 9 fokos hideget és havazást hoz magával Magyarország szomszédjába

Szombaton az ország keleti részén erősen felhős lesz az ég, és főként a nap első felében időszakos csapadék várható, amely 300-700 méter feletti magasságban hó formájában hullhat. Délutánra általában csökken a csapadék valószínűsége, a felhőzet helyenként felszakadozhat, így rövidebb napos időszakok is előfordulhatnak, miközben az ország többi részén gyakrabban kisüthet a nap. A nyugati területeken a délutáni órákban ismét megnövekedhet a felhőzet. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, ugyanakkor keleten és délkeleten élénk, időnként erős széllökések is előfordulhatnak, nyugati-északnyugati irányból.

A hajnali hőmérséklet -9 és +5 Celsius-fok között alakul, míg napközben 5 és 13 fok közé emelkedik.

Vasárnap a déli tájakon átmeneti derült időszakok is kialakulhatnak, de összességében gyakran borult lesz az ég, és több alkalommal fordulhat elő csapadék, különösen az Alpok térségében, valamint északon és keleten. A hóhatár jellemzően 500-900 méter között alakulhat, így a magasabban fekvő területeken havazás is előfordulhat. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, ugyanakkor keleten és délkeleten élénk, helyenként erős lehet, nyugati-északnyugati irányból. A kora reggeli órákban -4 és +6 Celsius-fok közötti minimumok várhatók, míg délutánra 3 és 11 fok közé melegszik a levegő.

A napokban Magyarországon is esett hó, sőt, Horvátország egyes pontjain 80 centis hóval is meg kellett küzdeniük a helyieknek.

