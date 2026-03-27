Lopakodó kibertámadások és a robotizáció formálják át az európai autóipart – Van esélyünk utolérni Kínát?

Az európai ipar termelékenységének és versenyképességének növelése automatizációval és digitalizációval a jelenlegi gazdasági környezet egyik legégetőbb kérdése. A technológiai fejlődés azonban azonnal felveti az információbiztonság problémáját is. Vida Ádám, az Edortech ügyvezető igazgatója a Portfolio Járműipar 2026 konferenciájának délutáni kerekasztal-beszélgetésén arra hívta fel a figyelmet, hogy a hatékonyságjavítás és az adatok felhőbe töltése elképzelhetetlen megfelelő védelmi rendszerek nélkül. A nap végén ugyanis minden vállalatvezetőben felmerül a kérdés, hogy vajon meri-e úgy elküldeni a szenzitív gyártási adatokat a világ másik felére, hogy közben biztos lehet-e benne: azokat nem fogják útközben elfogni.
Az információbiztonság megítélése az elmúlt években sokat változott, részben a NIS2 irányelv bevezetésének köszönhetően. A Tigra információbiztonsági üzletágvezetője, Alföldi Judit szerint az üzleti tárgyalások során ma már nem kell bizonygatni az adatbiztonság fontosságát. A legtöbb szervezet azonban továbbra is csupán kötelező költségként tekint erre a területre. „Hatalmas kihívás megértetni a vállalatokkal, hogy a megfelelő kiberbiztonság üzleti potenciált hordozó tényező.” Az autóiparban a különböző területekre vonatkozó kockázatmenedzsment már jól működik, a támadók azonban egyre inkább azokat a réseket keresik, ahol az egyes rendszerek – például a felhőszolgáltatások és a belső hálózatok – találkoznak.
A kibertámadási trendek aggasztó képet mutatnak: a jelszótárolók lopási aránya háromszorosára nőtt, míg a zsarolóprogramokkal való támadások száma duplájára emelkedett 2024-ről 2025-re.
A járműipart ért tavalyi incidensek kétharmadát a szállítói lánc kompromittálódása okozta, ami a gyártási tevékenység teljes kieséséhez is vezethet. A szakértők szerint a beszállítók kiválasztási protokolljába kötelezően be kellene építeni az IT-biztonsági értékelést és a digitális lábnyomok vizsgálatát, mivel a legtöbb támadás ma már valamilyen manipulációs technikával indul, a nyílt forrásból elérhető adatok felhasználásával.
Az autóipari beszállítók egyszerre küzdenek a kiberbiztonság, az adatkezelés és az automatizálás rohamos fejlődéséből fakadó kihívásokkal. Charles Wassen, a Dana Hungary Kft. general managere szerint a folyamatosan bővülő beszállítói kör állandó biztonsági kihívást jelent, mivel ezek mindegyike valamilyen szinten csatlakozik a belső rendszerekhez, garantálni kell, hogy szigorúan csak a számukra releváns adatokhoz férjenek hozzá.
A kibertámadásokkal kapcsolatban a cégvezető hangsúlyozta, hogy a legnagyobb incidensek is gyakran apró lépésekkel, például egy adathalász e-maillel vagy egy ismeretlen USB-kulcs csatlakoztatásával kezdődnek. A vállalat nemrég végzett belső felmérése szerint a gyárakban még mindig megdöbbentően sok egyszerű, "1234" típusú jelszót használnak. Az ellátási láncon keresztül érkező fenyegetések kezelésére a Dana a TISAX tanúsítási rendszert alkalmazza. A cég minden fejlesztési és gyártási létesítményében kötelezővé tette a legmagasabb, harmadik szintű külső auditot.
A cég vezetője elismerően nyilatkozott Magyarországról, az automatizálási kompetenciák terén az országot élenjárónak nevezte, külön kiemelve az egyetemekről kikerülő, magasan képzett és motivált szakembereket. Ugyanakkor jelezte, hogy a munkaerőpiaci kínálat egyre szűkül, a bérköltségek pedig emelkednek. Emiatt az automatizáció szintjének további növelése elkerülhetetlen lépés.
Hevesi Attila Tóbiás, aki az Intretech Hungary Kft.-nél az európai autóipari partnerségek fejlesztéséért felel elmondta, hogy 2019-ben még komoly munkaerőhiánnyal küzdöttek, amikor Kapuváron elindították az üzemet, külföldről kellett munkavállalókat behozni. Azóta azonban sokat fordult a világ, „a versenyképesség szempontjából mára az automatizált gyártás az egyetlen utunk. A magasabb európai bérszínvonal miatt csak az emberi munkaerőt kiváltó technológiákkal lehet ellensúlyozni a kínai gyártás költségelőnyét.”
Hosszu Róbert, az NI HUNGARY Software és Hardware Gyártó Kft. ügyvezetője szerint az automatizáció költségei a jövőben várhatóan csökkenni fognak, miközben az emberi munkaerő ára folyamatosan emelkedik. Ebben a folyamatban a mesterséges intelligencia kulcsszerepet játszik, hiszen jelentősen mérsékli a szoftverfejlesztés és a rendszerek testreszabásának költségeit. A kódolás egyre kevésbé jelent majd hatalmas hozzáadott értéket és kiadást, ami felgyorsítja a beruházások megtérülését. Aki kimarad ebből a technológiai fejlődésből, az menthetetlenül beragad a dráguló munkaerő okozta, felfelé mutató költségspirálba.
A szakértők szerint bár a válságok elkerülése érdekében a versenytársak közötti teljes adatmegosztás egyelőre irreális elképzelés, az európai mérnöki tudás és a jelenlegi krízishelyzetből fakadó innovációs kényszer együttese esélyt ad arra, hogy a kontinens ipara technológiai szinten idővel versenyképessé váljon a keleti versenytársakkal.
Gyakorlati alkalmazások és projektek
"Az AI-technológia óriási lehetőségeket rejt magában a járműiparban, de még mindig csak az elején járunk annak kihasználásában" - mondta Szijjártó Tamás, a Motherson regionális IT igazgatója a konferencia utolsó panelbeszélgetésén, aki szerint az AI-megoldások megjelenése óta a back office területek jelentősen átalakultak. "Nem mondanám, hogy az elején vagyunk, inkább a közepén, de még rengeteg tennivaló van előttünk" - fogalmazott. A szakértő a gyártókörnyezetben három-négy területen lát különösen nagy lehetőségeket: a prediktív és preventív karbantartásban, a minőségellenőrzésben anomália detekciókkal, valamint a supply chain tervezésben és analízisben. Minden más területen azonban még korlátozottak az AI lehetőségek.
A panelbeszélgetésen elhangzott konkrét példák között szerepelt egy árajánlat-készítési projekt, ahol a cél az volt, hogy 24 óráról egy órára csökkentsék az árajánlat-adási időt. "Az a célkitűzésünk, hogy amikor az értékesítő kolléga kint van a vevőnél és a vevőtől kap egy rajzot, akkor az be tudja küldeni a céges AI fejlesztésbe, amely egy on-premise jellegű megoldás lehet" – ismertette a megoldást Göntér Csaba, a thyssenkrupp Materials Hungary Zrt. szolgáltatás üzletág igazgatója. A projekt célja, hogy 5-10 percen belül az értékesítő kaphasson vissza egy indikatív árajánlatot, amit akár meg is tud vitatni a vevővel.
"Olyan AI coding alapú rendszereket tudunk használni, amelyek segítségével gyakorlatilag percek alatt tudunk több száz, több ezernyi sort kódolni" – hangsúlyozta Pálinkás Tivadar, az AUMOVIO Hungary gyáregység vezetője. Ez lehetővé teszi olyan applikációk létrehozását, amelyek felhasználóbarátak és közvetlenül a gyártási folyamatokba integrálhatók.
A szakértők szerint kulcsfontosságú, hogy a meglévő mérnöki erőforrásokat képezzék az AI-technológiák használatára. A fejlesztések során fontos a biztonságos környezet kialakítása, ahol a kollégák kiberbiztonsági kockázatok nélkül tudnak kísérletezni és prototípus applikációkat létrehozni. A panelbeszélgetés végén a szakértők kifejtették, hogy mely területeken marad meghatározó az emberi szerep. "Az AI nem rendelkezik tudattal, tehát nincsenek alapvetően céljai. Az ember mindenféleképpen kell ahhoz, hogy célt adjon ezeknek a rendszereknek" – hangsúlyozták. A kreativitás és problémamegoldás területén látják a legnagyobb emberi előnyt, mivel az AI-modellek létező tudásból építkeznek, és nem alkotnak valóban újat. A gondolkodás képessége szintén olyan terület marad, ahol az emberek előnyben vannak a mesterséges intelligenciával szemben.
Címlapkép forrása: Portfolio
