Nagy mennyiségű földgázt talált a Mol Pakisztánban

Másfél éven belül immár másodszor talált jelentős mennyiségű földgázt Pakisztánban a Mol pakisztáni vezetésű közös vállalata.
A kutat 2025 augusztusában kezdték lefúrni, majd a jobb tárolókőzet-minőség elérése érdekében oldalirányú fúrást végeztek, írja a Mol. A fúrás több mint 4000 méteres mélységet ért el és a kutat mintegy 26,5 millió standard köbláb/nap (MMSCFD) földgázhozammal (~5065 hordó egyenérték/nap) tesztelték.
A gáztalálat jelentősége hasonlatos a 2024 augusztusában bejelentett Razgir-1 gázkút teljesítményéhez.
„A második jelentős gáztalálat másfél éven belül visszaigazolás nekünk arra, hogy elkötelezettségünk és alkalmazkodóképességünk komoly eredményeket képes hozni még egy 27 éve kutatott, „érett területen” is. A most feltárt kút újabb jelentős mérföldkövet jelent a Mol Pakisztán történetében és új lehetőségeket nyithat a TAL Blokkban - mondta László Zsolt Ádám, a Mol Pakisztán vezérigazgatója.
A Mol Pakisztán a Mol-csoport 100%-os tulajdonú leányvállalataként 1999 óta, 27 éve tevékenykedik Pakisztánban és mintegy 500 szakembernek ad munkát. A vállalat 3 blokkban rendelkezik érdekeltséggel, a TAL és a Margalla Blokkban pedig operátorként van jelen. Közös vállalati partnereink a helyi OGDCL, PPL, POL és GHPL olaj- és gázipari vállalatok. A Mol részesedése a kitermelt mennyiség 8,4%-a.
A Mol Pakisztán a Mol-csoport teljes szénhidrogén-termelésének mintegy 6%-ért felel és a kitermelt szénhidrogént helyben értékesíti.
