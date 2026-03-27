Komoly kötvénypiaci láncreakció indult el – rég nem látott szinteken a hozamok

A brit tízéves államkötvények hozama pénteken 0,12 százalékponttal nőtt, és elérte az 5,09 százalékot. Ez a hétfői, rendkívül volatilis kereskedés napközbeni csúcsa óta a legmagasabb szintnek számít.

Olaszországban a tízéves hozam 4,14 százalékon tetőzött, ami 2024 közepe óta a legmagasabb érték.

A befektetők szerint az eladási hullámot részben a japán államkötvénypiac gyengesége is fűtötte, mivel a tízéves japán hozam 2,38 százalékkal a 21. század eddigi legmagasabb szintjét érte el.

Az Egyesült Államokban a tízéves államkötvények hozama újabb 0,05 százalékponttal, 4,46 százalékra emelkedett.

Ez az érték a kereskedelmi konfliktus 2025-ös kitörése óta a legmagasabbnak számít.

A határidős piacok árazása alapján mintegy 80 százalék az esélye annak, hogy a Fed a következő egy évben kamatot emel. Ez éles fordulatot jelent ahhoz képest, hogy a konfliktus előtt a befektetők még két-három kamatcsökkentést áraztak be.

