  • Megjelenítés
Lépett a kormány: hárommilliárdos támogatást kap egy magyar cég, fontos beruházás valósul meg
Gazdaság

MTI
A Continental Dohányipari Zrt. nagyjából 14,5 milliárd forint értékű kapacitásbővítés beruházást hajtott végre, amihez az állam is támogatást nyújtott, így segítve elő hatvan új munkahely létrehozását és több mint kilencszáz másik bebiztosítását - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Sátoraljaújhelyen.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Continental Dohányipari Zrt. beruházásának átadásán kiemelte, hogy

a hazai tulajdonú cég 14,5 milliárd forint értékben bővítette gyártási kapacitását, illetve napelemes rendszert telepített Sátoraljaújhelyen és Miskolcon.

Ehhez a kormány hárommilliárd forint támogatás nyújtott, így segítve elő hatvan új munkahely létrehozását és több mint kilencszáz másik bebiztosítását.

Beszédében kifejtette, hogy a beruházásnak két okból is önmagán túlmutató jelentősége van: egyrészt, mert a fejlesztés nyomán a cég exporthányada 50 százalékról 75 százalékra fog nőni, ami majd nagyban hozzájárul a magyar gazdaság teljesítményéhez, másrészt pedig azért, mivel ezáltal biztos egzisztenciát garantálnak négyezer, dohánytermesztésből élő családnak.

Majd arra is kitért, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében az ipari termelés az utóbbi tíz év alatt 85 százalékkal nőtt, értéke tavaly meghaladta a 4000 milliárd forintot, s közben a munkanélküliség mintegy harmadával csökkent, ami annak is köszönhető, hogy ezen idő alatt tíz nagy beruházás valósult itt meg állami támogatással 36 milliárd forint értékben, nagyjából 1300 munkahelyet teremtve.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Attila

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ez nem is háború, hanem tőzsdézés

Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading...

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Járműipar 2026

Járműipar 2026

2026. március 26.

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility