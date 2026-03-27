Örülhetnek a vonattal utazók: 160 km/h-ra emelik a sebességet
Hamarosan egyre több hazai vasútvonalon utazhatunk 160 km/h-s sebességgel. A hálózatfejlesztés részeként zajló hatósági próbákon a motorvonatok sikeresen túllépték ezt a határt, és a 176 km/h-s sebességet is elérték.

Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója arról számolt be Facebook-oldalán, hogy a 150-es számú (Budapest–Kelebia) vasútvonalon 160 km/h lesz a megengedett sebesség.

Hozzátette, a COKO motorvonatok hatósági próbáin a 176 km/h sem akadály.

Kiemelte, ez nem trükk vagy szabálytalanság, a jármű próbafutását a végsebességnél 10 százalékkal magasabb sebességre is el kell végezni, természetesen a hatóság eseti engedélyével.

A legutóbbi tesztre a Gyoma és Békéscsaba közötti szakaszon került sor, amelyet a szakemberek már szintén felkészítettek az emelt sebességre. Egy átfogó pályakorszerűsítést követően jövőre ezen a vonalon is engedélyezik a 160 km/h-s haladást a személyszállító vonatok számára Békéscsaba irányába.

A vasúttársaság célja, hogy folyamatosan növelje az emelt sebességű szakaszok arányát a hálózaton. Tavaly a Budapest–Székesfehérvár és a Százhalombatta–Pusztaszabolcs vonalakon, idén pedig a Budapest–Kelebia szakaszon valósult meg a fejlesztés. Jövőre már a Gyoma–Lőkösháza vonalon is elérhetővé válik a 160 km/h-s utazósebesség.

Járműipar 2026

