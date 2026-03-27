Ítéletidőről ír Orbán Viktor - Több ezer magyar otthonban állt le a fűtés Magyarországon

Orbán Viktor miniszterelnök telefonon kapott jelentést Pintér Sándor belügyminisztertől a nyugat-magyarországi időjárási helyzetről, és annak hatásairól a Facebookon frissen közzétett bejegyzése szerint.

A beszélgetés során Pintér Sándor elmondta, hogy 415 riasztás történt a téréségből, ebből 268 műszaki mentés volt.

A rendkívüli időjárással kapcsolatba hozhatóan 175 műszaki mentés történt.

Kiderült, hogy jelenleg 13 településen 3858 háztartás maradt áram nélkül. A helyreállítás jelenleg is tart. A belügyminiszter kiemelte, ami ennél nagyobb probléma, hogy

8000 lakásban szünetel a távhőszolgáltatás Szombathelyen.

Ahogy arról beszámoltunk, kettészakad az ország mai időjárása. A Nyugat-Dunántúlon viharos széllel, tartós esővel és 5 fok körüli maximumokkal már a telet idézi az időjárás.

Sokkal rosszabb a helyzet a szomszédainknál: viharos szél, havazás és heves csapadék okoz fennakadásokat Horvátország és Szlovénia több térségében. A meteorológiai szolgálatok péntekre is a legmagasabb, vörös riasztást adták ki, több utat lezártak, és egyes helyeken az oktatás is szünetel.

