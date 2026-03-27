Március 31-én éjjel átmeneti korlátozások a Mol töltőállomásokon

A Mol március 31-ről április 1-re virradó éjszaka informatikai rendszerátállást végez, amely alatt egyes szolgáltatások átmenetileg korlátozottan lesznek elérhetők.
Az érintett időszakban a töltőállomások rövid időre, várhatóan 23:00 és 00:30 között zárva tartanak. Emellett valamennyi (magyar és külföldi Mol Group, valamint harmadik fél által kibocsátott) üzemanyagkártya elfogadása 22:00 és 5:30 között szünetel Magyarországon. A magyar üzemanyag kártyával való vásárlás ez alatt az idő alatt 3rd party és külföldi Mol hálózatokon sem lesz lehetséges.
Az átállás ideje alatt több további szolgáltatás is átmenetileg nem lesz elérhető: a MOVE alkalmazásban elérhető vásárlások (például autópálya-matricák), a Plugee elektromos töltési szolgáltatás, valamint az Online Kártya Központ (OCC). Emellett a kültéri fizetési terminálok (OPT) működése is szünetel.
Címlapkép forrása: Portfolio
