Hozzányúlnak az üzemanyagárakhoz: literenként 39 forintnyi támogatást fizetne a portugál kormány

Portugália literenként 10 eurócentes (kb. 39 forintos) ideiglenes gázolajár-támogatást javasolt a kulcsfontosságú ágazatok számára, hogy enyhítse az iráni háború okozta üzemanyag-drágulást.

A támogatás olyan szektorokat céloz, mint a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás, a halászat, a tömegközlekedés és a taxiszolgáltatás. A szubvenció április 1-jétől június 30-ig lenne érvényes, de bevezetéséhez még parlamenti jóváhagyás szükséges.

A gázolaj felhasználására járművenként felső korlátot szabnak meg.

A portugál kormány közlése szerint a program akár 450 millió euróba is kerülhet a három hónapos időszak alatt. A támogatás azonban csak abban az esetben lép életbe, ha a gázolaj ára továbbra is legalább 10 centtel meghaladja a március első hetében mért átlagárat.

Luís Montenegro miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az intézkedés átmeneti jellegű, és a költségvetés felelős kezelése továbbra is elsődleges szempont marad. Portugália a tavalyinál is nagyobb költségvetési többletet ért el. Ez a GDP 0,7 százalékát tette ki, ami felülmúlta az előzetes várakozásokat. A portugál Nemzeti Statisztikai Intézet idénre 0,1 százalékos többletet prognosztizál.

A kormányfő közölte, hogy a kabinet további támogatási intézkedéseket is vizsgál. Ezek akkor lépnének életbe, ha a konfliktus súlyosbodna, és tovább emelné az üzemanyagok, valamint az alapvető élelmiszerek árát. Az általános forgalmi adó (áfa) csökkentését ugyanakkor sem az üzemanyagok, sem az élelmiszerek esetében nem tervezik.

Forrás: Reuters

