Miniszteri döntéshez kötik az üzemanyagárakat, ársapkát és adócsökkentést is jóváhagyott a lengyel államfő
MTI
Aláírta Karol Nawrocki lengyel elnök azokat a törvénymódosításokat, amelyek lehetővé teszik az üzemanyagárak jövedéki adójának és áfájának csökkentését, valamint a kötelező ársapka átmeneti bevezetését - közölte Rafal Leskiewicz elnöki szóvivő péntek este az X-en.

A törvénymódosításokat csütörtökön jelentette be Donald Tusk kormányfő, ezek tervezeteit még aznap este, a kormány rendkívüli ülésén jóváhagyták és benyújtották a parlamentbe. A jogszabályokat pénteken a parlament alsó-, majd a felsőháza is megszavazta, és továbbították az államfőnek aláírásra.

Az új előírások értelmében az üzemanyagok maximális kiskereskedelmi árát az energiaügyi miniszter határozza meg naponta.

A megszabottnál magasabb árú értékesítésért akár egymillió zloty (90,8 millió forint) bírság szabható ki.

Az új szabályok azt is lehetővé teszik ideiglenes - június 30-ig érvényes - megoldásként, hogy pénzügyminiszteri rendelettel csökkentsék az üzemanyagárak jövedéki adóját, és ezzel enyhítsék a közel-keleti konfliktusnak az üzemanyagpiacra gyakorolt negatív hatását.

Szintén pénzügyminiszteri rendelettel

csökkentik majd az üzemanyagok általános forgalmi adóját (áfa) 23 százalékról 8 százalékra.

Az intézkedések nyomán még a húsvéti ünnepek előtt literenként 1,20 zlotyval (109 forint) csökkenhetnek a különböző típusú üzemanyagok árai.

A money.pl gazdasági szakportál pénteken a Santander Bank Polska elemzését idézte, amely szerint ezen a héten a lengyel töltőállomásokon átlagosan 7,20-7,50 zlotyért (654-681 forint) árusították a 95-ös benzint, a gázolaj pedig jelenleg 8,50-8,90 zlotyba (772-808 forint) kerül. Ez a benzin esetében mintegy 28 százalékos, a gázolaj esetében 45 százalékos növekedést jelent a február végi lengyelországi árakhoz képest.

Címlapkép forrása: Getty Images

