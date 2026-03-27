Készítik a pénzügyi rendszert a legrosszabbra: már áprilisban jöhet a nagy kamatemelés

Wunsch a Bloomberg Televíziónak adott interjújában elmondta, hogy a döntéshozók készek a monetáris politika szigorítására. Ugyanakkor nem akarnak elhamarkodottan cselekedni, és elkerülnének minden olyan lépést, amely túlreagálásnak tűnhet.

Ha a konfliktus júniusig nem ér véget, akkor az infláció valószínűleg jóval az alapforgatókönyvünk felett alakul, és ez már valamilyen reakciót indokolna

– fogalmazott. Hozzátette, hogy a piac által idénre beárazott legalább két kamatemelést reálisnak tartja.

Az EKB-n belül jelenleg arról folyik a vita, hogy szükség lesz-e kamatemelésre, amivel megakadályoznák, hogy az elszálló energiaárak hatása átgyűrűzzön az általános árszínvonalba. Christine Lagarde elnök a héten hangsúlyozta, hogy az EKB szükség esetén határozottan és gyorsan cselekszik. Egyelőre azonban még a háború kibontakozó hatásait figyelik.

Joachim Nagel, a Bundesbank elnöke jelezte, hogy az inflációs kilátások további romlása esetén akár már a következő hónapban szigorításra lehet szükség.

A finn jegybankelnök, Olli Rehn viszont óvatosságra intett, mivel a középtávú következmények még nem egyértelműek.

Wunsch szerint egy áprilisi szigorítás sem kizárt. „Ha áprilisra megbízható bizonyítékaink lesznek arra, hogy a sokk tartós, és tartósan magas inflációhoz vezet, lehet, hogy lépnünk kell. Az áprilisi ülésig azonban még van némi időnk” – mondta.

Ugyanakkor hozzátette, hogy a lassuló gazdasági növekedés korlátozhatja a másodkörös inflációs hatásokat.

Az EKB múlt heti alapforgatókönyve szerint a fogyasztói árak idén 2,6 százalékkal emelkednek, ami jóval meghaladja a kétszázalékos jegybanki célt. A legrosszabb szcenárió – vagyis az energiaellátási zavarok elhúzódása – esetén az infláció akár a 6,3 százalékot is elérheti.

